Neustadt/Donau: Mit zwei erfahrenen Neuen in die Bezirksliga

Von links nach rechts: Abteilungsleiter Daniel Neubaur, Qendrim Hoti, Trainer 2. Mannschaft Robert Fischer, Anastasios Porfyriadis, Abteilungsleiter Michael Deiner – Foto: Verein

Der TSV Neustadt/Donau hat im Mai einen historischen Erfolg gefeiert. Mit einem 3:1-Erfolg im Relegationsduell gegen den TV Geisenhausen feierte der Klub aus dem Landkreis Kelheim den Aufstieg in die Bezirksliga, welcher der Traditionsverein letztmals in den 80er-Jahren angehörte. Um sich in der neuen Umgebung schnellstmöglich akklimatisieren zu können, haben die Entscheidungsträger zwei hoffnungsvolle Neuzugänge verpflichtet, die beide aus der oberbayerischen Bezirksliga kommen. Angreifer Anastasios Porfyriadis vom FC Gerolfing und Verteidiger Qendrim Hoti vom TSV Gaimersheim sollen die Truppe von Florian Baumer und Muris Avdic verstärken.

"Mit dem Aufstieg in die Bezirksliga beginnt für uns ein neues Kapitel der Vereinsgeschichte. Wir sind unendlich stolz, den Sprung geschafft zu haben – insbesondere wenn man bedenkt, dass wir die Kreisliga im Jahr davor nur denkbar knapp halten konnten. Sechs Jahre waren wir ununterbrochen in der Kreisliga unterwegs und haben in dieser Zeit viele Höhen und Tiefen erlebt. Der Aufstieg ist deshalb - sowohl für die Mannschaft als auch für den gesamten Verein - ein außergewöhnlicher Erfolg. Nun freuen wir uns darauf, uns mit niederbayerischen Top-Teams messen zu dürfen. Unser klares Ziel für die kommende Saison ist der Klassenerhalt. Wir wollen uns als Mannschaft weiterentwickeln, unsere Neuzugänge schnell integrieren und unsere Leistungen konstant auf den Platz bringen. Passend dazu bringt es unser Trainer Florian Baumer mit drei Worten auf den Punkt: Einsatz – Wille – Leidenschaft", lässt Neustadts Sportlicher Leiter Daniel Neubaur wissen.

Allerdings gibt es auch einen Wermutstropfen, denn Muhammed Abasikeles hat den Verein Richtung Türk Ingolstadt verlassen und der im Frühjahr reaktivierte Tim Dinter hängt seine Schuhe wieder an den berühmten Nagel. "Zum Ende der vergangenen Saison sprang Tim nochmal ein und unterstützte uns auf dem Weg zum Aufstieg. Bereits vor zehn Jahren gehörte er beim damaligen Relegationsspiel um den Bezirksliga-Aufstieg zum Kader. Ein schöneres Karriereende kann man sich kaum wünschen. Wir bedanken uns herzlich bei ihm für seinen unermüdlichen Einsatz, seine Vereinstreue und seine starken Leistungen im Saisonfinale", betont Neubaur.

In der neuen Saison stellt der TSV Neustadt/Donau außerdem eine eigenständige zweite Mannschaft. Dafür konnte mit Robert Fischer ein altbekannter Übungsleiter gewonnen werden. "Robert kehrt als echter Neustädter in den Herrenbereich zurück und kennt sowohl den Großteil der aktuellen Spieler als auch viele Nachwuchsspieler aus dem Jugendbereich. Bewusst haben wir uns dafür entschieden, die zweite Mannschaft aufstiegsberechtigt zu melden. Dadurch möchten wir unsere jungen Spieler schneller an die Anforderungen im Herrenbereich heranführen. Gleichzeitig erhalten Akteure, die in der ersten Mannschaft weniger Spielzeit bekommen, regelmäßig die Möglichkeit, sich im Wettkampf weiterzuentwickeln", verrät Neubaur.



