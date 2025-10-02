Neustadts Trainer ist überzeugt von der Qualität seines Teams

Der FC Neustadt versucht am Wochenende erneut, in der Fußball-Landesliga den ersten Saisonsieg einzufahren. Das soll im Heimspiel am Sonntag, 15 Uhr, gegen den VfR Stockach klappen.

Der Abstiegskampf gehört schon seit geraumer Zeit zum FC Neustadt. Genauso wie die alljährliche Suche nach Talenten, vornehmlich in unterklassigen Vereinen. Mit üppigen Spielergehältern können die Hochschwarzwälder nicht dienen, dafür setzen sie auf Gemeinsamkeit. Die fast schon prähistorische Herberger-Floskel von den "elf Freunden", sie dürfte beim FCN immer noch eine bedeutende Rolle einnehmen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.