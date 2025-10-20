Neustadt/Orla verdirbt Wismut ersten Heimsieg

Die erste Möglichkeit der Partie hatten dann die Hauherren, als in zentraler Position aus 20 Metern der Abschluss kam, aber Torhüter Maximilian Paul den Ball aufnehmen kann (4.). Die Orlastädter kamen in der Anfangsphase meist mit Josia Walther gefährlich vor das Gehäuse von Haase. Beim Eckball schlenzt er im 2. Versuch aufs lange Eck. Haase muss sich lang machen, um den Einschlag zu verhindern (7.). Auch bei der Riesenmöglichkeit von Robin Lee Engler, der von Josia Walther in Szene gesetzt wird, bleib Haase mit einer starken Reaktion Sieger (9.). Ein Befreiungsschlag der Orlastädter unterläuft Hartmann an der Mittellinie, Josia Walther hat dadurch freie Bahn, aber auch hier bleibt Haase erneut Sieger (19.). Kurz darauf verletzt sich Linz im Zweikampf, dass er nach kurzer Behandlungspause ausgewechselt werden musste. Gute Besserung von dieser Seite aus. Wismut ist schnell im Umschaltspiel, der Ball kommt auf Heuschkel, der gleich auf Kießling weiterleitet, aber sein Schuss geht ganz knapp am langen Pfosten vorbei (26.). Wismut hat dann die nächste Gelegenheit aus einem Eckball heraus, der auf den Kopf von Heuschkel kommt, aber auch hier steht Maximilian Paul richtig (31.). Im Gegenzug kommt es zum Freistoß in der Geraer Hälfte, der schnell von Peter Wittwer ausgeführt wird und erneut ist Josia Walther in Position, der aber an diesem Tag glücklos agiert und Torhüter Haase erneut Sieger im Duell ist (32.). Erneut ist Heuschkel Ausgangspunkt, der auf Hoffmann weiterleitet, aber auch hier bleibt der Neustädter Torhüter Sieger im Duell (37.). Blau-Weiß ‘90 kommt schnell über die linke Seite, Robin Lee Engler setzt mit einem langen Ball Josia Walther ein, der gegen 3 Gegenspieler einen Eckball herausholt (43.). Den fälligen Standard bringt er selbst auf den Kopf von Theodor Mohorn, der auf Steven Simon weiterleitet, welcher den Ball ins Geraer Gehäuse zur Neustädter Führung befördert (0:1, 43.). In der Nachspielzeit übersieht Schiedsrichter Gaudes ein klares Foul an der Strafraumgrenze an Bernhard Grimm und gibt zur Verwunderung des Gefoulten auch noch den gelben Karton drauf. So geht es mit der knappen Neustädter Führung in die Kabine.

Mit Beginn der 2. Hälfte wechselt Jürgen Walther seine Offensivkraft Elia Walther ein, der mit seiner ersten Aktion fast das zweite Neustädter Tor erzielt, aber kurz vor dem Überqueren der Linie wird der Ball geklärt (46.). Sovago erzielt dann einen vermeintlichen Treffer, der aber wegen einer Abseitsstellung keine Anerkennung findet (52.). Im ersten Drittel der zweiten Hälfte, hatten die Hausherren mehr vom Spiel, ohne aber zwingende Torgelegenheiten zu erarbeiten. Neustadt zog das Tempo wieder an und setzte die Wismut unter Druck. Elia Walther schnappt sich den Ball und tankt sich auf der rechten Seite durch, flankt an den 2. Pfosten, wo Peter Wittwer goldrichtig steht und die Führung ausbaut (0:2, 69.). Gera versucht eine Resultatsverbesserung, aber Maximilian Paul verhindert mit einer Riesenparade gegen Heuschkel den Anschlusstreffer, der zweimal aus Nahdistanz den Einschlag verhindert. Die Schlussviertelstunde ist dann ganz im Zeichen der Gäste. Elia Walther schnappt sich den Ball an der Mittellinie und die Wismutdefensive lässt ihn gewähren, aber der Abschluss geht nur um wenige Zentimeter am langen Pfosten vorbei (75.). Nur 3 Minuten später beschäftigen Josia Walther und der eingewechselte Jonas Wahl im Zusammenspiel die Geraer Hintermannschaft, aber sein Versuch geht ebenfalls knapp am linken Pfosten vorbei (78.). Heuschkel hat dann die Möglichkeit zum Anschlusstreffer, aber sein Kopfballversuch nach Freistoß von der linken Seite streift knapp am linken Pfosten vorbei (80.). Die Entscheidung dann kurz darauf für den 2. Auswärtserfolg der Saison, als Bernhard Grimm einen langen Diagonalpass auf Elia Walther spielt, der Torhüter Haase mit seinem Lupfer aus spitzen Winkel überlistet und den dritten Treffer markiert (0:3, 83.). In der Nachspielzeit platzt bei Jungspund Jonas Walther endlich der Knoten und erzielt nach Zuspiel von Peter Wittwer seinen ersten Saisontreffer (93.).