Neustadts entlassener Trainer blickt zurück: "Habe alles reingeworfen"

Nur ein halbes Jahr dauerte die Trainerkarriere von Tobias Gutscher beim FC Neustadt. – Foto: Scheu

Die Amtszeit von Tobias Gutscher beim FC Neustadt währte nur eine halbe Saison. In der Winterpause trennte sich der Verein von seinem Trainer. Der verhehlt im Interview seine Enttäuschung über diesen Schritt nicht.

Sie waren sich über die Schwere der Aufgabe bewusst. Alle. Vor dem ersten Spiel stand für die Verantwortlichen des Fußball-Landesligisten FC Neustadt fest, dass es auch in dieser Saison nur ein Ziel geben kann: Klassenerhalt. Sicher, wenn es gut laufen sollte, dann darf das rettende Ufer gerne vorzeitig erreicht werden. Als unfreiwilliger, aber durchaus erfolgreicher Experte im Abstiegskampf gingen die Hochschwarzwälder guten Mutes in die Saison. Mit einem neuen Trainer. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.