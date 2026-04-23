Neustadts Co-Trainer ist überzeugt: "Wir können es schaffen!"

Reicht es zum Klassenerhalt? Auch Thomas Fischer, spielender Co-Trainer beim FC Neustadt, grübelt noch über diese Frage. – Foto: Wolfgang Scheu

Acht Jahre schon läuft Thomas Fischer für den FC Neustadt auf. Damals wechselte er vom SV Gündelwangen zum Landesligisten. Er hat also eine Menge erlebt bei den Hochschwarzwäldern – vor allem den Kampf gegen den Abstieg. Der 31-Jährige weiß daher sehr genau, wie das funktioniert. Um in dieser Mühle zu bestehen, braucht es gute Nerven, Durchhaltevermögen, unerschütterlichen Optimismus und natürlich auch fußballerische Qualität. Mit diesen Ingredienzien wollen die Neustädter auch in dieser Saison wieder über dem Strich stehen. Es wäre ein Fußball-Wunder. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.