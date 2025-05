Neustadts Trainer hat keine Angst vor Abstiegsduellen

Die Neustädter sind mit 26 Punkten Drittletzter, die DJK steht mit drei Zählern weniger einen Platz dahinter. Die Rote Laterne hält der FC Gutmadingen mit 21 Punkten in den Händen. "Wir nehmen die Abstiegsduelle gerne an. Wir haben keine Angst, sondern sehen sie als Chance", betont Waldvogel. Seine Zuversicht speist sich aus den eigenen Erfahrungen: In der Vergangenheit sei man aus diesen Spielen stets als Sieger hervorgegangen. "Die Partie gegen Donaueschingen ist eine Riesenmöglichkeit, einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu gehen. Das wollen wir gemeinsam unbedingt schaffen", gibt der FCN-Coach die Marschroute aus.

