 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: FC 98 Hennigsdorf

Neustadt und Hennigsdorf mit Kantersiegen – Schwedt erlebt Torfestival

Landesliga Nord: Die Übersicht über die Partien des 11. Spieltags

Verlinkte Inhalte

LL Nord Brandenburg
SV Viktoria
Fortuna Babg
Zehdenick
SG Bornim

Der 11. Spieltag der Landesliga Nord endete mit einem wahren Torrausch. Während Schwarz-Rot Neustadt/Dosse und der FC 98 Hennigsdorf klare Heimsiege feierten, lieferte Schwedt gegen Alt Ruppin ein spektakuläres 4:4 ab. Auch Schönow, Bernau und Glienicke setzten mit deutlichen Erfolgen ein Ausrufezeichen.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Fr., 14.11.2025, 19:30 Uhr
SV Viktoria Potsdam
SV Viktoria PotsdamSV Viktoria
SV Falkensee-Finkenkrug
SV Falkensee-FinkenkrugSV Falkensee
3
2
Abpfiff

Der SV Viktoria Potsdam hat das Topduell für sich entschieden. Im Duell der Offensivreihen behielt der Tabellenführer gegen den SV Falkensee-Finkenkrug mit 3:2 die Oberhand. Dabei erwischten die Gäste den deutlich besseren Start: Bereits in der 2. Minute brachte Benedikt Bundschuh Falkensee in Führung. Doch die Antwort des Spitzenreiters ließ nicht lange auf sich warten – Tom Nattermann drehte mit Treffern in der 17. und 33. Minute die Partie zugunsten der Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Fabian Herrmann in der 69. Minute auf 3:1, ehe Cedric Burchardi in der 75. Minute für die Gäste noch einmal verkürzte. Mit dem elften Saisonsieg in Folge bleibt Viktoria ungeschlagen an der Spitze der Tabelle.

---

Fr., 14.11.2025, 20:00 Uhr
SG Einheit Zepernick 1925
SG Einheit Zepernick 1925SG Zepernick
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03FC Concordia
3
0
Abpfiff

Die SG Einheit Zepernick bleibt der große Herausforderer im Titelrennen. Gegen den FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf feierte die Mannschaft einen 3:0-Heimsieg. Tom Bittner eröffnete in der 32. Minute den Torreigen, Ozan Özer Pekdemir erhöhte in der 56. Minute auf 2:0, und Paul Maurer setzte in der 87. Minute den Schlusspunkt. Concordia steckt nach der sechsten Saisonniederlage weiter im Tabellenkeller fest.

---

Gestern, 13:00 Uhr
SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
SV Schwarz-Rot Neustadt/DosseNeustadt
FV Preussen Eberswalde
FV Preussen EberswaldeEberswalde
6
1
Abpfiff

Der SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse bezwang den FV Preussen Eberswalde mit 6:1. Jannis Lüth eröffnete bereits in der 7. Minute den Torreigen, ehe Nicklas Hack in der 29. Minute auf 2:0 erhöhte. Zwar verkürzte Maximilian Knorr in der 42. Minute für die Gäste, doch Neustadt zeigte nach der Pause seine ganze Offensivstärke. Tarik Wenzel traf in der 50. Minute zum 3:1, Lukas Japs legte in der 70. Minute nach, bevor Basel Hawa (75.) und erneut Tarik Wenzel (80.) den Kantersieg perfekt machten.

---

Gestern, 13:00 Uhr
Fortuna Babelsberg
Fortuna BabelsbergFortuna Babg
Schönower SV 1928
Schönower SV 1928Schönower SV
0
4
Abpfiff

Der Schönower SV gewann bei Fortuna Babelsberg souverän mit 4:0. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte Bartosz Barandowski die Gäste in der 38. Minute in Führung. In der zweiten Halbzeit sorgte Max Steffini in der 70. Minute für die Vorentscheidung. In der Nachspielzeit legte Hein-Peter Splett noch zweimal nach – mit Treffern in der 91. und 93. Minute.

---

Gestern, 13:00 Uhr
FC 98 Hennigsdorf
FC 98 HennigsdorfHennigsdorf
Angermünder FC
Angermünder FCAngermünde
5
0
Abpfiff

Der FC 98 Hennigsdorf feierte beim 5:0 gegen den Angermünder FC einen klaren Erfolg. Ron Hass eröffnete in der 32. Minute das Torfestival, Ramon Schulz erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) auf 2:0. Nach der Pause blieb Hennigsdorf druckvoll: Erneut Ron Hass traf in der 65. Minute, ehe Luca Müller mit einem Doppelpack (77. und 82. Minute) den Endstand herstellte. Hennigsdorf klettert mit dem klaren Erfolg, während der Aufsteiger Angermünde nach der achten Niederlage im Tabellenkeller steht.

---

Gestern, 13:00 Uhr
FC Schwedt 02
FC Schwedt 02FC Schwedt
SV Eintracht Alt Ruppin
SV Eintracht Alt RuppinSV Alt Rupp.
4
4
Abpfiff

Das Duell zwischen dem FC Schwedt 02 und dem SV Eintracht Alt Ruppin entwickelte sich zu einem wahren Spektakel. Am Ende stand ein 4:4-Unentschieden, das kaum spannender hätte verlaufen können. Die Gäste führten nach Treffern von Luca Wegner (10.), Max Hellwig (29.) und einem Eigentor von Ahmad Kamel Mardnli (56.) bereits mit 3:0, ehe Jonas Giersch (62.) und Szymon Wierzchowski (79.) für Schwedt verkürzten. Benjamin Brandt traf in der 83. Minute erneut für Alt Ruppin, doch Szymon Wierzchowski (90.) und Grzegorz Piotr Tarasewicz (90.+3) retteten den Gastgebern in der Nachspielzeit einen Punkt. Trotz Unterzahl nach der Roten Karte für Adrian Skorb (57.) bewies Schwedt große Moral.

---

Gestern, 13:40 Uhr
FSV Bernau
FSV BernauFSV Bernau
SG Bornim
SG BornimSG Bornim
4
0
Abpfiff

Der FSV Bernau ließ Schlusslicht Bornim keine Chance und gewann deutlich mit 4:0. Nico Mittelstädt traf in der 22. Minute zur Führung, ehe Kevin Stephan kurz vor der Pause (42.) auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel sorgten Dennis Ulbrich (77.) und Lucas Schönborn per Foulelfmeter in der 82. Minute für klare Verhältnisse. Bernau festigt mit dem achten Saisonsieg Rang drei, während Bornim weiter sieglos am Tabellenende verharrt.

---

Gestern, 15:00 Uhr
BSC Fortuna Glienicke
BSC Fortuna GlienickeBSC Glien.
SV 1920 Zehdenick
SV 1920 ZehdenickZehdenick
5
1
Abpfiff

Der BSC Fortuna Glienicke hat im Kellerduell ein deutliches Lebenszeichen gesendet und den SV 1920 Zehdenick mit 5:1 besiegt. John Lormis brachte die Gäste in der 25. Minute noch in Führung, doch Glienicke drehte die Partie eindrucksvoll. Nach Treffern von Marc Zellner (53.), Simon Rychlik (57.) und Matti-Maurice Herbst (64.) war das Spiel entschieden. Justin Hippe (83.) und Alexander Rackwitz (88.) erhöhten in der Schlussphase weiter.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 016.11.2025, 09:00 Uhr
redAutor