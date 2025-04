– Foto: Janine Volbert

Neustädter A-Junioren trumpfen auf Zur Premiere am Fuße des Kyffhäuser ging es am 22. Spieltag in Thüringens höchster Spielklasse zum Namensvetter Blau-Weiß 91 Bad Frankenhausen.

Mit den Ergebnissen der Rückrunde sind die Orlastädter nur semizufrieden. So war nach der Rückrundentabelle nicht von einem klarem Ergebnis, wie im Hinspiel, auszugehen. Denn am Ende empfing der Rückrundenneunte den Rückrundenzehnten. BERICHT von Adi Volbert // SV BW '90 Neustadt/Orla

Nach dem schlechtem Auftritt der Orlastädter in der Vorwoche fordert Trainer Jürgen Walther ein Reaktion seiner Mannschaft beim starken Aufsteiger. Die Orlastädter fuhren mit personellen Sorgen ins Stadion An der Wipper, denn Verletzungen (Künzel, Schumann, Talabidi), die fünfte Gelbe Karte (Elia Walther) und Krankheit (Josia Walther, Tobias Grau) zwangen Jürgen Walther zu Umstellung seiner Starelf. So standen gleich 2 A-Junioren in der Neustädter Startformation. Auf dem kleinem Kunstrasen entwickelt sich ein intensives Spiel. Den Auftakt bilden die Hausherren, die sofort gefährlich über die rechte Angriffsseite kamen, aber auch Torhüter Maximilian Paul war sofort auf dem Posten und kann den Ball um den Pfosten drehen (1.). Die Orlastädter antworten mit Peter Wittwer, dessen Pass auf der linken Seite Jonas Wahl fand. Sein Versuch landet am 2. Pfosten, wo Collin Schröter den Ball schon früh zur Gästeführung über die Linie zwingt (0:1, 5.). Mitten in die anfängliche Drangphase der Frankenhäuser, die Neustädter Führung. Die Neustädter Blau-Weißen wurden nach der Anfangsviertelstunde wesentlich gefährlicher. Besonders Jonas Wahl bereitet seinem Gegenspieler Schwindelgefühle. Nach tollem Pass von Robin Engler kommt er auf der linken Seite in Position, aber Torhüter Sünkel kann gerade so zur Ecke abwehren (13.). Dann ist erneut Sünkel gefordert, als wiederum Robin Engler Collin Schröter schickt, der allein auf den Frankenhäuser Keeper zuläuft. Mit einer Großtat verhindert er den erneuten Einschlag und klärt zur Ecke (16.). Dann ist er aber auch machtlos. Der bärenstarke Peter Wittwer, der auch viel von seinem Gegenspieler einstecken musste, passt auf Jonas Wahl, der noch von links auf rechts legt und den Ball dann ins kurze Eck versenkt (0:2, 22.). Im letzten Drittel der ersten Halbzeit erhöht der Hausherr den Druck und kommt zu einigen Gelegenheiten, die aber die Neustädter Defensive zunächst weg verteidigen kann.Ranke scheitert aus kurzer Distanz am Abwehrblock (32.). Schneider zwingt Maximilian Paul zur Glanztat und bei der anschließende Ecke köpft er dann das Spielgerät über die Querlatte (35.). Kurz darauf verfehlt erneut Schneider mit seinem Schuss aus der zweiten Reihe das Neustädter Gehäuse (38.). Alex Hoffmann hat dann per Freistoß noch die Möglichkeit das Neustädter Ergebnis höher zu schrauben, aber Sünkel hat erneut etwas dagegen und lenkt den Ball noch zum Eckball (42.). In der Nachspielzeit rückt Schiedsrichter Lorenzen dann noch einmal in den Mittelpunkt. Mit guter Sicht auf das Geschehen pfeift er ein Foul gegen die Gastgeber für Theodor Mohorn. Nach Intervention der Frankenhäuser und Rücksprache mit seinem Linienrichter zeigte er zur Verwunderung der Orlastädter auf den Strafstosspunkt. Die Gelegenheit nutzt Schneider und verkürzt zu einem psychologisch wirksamen Zeitpunkt für die Hausherren (1:2, 45+1). So ging es mit der knappen aber verdienten Führung der Blau-Weißen aus Neustadt in die Kabine.

Mit Wiederbeginn musste Alex Hoffmann verletzt vom Platz und wurde durch den ebenfalls angeschlagenen Tobias Grau ersetzt. Blau-Weiß ‘90 spielte einen guten, einfachen Fußball, auch wenn auf dem kleinen Platz einige Bälle weg gingen, haben sich die Waltherschützlinge immer wieder gut formiert und hat auch mit Jonas Wahl die erste Möglichkeit der zweiten Halbzeit, als er auf der linken Seite durchbricht, seine Eingabe aber keinen Abnehmer findet (48.). Die Gastgeber erhöhen den Druck auf die Neustädter Abwehr. Besonders die ruhenden Bälle wurden immer wieder gefährlich. Verwirrung in der Neustädter Abwehr, die den Ball nach einer Ecke nicht klar klären kann, der durch die Defensive flippert und am Ende zu Friedemann kommt, der dann irgendwie den Ball über die Linie stochert, Ausgleich (2:2, 56.). Bad Frankenhausen wollte jetzt mehr und bestimmt in dieser Phase das Spiel. Neustadt (Orla) war in der zweiten Hälfte nicht immer glücklich mit der Zweikampfbeurteilung durch Schiedsrichter Lorenzen. Besonders die Vielzahl von Freistößen in Strafraumnähe kamen gefährlich aufs Neustädter Gehäuse. Helbing versucht sich (61.), dann steht Maximilian Paul goldrichtig bei der Möglichkeit von Riedel (64.). Die Neunziger konnten wenig Entlastung schaffen, Keeper Sünkel nimmt den Ball schnell auf und gibt langen Hafer, den erneut Riedel volley nimmt und der Ball streicht knapp am 2. Pfosten vorbei (67.). Die Gastgeber haben den Torschrei schon auf Lippen, aber Maximilian Paul hält aus kurzer Distanz mit einem Reflex den Neustädter Punkt fest (77.). Bernhard Grimm hat dann selbst ebenfalls den Siegtreffer auf dem Fuß, als er auf der rechten Seite durchbricht, aber auch Sünkel mit einer Glanzparade den Einschlag verhindert (80.). So blieb es schlussendlich beim leistungsgerechten Unentschieden im Stadion An der Wipper. STIMMEN ZUM SPIEL