Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Marvin Waldvogel kämpft mit dem FC Neustadt um jeden Zähler. – Foto: Wolfgang Scheu
Neustadts Trainer ist überzeugt von der Qualität seines Teams
Der FC Neustadt versucht am Wochenende erneut, in der Fußball-Landesliga den ersten Saisonsieg einzufahren.
Der FC Neustadt versucht am Wochenende erneut, in der Fußball-Landesliga den ersten Saisonsieg einzufahren. Das soll im Heimspiel am Sonntag, 15 Uhr, gegen den VfR Stockach klappen.
Der Abstiegskampf gehört schon seit geraumer Zeit zum FC Neustadt. Genauso wie die alljährliche Suche nach Talenten, vornehmlich in unterklassigen Vereinen. Mit üppigen Spielergehältern können die Hochschwarzwälder nicht dienen, dafür setzen sie auf Gemeinsamkeit. Die fast schon prähistorische Herberger-Floskel von den "elf Freunden", sie dürfte beim FCN immer noch eine bedeutende Rolle einnehmen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.