Neustadts Sascha Waldvogel nach dem Sieg: "Ich bin ganz zufrieden"

Die Fußballer bereiten sich fleißig auf die Frühlingsrunde vor. Ein wichtiger Fingerzeig, wo der Hebel anzusetzen ist, bieten die Testspiele. Neustadts Trainer Sascha Waldvogel ist einverstanden, was ihm sein Team angeboten hat.

Im Duell der Landesligisten setzte sich der FC Neustadt mit 4:2 beim FC Tiengen durch. Zwar gingen die Gastgeber durch Daniel Guznenko schon in der sechsten Minute mit 1:0 in Führung, aber davon ließen sich die Gäste nicht beeindrucken. Sie setzten die Hausherren verstärkt unter Druck und glichen durch Marvin Waldvogel nach einer halben Stunde aus. Der Stürmer sorgte mit einem verwandelten Elfmeter dann auch gleich noch für die Neustädter Führung vor der Pause.

Beide Trainer wechselten in der zweiten Hälfte munter durch, vor allem auf Tiengener Seite war dies angeraten, denn sie hatten tags zuvor bereits ein Testspiel absolviert. Das merkte man der Mannschaft umso mehr an, je länger die Partie lief. Fabian Gampp war es dann überlassen, das 3:1 aus Sicht des FCN zu erzielen (54.). Arthur Balke ließ in der 83. Minute gar das 4:1 folgen, ehe Sebastian Flaig kurz vor Schluss zum Endstand traf. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.