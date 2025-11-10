Neustadt II gewinnt das Duell der Aufsteiger

Auf dem nagelneuen Neustädter Kunstrasen zeigte der Gastgeber sofort, dass er mutig nach vorn spielen wird, um möglichst den Abstiegsplatz zu verlassen. Bereits in der 12. Spielminute wurde Kapitän und Abwehrchef Norman Enke von einem „hohen Bein“ eines Neustädter Angreifers am Kopf getroffen. Die Verletzung machte einen Notarzteinsatz erforderlich. Zugleich musste Trainer Josef Bresigke die eingespielte Viererkette umstellen.

Die Orlataler verstärkten ihr Pressing, wodurch sie von nun an das Spiel diktierten. Einheit-Keeper Erik Rößler stand nun mehrfach im Brennpunkt des Geschehens. Eine hohe Fehlpassquote brachte die Gastgeber zu schnell in Ballbesitz. Besonders Jonas Wahl entzog sich oft seinem Gegenspieler. Marius Trunk und Evan Häußer hatten gute Gelegenheiten beim Konterspiel, doch das deutliche Chancenplus lag beim Blau-Weiss 90. Zum Glück haperte es mit deren Treffsicherheit. Positives Fazit der ersten Halbzeit war, dass es torlos in die Kabine ging.

Mit einem Dreifachwechsel sollte sich nun das Spiel des FC Einheit verbessern. Erik Rößler war weiterhin der Ruhepol und dirigierte seine Vorderleute. In der 75. Minute erhielten die Neustädter einen „fragwürdigen“ Freistoß an der Strafraumgrenze. Der Ball wurde über die Mauer gezirkelt und landete an der Querlatte. Paul Weise reagierte am schnellsten und schob zum umjubelten 1:0 in die Maschen.

In der Schlussviertelstunde verstärkten die Einheit-Spieler ihre Bemühungen selbst erfolgreich zu sein. Schiedsrichter Max Graf stand nun oft im Mittelpunkt. Die Blau-Weißen verteidigten jetzt (nicht immer mit fairen Mitteln) ihren Vorsprung. In der Schlussphase erhielten sie 6x „Gelb“ und 1x „Gelb/Rot“. Ein erfolgreicher Konter gegen die aufgerückten Spieler des FC Einheit brachte in der 5. Minute der Nachspielzeit durch Jonas Wahl das Endresultat von 2:0.

Fazit: Trainer Josef Bresigke zeigte sich enttäuscht vom Auftreten seiner Jungs. Es kann nächste Woche, Sonnabend, 15.11., 14.00 Uhr, im Heimspiel gegen Eintracht Eisenberg nur besser werden. Es besteht auch die Hoffnung, dass dann Norman Enke wieder dabei sein kann.