Neustadts Niederlage soll ein Ausrutscher bleiben

Ob Nico Riesterer für den FC Neustadt am Samstag auflaufen kann, steht noch nicht fest. – Foto: Wolfgang Scheu

Keine Zeit zum Verschnaufen hat der FC Neustadt in der Fußball-Landesliga. Nach der unglücklichen Niederlage am Dienstag gegen den FC Singen reist am Samstag der Hegauer FV an.

"Es ist wie in der Schule: Auch da schreibt man nicht immer die gleiche Note." Diesen Vergleich wählte Fabian Gamp nach dem unglücklichen 1:2 gegen den FC Singen am Dienstagabend. Mit einem Sieg wären die Neustädter an den Hohentwielern bis auf einen Punkt dran gewesen, so mussten sie den Gegner tabellarisch erst einmal ziehen lassen. "Sehr bedauerlich, zumindest einen Zähler hätten wir auf jeden Fall mitnehmen können", sagte Neustadts Trainer. Mehr dazu BZ-Plus-Artikel.