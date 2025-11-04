Neustadt zieht erneut den Kürzeren in Büßleben 

Die erste Hälfte ist schnell erzählt. Wenig Chancen, viele Stockfehler. Ein richtiger Spielfluss kam bei beiden Mannschaften nicht zustande. Das lag beileibe nicht am Schiedsrichter Richard Lorenz, dem man für seine Spielleitung eine tadellose Leistung assistieren muss. Bis eine halbe Stunde gespielt war konnten die Orlastädter zwar eine optische Überlegenheit aufweisen, aber sonst war in der Gefahrenzone wenig zu berichten, bis zum Flankenlauf von Hannes Kühnel, der Josia Walther findet, dessen Ablage auf Robin Lee Engler vom Stürmer an den linken Pfosten gesetzt wird (32.). Büßleben kommt mit ihrer ersten Ecke im Spiel zum Chancengleichstand, der Ball wird verlängert und klatscht an den Innenpfosten der Neustädter und springt wieder zurück ins Spielfeld (39 ). So geht es dann in die Kabinen.

Nach Wiederbeginn kommen die Orlastädter besser in die Partie. Ein Eckball wird verlängert, am zweiten Pfosten steht erneut Robin Lee Engler und chipt mit dem Außenrist ins lange Eck zur Gästeführung (0:1, 48.). Jetzt wollten die Walther-Schützlinge mehr und drängten die Hausherren in ihre eigene Hälfte. Büßleben versuchte ihr Heil mit langen Bällen auf Tschirschky und Kreische. Beinahe der schnelle Ausgleich. Kreische läuft allein auf Maximilian Paul zu, wird aber zum Opfer der Platzverhältnisse und verzieht den springenden Ball weit am Tor vorbei (53.). Elia Walther bringt den Freistoß ins Zentrum, wo Bernhard Grimm den Ball in aussichtsreicher Position den Ball nicht unter Kontrolle bringen kann, so dass Büßleben klären kann (56.). Weiter gehts mit Felix Künzel, der sich den Ball im Mittelfeld erkämpft, schnell auf Josia Walther weiterlegt, dessen Versuch knapp über den Querbalken geht (62.). Bruder Elia Walther hat die nächste Möglichkeit, er ist über die rechte Seite durch, aber sein Ball streicht knapp am langen Pfosten vorbei (63.). Felix Künzel kann nach Zuspiel den Ball erneut nicht verwerten (68.). Büßleben kann sich aus der Umklammerung nur schwer befreien. Ein weiter Einwurf von John kommt in den 5 Meter- Raum und Aschenbrenner vollendet unhaltbar für Maximilian Paul ins untere linke Eck (1:1, 71.). Ein Ausgleich aus dem Nichts. Büßleben bekam nun Oberwasser und mit der gleichen Situation nur 5 Minuten später, kommen die Hausherren sogar zur Führung. Wieder John mit langem Einwurf in die Gefahrenzone, wo diesmal Tschirschky goldrichtig steht und ins Netz verlängert (2:1, 75.). Gerade vor den weiten Einwürfen in den Torraum hatte Trainer Jürgen Walther explizit hingewiesen und nun lag man beim Aufsteiger im Rückstand. Noch war eine Viertelstunde zu spielen und die Orlastädter wollten hier punkten. Neustadt drückt kann aber die dichtgestaffelte Abwehr nicht mehr in Verlegenheit bringen. Ein Befreiungsschlag in der Nachspielzeit findet Volkmer, der den Ball ins lange Eck zum 3:1 Endstand vollendet (3:1, 90+2).