Neustadt fordert Meisterschaftsfavorit Bremerhaven heraus

Zum Saisonauftakt bekommt es der BTS Neustadt gleich mit einem der Titelanwärter zu tun – Trainer Volker Fahlbusch fordert von seiner Mannschaft einen nahezu perfekten Auftritt.
Der BTS Neustadt startet mit einer echten Herkulesaufgabe in die neue Saison und trifft zum Auftakt auf Meisterschaftsfavorit OSC Bremerhaven.
„Zum Saisonauftakt wartet direkt eine richtig schwere Aufgabe auf uns. Mit unserem Gegner treffen wir auf einen der großen Meisterschaftsfavoriten. Uns ist klar, welche Wucht, Dynamik und spielerische Qualität da auf uns zukommen wird. Dementsprechend gehen wir als klarer Außenseiter in die Partie. Um bestehen zu können, müssen wir einen nahezu perfekten Tag erwischen, als Mannschaft geschlossen auftreten und über die gesamten 90 Minuten alles auf den Platz bringen. Hinzu kommt, dass wir als Team noch nicht zu hundert Prozent eingespielt sind. Trotzdem werden wir uns nicht verstecken. Wir wollen mutig auftreten, dem Favoriten Paroli bieten und ihm nichts schenken. Mit Leidenschaft, Einsatz und der Unterstützung unserer Zuschauer wollen wir alles dafür tun, es dem Favoriten so schwer wie möglich zu machen“, erklärt BTS-Cheftrainer Fahlbusch.
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