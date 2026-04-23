Neustadt im Flow: "Jeder kennt seine Aufgabe"

Besonders auffällig ist dabei die Offensive: 61 Treffer in 23 Spielen bedeuten aktuell den zweitbesten Angriff der Liga hinter SCHOTT Jena (86 Tore). Vor allem in der Rückrunde präsentiert sich Neustadt/Orla in starker Form: acht Spiele, 19 Punkte und nur eine Niederlage sprechen eine klare Sprache.
Mit diesem Rückenwind geht es nun in ein echtes Highlight-Spiel: das Derby beim FSV Schleiz am Freitagabend (LIVE ab 18 Uhr im FuPa-Ticker). Ein Duell, in dem Tabellenstände und Statistiken plötzlich keine Rolle mehr spielen – gefragt sind Emotionen, Intensität und Derbymentalität.
FuPa Thüringen: Ihr seid aktuell gut drauf. Was macht euch so stark?
Tobias Grau: Wir haben aktuell einfach einen guten Rhythmus gefunden. Jeder kennt seine Aufgabe, wir treten als Einheit auf und arbeiten füreinander. Die Ergebnisse geben uns zusätzlich Selbstvertrauen.
FuPa Thüringen: Ihr seid wohl eines der jüngsten Teams der Liga – du bist mit 27 Jahren schon gefühlt ein „alter Hase“. Wie siehst du die Entwicklung deiner Mannschaft? Was sind eure Stärken? Wo sind (noch) Schwächen?
Tobias Grau: Wenn jeder seine Aufgabe auf dem Platz erfüllt und das macht, was von ihm verlangt wird, ist das Alter am Ende gar nicht so entscheidend. Wir haben eine gute Mischung im Team, da kommt viel Energie zusammen, gepaart mit einer gewissen Unbekümmertheit. Man sieht, wie sich das Team entwickelt – wir werden von Spiel zu Spiel reifer, treffen bessere Entscheidungen und treten insgesamt geschlossener auf. Die Mischung passt im Moment einfach gut.
FuPa Thüringen: Was sind die Ziele für die Restsaison? Denkst du persönlich, dass ihr in den kommenden 1–2 Jahren ggf. um die Meisterschaft mitspielen könnt bei eurer Entwicklung?
Tobias Grau: Für die Restsaison ist unser Ziel klar: Wir wollen jedes Spiel gewinnen und so konstant wie möglich unsere Leistung auf den Platz bringen. Was die nächsten ein bis zwei Jahre angeht, wollen wir erstmal unseren Weg konsequent weitergehen und uns weiter verbessern. Wenn wir das schaffen, können wir sicher auch oben mitspielen. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass sich auch die anderen Teams weiterentwickeln – deshalb wird es insgesamt sicher nicht einfacher.
FuPa Thüringen: Am Freitagabend geht’s nach Schleiz. Was stimmt dich optimistisch, dass ihr am Ende als Derbysieger vom Feld geht?
Tobias Grau: Ein Derby hat natürlich seine eigenen Gesetze – da zählen vor allem Einsatz, Zweikämpfe und die richtige Einstellung. Wir erwarten ein intensives Spiel in einer emotionalen Atmosphäre. Wichtig wird sein, dass wir von Beginn an da sind, als Team geschlossen auftreten und unser Spiel durchziehen. Optimistisch stimmt mich, dass wir in den letzten Wochen gezeigt haben, dass wir solche Spiele annehmen und auch in engen Situationen stabil bleiben. Wenn uns das gelingt, haben wir gute Chancen, das Spiel für uns zu entscheiden.