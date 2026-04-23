Neustadt im Flow: "Jeder kennt seine Aufgabe" Die Orlastädter spielen eine bemerkenswerte Saison. Lange Zeit eher im Schatten der Topteams unterwegs, hat sich die Mannschaft von Trainer Jürgen Walther Schritt für Schritt selbst in die Spitzengruppe der Liga gespielt. von André Hofmann · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Janine Volbert

Besonders auffällig ist dabei die Offensive: 61 Treffer in 23 Spielen bedeuten aktuell den zweitbesten Angriff der Liga hinter SCHOTT Jena (86 Tore). Vor allem in der Rückrunde präsentiert sich Neustadt/Orla in starker Form: acht Spiele, 19 Punkte und nur eine Niederlage sprechen eine klare Sprache. Mit diesem Rückenwind geht es nun in ein echtes Highlight-Spiel: das Derby beim FSV Schleiz am Freitagabend (LIVE ab 18 Uhr im FuPa-Ticker). Ein Duell, in dem Tabellenstände und Statistiken plötzlich keine Rolle mehr spielen – gefragt sind Emotionen, Intensität und Derbymentalität.

FuPa Thüringen hat mit Kapitän Tobias Grau über die aktuelle Form, die Entwicklung der Mannschaft und das anstehende Derby gesprochen. FuPa Thüringen: Ihr seid aktuell gut drauf. Was macht euch so stark?

Tobias Grau: Wir haben aktuell einfach einen guten Rhythmus gefunden. Jeder kennt seine Aufgabe, wir treten als Einheit auf und arbeiten füreinander. Die Ergebnisse geben uns zusätzlich Selbstvertrauen. FuPa Thüringen: Ihr seid wohl eines der jüngsten Teams der Liga – du bist mit 27 Jahren schon gefühlt ein „alter Hase“. Wie siehst du die Entwicklung deiner Mannschaft? Was sind eure Stärken? Wo sind (noch) Schwächen?

Tobias Grau: Wenn jeder seine Aufgabe auf dem Platz erfüllt und das macht, was von ihm verlangt wird, ist das Alter am Ende gar nicht so entscheidend. Wir haben eine gute Mischung im Team, da kommt viel Energie zusammen, gepaart mit einer gewissen Unbekümmertheit. Man sieht, wie sich das Team entwickelt – wir werden von Spiel zu Spiel reifer, treffen bessere Entscheidungen und treten insgesamt geschlossener auf. Die Mischung passt im Moment einfach gut.