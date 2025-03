Neustadts Trainer Sascha Waldvogel: "Das war eine Nichtleistung!"

Dieser Auftakt in die Frühlingsrunde schlug Sascha Waldvogel so richtig aufs Gemüt. Sogar ihm, dem Berufsoptimisten. Selten erlebte man ihn so enttäuscht wie nach den 90 Minuten in Möhringen. "Von uns kam gar nichts. Das war eine Nichtleistung!", wählte er deutliche Worte. Ganz bewusst, denn ohne Zweifel wollte er sofort mit den Gegenmaßnahmen beginnen. Im Kampf um den Klassenerhalt muss ein solcher Auftritt eine Ausnahmeerscheinung bleiben. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel

FC Neustadt: Werner, Haasler, Rommler, da Silva Marques, Gamp (44. Kiefer), Schlegel 70. Bußhardt), Brosi, Eckert, Rohrer, Orosaj (70. N. Waldvogel), M. Waldvogel. Tore: 1:0 J. Bell (27.), 2:0 M. Bell (37.), 3:0 Gomina (45+1), 4:0 M. Bell (45+2), 4:1 Rohrer (EF/64.), 4:2 da Silva Marques (87.). SR: Jan Burgenmeister. ZS: 180