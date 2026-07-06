Neustart: Alemannia Haselhorst sucht Spieler

Neustart bei der 1. Herren – Alemannia sucht Verstärkung

Der SC Alemannia 06 Haselhorst richtet den Blick nach vorne und startet mit frischem Elan in die Vorbereitung auf die kommende Saison. Nach einer sportlich schwierigen Spielzeit wird der Kader der 1. Herren neu aufgebaut. Ziel ist es, eine schlagkräftige Mannschaft zu formen, die mit Einsatz, Zusammenhalt und Leidenschaft den Traditionsverein wieder nach vorne bringt.

Gemeinsam mit dem Verein werden motivierte Spieler gesucht, die Teil dieses Neustarts sein und die Zukunft der Alemannia aktiv mitgestalten möchten.

Ob erfahrener Spieler oder ambitionierter Fußballer auf der Suche nach einer neuen Herausforderung – jeder, der Teamgeist, Einsatzbereitschaft und Freude am Fußball mitbringt, ist herzlich willkommen.

Der SC Alemannia 06 Haselhorst steht seit über 100 Jahren für Fußball in Spandau und setzt auch künftig auf eine familiäre Atmosphäre, Gemeinschaft und Leidenschaft für den Sport. Nun soll gemeinsam der Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft gelegt werden.

Spielersuche – 1. Herren

Für den Neuaufbau der Mannschaft werden Spieler auf allen Positionen gesucht.

Ansprechpartner

Mario Baatz

0176 47080201

Werde Teil der Alemannia-Familie und gestalte den Neustart der 1. Herren aktiv mit.

SC Alemania Haselhorst

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