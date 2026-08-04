Neustart 2te Mannschaft - Interview mit André Scholten

Als der Vorstand und ich uns zusammengesetzt haben, war unser gemeinsames Ziel, einen guten Unterbau zu schaffen und eine eigenständige Mannschaft zu entwickeln. Uns ist besonders wichtig, den Zusammenhalt innerhalb des Teams zu stärken. Dabei sehe ich unsere Arbeit als langfristiges Projekt.

Nach den vergangenen Jahren, in denen die zweite Mannschaft die Erste immer wieder hervorragend unterstützt hat, hoffen auch wir im Vorstand auf ruhigere Zeiten. Die zweite Mannschaft soll sich nun langfristig und eigenständig entwickeln können.

Die erste und die zweite Mannschaft sollen eng miteinander verbunden sein. Mit einer offenen und klaren Kommunikation möchte ich dazu beitragen, dieses Ziel zu erreichen. Dass die Zusammenarbeit bereits gut funktioniert, hat sich bei der Stadtmeisterschaft gezeigt: Trotz des gleichzeitig stattfindenden Schützenfestes haben wir sehr gerne ausgeholfen. An dieser Stelle noch einmal ein großes Kompliment an meine Jungs! 😉

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Wie viele Spieler gehören aktuell zum Team und mit wie vielen Spielern seid ihr gestartet?

Bei unserem ersten gemeinsamen Gespräch waren 18 Spieler anwesend, darunter auch einige Spieler aus der Altherrenmannschaft. Bereits beim ersten Training konnten wir 24 Teilnehmer begrüßen.

Aktuell umfasst unser Kader insgesamt 35 Spieler. Für einen Torwart haben wir allerdings noch eine Kaderposition offen. 😉

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Wie hoch ist die durchschnittliche Trainingsbeteiligung und was kannst du über das Training berichten?

Aktuell nehmen durchschnittlich zwischen 22 und 25 Spieler am Training teil. Auch dafür möchte ich den Jungs ein großes Kompliment aussprechen. Alle ziehen hervorragend mit und die Trainingseinheiten sind immer intensiv.

Es macht mir unheimlich viel Spaß, mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Momentan müssen wir vor allem im Fitnessbereich noch einiges aufholen. Sobald wir dort die notwendigen Grundlagen geschaffen haben, freue ich mich darauf, verstärkt an den spielerischen und taktischen Komponenten zu arbeiten.

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Wie ist die Stimmung innerhalb der Mannschaft?

Die Stimmung ist hervorragend. Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und es macht mir großen Spaß, mit den Jungs zusammenzuarbeiten.

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Wie sind die bisherigen Spiele verlaufen und wie bewertest du die Stadtmeisterschaft?

Die Stadtmeisterschaft verlief für uns insgesamt durchwachsen. Uns fehlten dort einige Spieler. Ein großer Entwicklungspunkt ist momentan noch unsere Fitness, an der wir aktuell intensiv arbeiten.

Mittlerweile haben wir außerdem ein Testspiel gegen den Weseler SV aus der Kreisliga B absolviert. Dieses Spiel konnten wir mit 2:1 für uns entscheiden. Ein großes Kompliment an die gesamte Mannschaft: Viele Dinge, die wir im Training erarbeitet haben, wurden bereits sehr gut umgesetzt. Ich freue mich auf die kommenden Aufgaben und die weitere Entwicklung des Teams.

Vielen Dank André für deinen Einblick in unsere Zweite. 🖤🤍