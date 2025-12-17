Neustadt und Moosbach bleiben hinter den eigenen Erwartungen

DJK Neustadt/WN (10. Platz,19 Punkte, 5/4/8, 29:38 Tore)



War man am Ende einer unbefriedigenden Saison 2023/24 haarscharf der Abstiegsrelegation entkommen, belegten die Kreisstädter nach einer starken Rückrunde mit 27 eingefahrenen Zählern in der vergangenen Spielzeit einen guten 4. Tabellenplatz. Bei nur wenigen Veränderungen des Kaders hofften die Verantwortlichen nun im Sommer, dass man in der neuen Saison an die Leistungen der Vorsaison anknüpfen kann und legten deshalb die Messlatte mit "Platzierung unter den ersten Fünf" entsprechend hoch. Doch die Realität sieht leider anders aus, die Berg- und Talfahrt in der Schlusstabelle - betrachtet man die letzten fünf Spielzeiten - findet seine Fortsetzung. 4-10-5-13-1 lauten die Ränge, die die DJK da belegen konnte, nun bangt sie erneut um den Erhalt einer Liga, in der sie nach Meinung vieler und von den eigenen Ansprüchen her eigentlich grundsätzlich vorne mitspielen müsste.



Die Gründe liegen auf der Hand. Zum einen die fehlende Konstanz in den Leistungen, die man in der Restrückrunde der vergangenen Saison endlich in den Griff bekam und die sich nun wieder eingeschlichen hat. Stetig wechselten die Ergebnisse, einige Male zeigte die Mannschaft, was in ihr steckt, um danach gleich wieder zu enttäuschen. So hielt man zuhause die ambitionierten DJK Weiden und SV Altenstadt/WN nieder, auf der anderen Seite verlor man in Altenstadt/VOH mit 0:4, kam gegen das Schlusslicht aus Windischeschenbach nicht über ein 0:0 hinaus und setzte das das Jahr beendende "Sechs-Punkte-Derby" in Püchersreuth in den Sand. Die letzten fünf Partien wurden nicht mehr gewonnen, das Abrutschen in eine gefährliche Zone war die Konsequenz. Zum Zweiten ist liegt es an den bei den "Gelb-Schwarzen" lange nicht da gewesenen Personalproblemen. Die Zeiten, als zehn Jugendliche aus dem Herrenbereich nachrückten, waren zuletzt auch in der Kreisstadt vorbei, wenngleich man weiterhin eigene Jugendmannschaften stellen kann, ohne eine Spielgemeinschaft eingehen zu müssen. Doch fehlten zuletzt einfach die U19-Jahrgänge, nach einem "Loch" verfügt die DJK aber wieder über eine - auch noch sehr erfolgreiche - A-Jugend, aus der hoffnungsvolle Talente nachrücken werden. Zu Beginn dieser Spielzeit war der Kader für beide Mannschaften daher - eigentlich untypisch für die DJK - schon dünn besetzt, eine ganze Reihe von Länger- oder Dauerverletzten kam hinzu, was sich letztlich auch in den Ergebnissen niederschlagen sollte.



Nun, beginnend mit dem Nachholspiel am 15. März zuhause gegen die SpVgg Pirk hat die DJK neun Partien vor sich, in denen sie den Unwägbarkeiten trotzen und zumindest ins ruhige Fahrwasser des Klassements vorrücken kann. Spielertrainer Enrico Köllner, der sich trotz immer wiederkehrender Verletzungen weiterhin mit großem Einsatzwillen in den Dienst der Mannschaft stellt, gibt sich im Statement entschlossen, mit den Seinen eine schwierige Spielzeit noch einigermassen zufriedenstellend beenden zu können.



"Mit dem bisherigem Verlauf der Saison sind wir tatsächlich mehr als unzufrieden. Uns war klar, dass wir mit einem für zwei Mannschaften sehr engen Kader in die Saison gehen würden. Dann kamen eine ganze Reihe verletzter Spieler dazu, Woche für Woche wurde es immer schwerer, die vielen Ausfälle zu kompensieren. Dann waren wir auch oft zu anfällig und haben zu viele einfache Gegentore kassiert. Zum Ende des Jahres zeigten wir uns zudem in der Offensive nicht mehr mutig und zielstrebig genug. In Vorbereitung auf die Restrückrunde wollen wir nun intensiv an der Fitness und der körperlichen Verfassung arbeiten, um dann partiell in den Trainings die Defensive zu stärken und die Knoten in der Offensive zu lösen. Schlussendlich wollen wir schnell für klare Verhältnisse sorgen und zeigen, dass wir nichts im letzten Tabellendrittel zu suchen haben", so der Spielercoach der Kreisstädter.





SpVgg Moosbach (11. Platz, 19 Punkte, 5/4/8, 24:34 Tore)



Nach dem Abstieg in die A-Klasse 2023 gelang der SpVgg über den Umweg der Relegation der sofortige Wiederaufstieg, als Neuling beendete man die zurückliegende Spielzeit auf Platz 9. Mit Alexander Pecher kam im Sommer dieses Jahres ein neuer Trainer als Nachfolger für Aufstiegscoach Alex Prokein, das formulierte Saisonziel lautete "einstelliger Tabellenplatz".



Der Start in die neue Spielzeit verlief mit einem 1:5 in Altenstadt/VOH weniger erfreulich, es folgten wohl vier Punkte in Folge, ehe man aus fünf Matches gerade einmal einen Punkt abschöpfen konnte - frühzeitig steckte man also im Tabellenkeller fest. Nach dem ersten Rückrundenspiel standen 3 Dreier, 3 Unentschieden und 8 Niederlagen zu Buche, daraufhin zogen die Verantwortlichen die Reißleine. Nach der Heimniederlage gegen den SV Altenstadt/VOH entschieden sie sich, Trainer Alexander Pecher aufgrund der heiklen sportlichen Lage von seinen Aufgaben zu entbinden. "Diese Entscheidung ist uns keinesfalls leichtgefallen und wurde ausschließlich aufgrund der sportlichen Situation getroffen. Um der Mannschaft einen neuen Impuls zu geben, sehen wir uns leider zu diesem Schritt gezwungen", erklärte man, mit Johannes Rupprecht war ein Nachfolger schnell gefunden. Der dadurch erhoffte neue Schwung zeigte sofort seine Wirkung, unter der Regie des neuen Mannes auf der Kommandobrücke setzte die SpVgg zum Schlussspurt an und fuhr in den finalen drei Partien des Jahres lebenswichtige 7 Punkte ein. Der Lohn war das Überwintern auf einem Nichtabstiegsplatz.



Neu-Coach Johannes Rupprecht gibt sich in seinem Statement optimistisch, er ist voll des Lobes, was Einstellung und Teamgeist seiner neuen Truppe betrifft: "Mit der Entwicklung und Integration der jungen Spieler bin ich sehr zufrieden. Unter meinem Vorgänger hat der Mannschaft einfach das sogenannte Spielglück gefehlt und es wurden zu viele Chancen benötigt, um ein Tor zu erzielen. Nach zwei, drei Veränderungen hat das Team in den letzten drei Spielen qualitativ gezeigt, dass es absolut in der Lage ist, die Klasse zu halten. Seit meiner Übernahme als Trainer zieht die Mannschaft sehr gut mit – auch charakterlich ist das äußerst positiv. In der Rückrunde zählt nur eines, nämlich Mitte Mai über dem Strich zu stehen, was schwer genug werden wird", so der zuletzt bei der SpVgg Vohenstrauß II als Trainer fungierende 38-jährige Übungsleiter.