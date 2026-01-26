– Foto: Berthold Gebhard

Neustart Verbandsliga +++ Mike Kronwald startete am Samstag beim FC Zuzenhausen Verlinkte Inhalte Verbandsliga Zuzenhausen Mike Kronwald Tobias Schattschneider

Seit knapp 14 Jahren übernimmt beim FC Zuzenhausen mal wieder ein Trainer, der vorher kein Amt im Verein innehatte. Mike Kronwald absolvierte am Samstag seine erste Einheit als Verbandsliga-Trainer.

"Es wird Zeit, dass es losgeht. Es juckt jedenfalls schon wieder", sagt der 55-Jährige. Seit knapp fünf Wochen steht er als neuer Coach fest, in diesem Zeitraum hat er sich mit der Mannschaft und der Liga sowie seinen Trainerkollegen Andreas Bürger und Marc Schneckenberger vertraut gemacht. Kronwald berichtet: "Andi und Marc haben uns darüber unterhalten, auf was wir Wert legen wollen in der Vorbereitungsphase, die ja auch meine Kennenlernphase sein wird." Am Samstag liegt der Fokus jedenfalls auf der Ballgewöhnung. "Langsam wieder reinkommen und viel Aktionen in Spielformen", gibt der neue Trainer einen kleinen Einblick in das geplante Programm, das nach dem Training mit einer Besprechung für den weiteren Vorbereitungsverlauf abgerundet wird. Für die nötige Grundfitness waren Kapitän Dominik Zuleger und Co. selbst verantwortlich. Rund drei Wochen umfasste das individuelle Laufpensum, das die Kicker seit Anfang Januar hinter sich bringen mussten.

Der Kader, der dies zu absolvieren hatte, ist fortan um drei Akteure kleiner. Aron Adonyi (FC Olympia Kirrlach), Vincent Bauder (VfB St.Leon) sowie Tobias Can (Ziel unbekannt), die allesamt nicht zum Stammpersonal gehörten, haben sich für einen Wechsel entschlossen. "Dass die Jungs sich so entschieden haben, ist nachvollziehbar", sagt Tobias Schattschneider. Der Sportliche Leiter sieht den Kader bei aktuell 20 Feldspielern, "genau da, wo wir ihn halten wollen und qualitativ top besetzt." Die Notwendigkeit für weitere Änderungen besteht somit nicht. Nachdem diese Wechsel Anfang Januar erledigt wurden, hatte Schattschneider ein paar ruhigere Tage, doch ab sofort hat der Sportliche Leiter alle Hände voll zu tun – die Gespräche mit den Spielern für die kommende Saison 2026/27 stehen an. Und dabei soll Konstanz Trumpf sein, viele Kicker sind seit mehreren Jahren für den FC aktiv und haben die Verbandsliga-Meisterschaft 2025 sowie das folgende Oberliga-Jahr erlebt.