Neustadt und Hennigsdorf mit Kantersiegen – Schwedt erlebt Torfestival

Der 11. Spieltag der Landesliga Nord endete mit einem wahren Torrausch. Während Schwarz-Rot Neustadt/Dosse und der FC 98 Hennigsdorf klare Heimsiege feierten, lieferte Schwedt gegen Alt Ruppin ein spektakuläres 4:4 ab. Auch Schönow, Bernau und Glienicke setzten mit deutlichen Erfolgen ein Ausrufezeichen.

Der SV Viktoria Potsdam hat das Topduell für sich entschieden. Im Duell der Offensivreihen behielt der Tabellenführer gegen den SV Falkensee-Finkenkrug mit 3:2 die Oberhand. Dabei erwischten die Gäste den deutlich besseren Start: Bereits in der 2. Minute brachte Benedikt Bundschuh Falkensee in Führung. Doch die Antwort des Spitzenreiters ließ nicht lange auf sich warten – Tom Nattermann drehte mit Treffern in der 17. und 33. Minute die Partie zugunsten der Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Fabian Herrmann in der 69. Minute auf 3:1, ehe Cedric Burchardi in der 75. Minute für die Gäste noch einmal verkürzte. Mit dem elften Saisonsieg in Folge bleibt Viktoria ungeschlagen an der Spitze der Tabelle. ---

Die SG Einheit Zepernick bleibt der große Herausforderer im Titelrennen. Gegen den FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf feierte die Mannschaft einen 3:0-Heimsieg. Tom Bittner eröffnete in der 32. Minute den Torreigen, Ozan Özer Pekdemir erhöhte in der 56. Minute auf 2:0, und Paul Maurer setzte in der 87. Minute den Schlusspunkt. Concordia steckt nach der sechsten Saisonniederlage weiter im Tabellenkeller fest. ---

Der SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse bezwang den FV Preussen Eberswalde mit 6:1. Jannis Lüth eröffnete bereits in der 7. Minute den Torreigen, ehe Nicklas Hack in der 29. Minute auf 2:0 erhöhte. Zwar verkürzte Maximilian Knorr in der 42. Minute für die Gäste, doch Neustadt zeigte nach der Pause seine ganze Offensivstärke. Tarik Wenzel traf in der 50. Minute zum 3:1, Lukas Japs legte in der 70. Minute nach, bevor Basel Hawa (75.) und erneut Tarik Wenzel (80.) den Kantersieg perfekt machten. ---

Der Schönower SV gewann bei Fortuna Babelsberg souverän mit 4:0. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte Bartosz Barandowski die Gäste in der 38. Minute in Führung. In der zweiten Halbzeit sorgte Max Steffini in der 70. Minute für die Vorentscheidung. In der Nachspielzeit legte Hein-Peter Splett noch zweimal nach – mit Treffern in der 91. und 93. Minute. ---

Der FC 98 Hennigsdorf feierte beim 5:0 gegen den Angermünder FC einen klaren Erfolg. Ron Hass eröffnete in der 32. Minute das Torfestival, Ramon Schulz erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) auf 2:0. Nach der Pause blieb Hennigsdorf druckvoll: Erneut Ron Hass traf in der 65. Minute, ehe Luca Müller mit einem Doppelpack (77. und 82. Minute) den Endstand herstellte. Hennigsdorf klettert mit dem klaren Erfolg, während der Aufsteiger Angermünde nach der achten Niederlage im Tabellenkeller steht. ---

Das Duell zwischen dem FC Schwedt 02 und dem SV Eintracht Alt Ruppin entwickelte sich zu einem wahren Spektakel. Am Ende stand ein 4:4-Unentschieden, das kaum spannender hätte verlaufen können. Die Gäste führten nach Treffern von Luca Wegner (10.), Max Hellwig (29.) und einem Eigentor von Ahmad Kamel Mardnli (56.) bereits mit 3:0, ehe Jonas Giersch (62.) und Szymon Wierzchowski (79.) für Schwedt verkürzten. Benjamin Brandt traf in der 83. Minute erneut für Alt Ruppin, doch Szymon Wierzchowski (90.) und Grzegorz Piotr Tarasewicz (90.+3) retteten den Gastgebern in der Nachspielzeit einen Punkt. Trotz Unterzahl nach der Roten Karte für Adrian Skorb (57.) bewies Schwedt große Moral. ---

Der FSV Bernau ließ Schlusslicht Bornim keine Chance und gewann deutlich mit 4:0. Nico Mittelstädt traf in der 22. Minute zur Führung, ehe Kevin Stephan kurz vor der Pause (42.) auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel sorgten Dennis Ulbrich (77.) und Lucas Schönborn per Foulelfmeter in der 82. Minute für klare Verhältnisse. Bernau festigt mit dem achten Saisonsieg Rang drei, während Bornim weiter sieglos am Tabellenende verharrt. ---

Der BSC Fortuna Glienicke hat im Kellerduell ein deutliches Lebenszeichen gesendet und den SV 1920 Zehdenick mit 5:1 besiegt. John Lormis brachte die Gäste in der 25. Minute noch in Führung, doch Glienicke drehte die Partie eindrucksvoll. Nach Treffern von Marc Zellner (53.), Simon Rychlik (57.) und Matti-Maurice Herbst (64.) war das Spiel entschieden. Justin Hippe (83.) und Alexander Rackwitz (88.) erhöhten in der Schlussphase weiter.