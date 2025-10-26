Neustadt/Orla zeigt Moral und bricht Derby-Serie

Die ersten schnellen Gegenstöße kamen dann auch auf das Konto der Hausherren. Erst geht nach zwei aufeinanderfolgenden Ecken Steven Simon am zweiten Pfosten leer aus (4.), dann wird Bernhard Grimm mit einem langen geschickt, aber die Feineinstellung war noch nicht justiert, so dass sein Versuch knapp über den Querbalken geht (8.). Blau- Weiß war gut im Spiel und beschäftigt die Schleizer, aber die sind effektiv und machen mit dem ersten Versuch das erste Tor. Der Freistoß von der rechten Seite findet den Kopf von Tim Schulz, der noch abgefälscht im kurzen Eck einschlägt (0:1, 13.). Aber von diesem Rückstand ließen sich die Orlastädter nicht beeindrucken und spielten weiter mutig, aber zunächst glücklos in Richtung Schleizer Gehäuse. Erst rutscht eine gedachte Flanke Torhüter Groh durch die Finger, aber auch über den Querbalken (26.). Mit der nächsten Möglichkeit bringt Elia Walther den Freistoß vor das Schleizer Gehäuse, wo Bernhard Grimm per Kopf ins Schleizer Tor trifft, aber die Linie eine Abseitsstellung von Steven Simon heranzog und der Treffer nicht akzeptiert wurde (31.). Glück für die Rennstädter, dass der Ausgleich nicht gezählt hat. Der Ex-Schleizer Hannes Kühnel setzt Robin Lee Engler in Szene, der den Ball auf die Latte setzt (42.). Elia Walther schickt Bernhard Grimm, der nochmal Maß nimmt, aber Torhüter Groh hält mit einer starken Parade die Schleizer Führung fest (45.). So geht es mit der knappen Führung der Gäste in die Pause.

Mit Wiederbeginn kamen die Gäste aus dem Oberland besser aus den Kabinen, ohne aber zwingende Torchancen zu kreieren. Es dauert bis zur 61. Minute, als Pohl die Möglichkeit zum Ausbau der Führung hat, aber Maximilian Paul mit einer starken Reaktion den Ball an den Pfosten lenkt. Erneut muss ein Standard herhalten und Pätz bringt das Spielgerät in den Neustädter Strafraum und der Abwehrversuch von Peter Wittwer landet im eigenen Netz, da war er dann doch der Ausbau der Schleizer Führung (0:2, 65.). Der Neustädter Rückstand bedeutet aber keinesfalls die Entscheidung der Partie. Es war der Weckruf für die zweite Hälfte. Der inzwischen eingewechselte Jonas Wahl bekommt im Zusammenspiel mit Elia Walther die Gelegenheit, aber Groh ist im kurzen Eck und lenkt den Ball noch an den Pfosten (69.). Blau-Weiß setzt die Gäste weiter unter Druck. Der Ball wird nach einem Eckball zu kurz abgewehrt und Robin Lee Engler hämmert den Ball aus dem Rückraum durch Mann und Maus ins Schleizer Tor, der Anschlusstreffer (1:2, 71.). Der Druck wird weiter erhöht, aber sowohl Jonas Wahl (76.), als auch erneut Robin Lee Engler (78.) treffen nicht. Josia Walther mach das dann kurz darauf erfolgreicher, setzt sich trotz Umklammerung durch und spitzelt den Ball auch noch durch die Beine von Keeper Groh und hat dann freie Bahn zum umjubelten Ausgleich (2:2, 79.). Blau-Weiß‘ 90 wollte nun mehr und drückte die Rennstädter in ihre Hälfte, aber mit Glück, Einsatz und Willen wurde alle Versuche wegverteidigt, so dass es am Ende keinen Sieger im Derby gab. Die 473 Zuschauer im Sportpark sahen ein gutes Verbandsligaspiel, dass von der Spannung und rassigen Zweikämpfen auf dem Platz lebte.