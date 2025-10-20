Neustadt/Orla verdirbt Wismut ersten Heimsieg

„Never change a wining Team“ war die Devise von Trainer Jürgen Walther und schickte die Startelf vom Sieg gegen den Tabellenführer vom letzten Spieltag auf das Feld. Diesmal war allerdings auch die Bank der Blau-Weißen exzellent besetzt, so dass klar war, dass Einwechselungen das Spiel mit entscheiden können.
BERICHT von Adi Volbert // SV BW '90 Neustadt/Orla
Mit Beginn der 2. Hälfte wechselt Jürgen Walther seine Offensivkraft Elia Walther ein, der mit seiner ersten Aktion fast das zweite Neustädter Tor erzielt, aber kurz vor dem Überqueren der Linie wird der Ball geklärt (46.). Sovago erzielt dann einen vermeintlichen Treffer, der aber wegen einer Abseitsstellung keine Anerkennung findet (52.). Im ersten Drittel der zweiten Hälfte, hatten die Hausherren mehr vom Spiel, ohne aber zwingende Torgelegenheiten zu erarbeiten. Neustadt zog das Tempo wieder an und setzte die Wismut unter Druck. Elia Walther schnappt sich den Ball und tankt sich auf der rechten Seite durch, flankt an den 2. Pfosten, wo Peter Wittwer goldrichtig steht und die Führung ausbaut (0:2, 69.). Gera versucht eine Resultatsverbesserung, aber Maximilian Paul verhindert mit einer Riesenparade gegen Heuschkel den Anschlusstreffer, der zweimal aus Nahdistanz den Einschlag verhindert. Die Schlussviertelstunde ist dann ganz im Zeichen der Gäste. Elia Walther schnappt sich den Ball an der Mittellinie und die Wismutdefensive lässt ihn gewähren, aber der Abschluss geht nur um wenige Zentimeter am langen Pfosten vorbei (75.). Nur 3 Minuten später beschäftigen Josia Walther und der eingewechselte Jonas Wahl im Zusammenspiel die Geraer Hintermannschaft, aber sein Versuch geht ebenfalls knapp am linken Pfosten vorbei (78.). Heuschkel hat dann die Möglichkeit zum Anschlusstreffer, aber sein Kopfballversuch nach Freistoß von der linken Seite streift knapp am linken Pfosten vorbei (80.). Die Entscheidung dann kurz darauf für den 2. Auswärtserfolg der Saison, als Bernhard Grimm einen langen Diagonalpass auf Elia Walther spielt, der Torhüter Haase mit seinem Lupfer aus spitzen Winkel überlistet und den dritten Treffer markiert (0:3, 83.). In der Nachspielzeit platzt bei Jungspund Jonas Walther endlich der Knoten und erzielt nach Zuspiel von Peter Wittwer seinen ersten Saisontreffer (93.).
Fazit: Ein klares Endergebnis, dass so im Vorhinein nicht zu erwarten war. Schade ist nur, dass einige Zuschauer des traditionsreichen Vereins mit üblen Beschimpfungen gegen Spieler und Trainerteam der Neustädter ihren Frust äußerten.
So kommt es am nächsten Samstag im Sportpark zum Nachbarschaftsduell der Städte und Tabellennachbarn, gegen den FSV Schleiz, die ebenfalls klar (4:1) gegen Büssleben ihr Ligaspiel siegreich beendenden konnten.
Jürgen Walther (Trainer Blau-Weiß’90): „Ein absolut verdienter Sieg für uns. In der 1. Halbzeit haben wir schon gut gearbeitet. In der 2. Halbzeit haben wir dann 10 schwierige Minuten gehabt, wo wir uns als Mannschaft wehren mussten, was wir auch getan haben und wir mit Glück und Paulis Hilfe, mit absoluten Geschick, wo wir gelaufen sind, wie die Bienchen. Wir sind gelaufen, haben gut gearbeitet und dementsprechend verdienst du dieses 4:0, das wir uns erarbeitet haben. Eine überragende Leistung gegen eine gute Truppe, die uns es hier bis zum Schluss schwer gemacht haben, aber wir hier mannschaftlich richtig gut aufgetreten sind.“