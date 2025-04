Neustadt deklassiert angeschlagene Meininger

Neustadt (Orla) empfand den 24. Spieltag selbst als richtungsweisend für den Rest der Spielzeit und richtet dabei den Fokus auf den Auftritt, vor allem als Mannschaft. Die Orlastädter übernahmen sofort die Initiative und drückten die Gäste in die eigene Defensive. Elia Walther versucht es mit dem Freistoß in zentraler Position aus 25 Metern, aber die Feinjustierung fehlt noch (6.). Im nächsten Versuch bringt Peter Wittwer den Neustädter Angreifer in Position, dessen Abschluss von Torhüter Henning vereitelt wird (7.). Josia Walther schickt seinen Bruder Elia auf die Reise, dessen Abschluss ins kurze Eck von Henning erneut vereiteln wird (9.). Nach der druckvollen Anfangsviertelstunde der Hausherren konnten sich die Südthüringer ein wenig aus der Umklammerung befreien, kamen jetzt zaghaft über die Mittellinie und versuchten am Spiel teilzunehmen. Jungspund Jonas Wahl erkämpft sich in der Meininger Hälfte den Ball und erkämpft sich mit einer tollen Einzelleistung auf der linken durch die Meininger Defensive, sein Zuspiel findet im Zentrum Peter Wittwer, der per Kopf die Führung erzielt (1:0, 23.). Die erste Torannäherung der Gäste datiert aus der 27. Minute aus einer Standardsituation. Der Freistoß aus zentraler Position geht am linken Pfosten vorbei (27.). Erst rutscht der Schlenzer von Winterzugang Andy Schwee knapp am Meininger Gehäuse vorbei, dann verfehlt Theodor Mohorn`s Schuss knapp das Ziel (36.). Man of the Match Jonas Wahl setzt mit seinem nächsten Assist Josia Walther in Szene, der allein auf Keeper Henning zuläuft und in Übersicht behält und die Führung ausbaut (2:0, 38.). Meiningen kommt nach Neustädter Ballverlust im Mittelfeld schnell vor das Neustädter Tor, aber die Flanke findet keine Abnehmer, so dass die beste Meininger Möglichkeit verpufft (41.). Im Gegenzug spielt Andy Schwee eine langen Ball, der von der Meininger Defensive unterschätzt wird und auf einmal ist Josia Walther allein vor Torhüter Henning, der keine Abwehrchance hat und den dritten Treffer hinnehmen muss (3:0. 41.). Der letzte Standard vor dem Pausenpfiff bringt erneut höchste Not für die Meininger Defensive. Elia Walther bringt den Freistoß vom linken Strafraumeck aufs Tor. Henning reagiert mit einem Reflex und wehrt den Ball ab, aber nur auf den Kopf von Jonas Wahl, der den Pausenstand von vier Neustädter Toren herausschießt (4:0, 44.). Mit der klaren Neustädter Führung ging es dann in die Kabinen.

Co-Trainer Kai Uwe Scheuerl, der den erkrankten Jürgen Walther vertrat, warnte davor, die konzentration nachzulassen und de Fokus zu verlieren. Es war ein beruhigender Vorsprung, aber erst wenn der gut amtierende Schiedsrichter Patrick Runknagel abpfeift, sind die drei Punkte eingefahren. Nach Wiederanpfiff dominiert weiter der Hausherr. Peter Wittwer erkämpft sich den Ball am Strafraumeck, spielt sich auf der linken Seite durch, aber sein Zuspiel kann von Josia Walther am 2. Pfosten nicht verwertet werden (48.). Überzahlangriff der Neustädter, Josia Walther setzt seinen Sturmpartner Jonas Wahl in Szene, aber sein Versuch geht knapp am Meininger Gehäuse vorbei (52.). Meiningen blieb harmlos, ein Eckball kommt auf den kurzen Pfosten und der Ball geht knapp am kurzen Pfosten ins Toraus (56.). Die Meininger verloren durch eine Tätlichkeit ihren Mittelfeldmotor Safradin und müssten für den Rest der Spielzeit in Unterzahl agieren. Die nächste Torgelegenheiten der Partie dann auf Meininger Seite, als Gromm den getretenen Freistoß nur an den Aussenpfosten lenken kann (59.). Elia Walther sorgt mit seiner Vorbereitung für die endgültige Entscheidung, dessen Eingabe Doppeltorschütze Jonas Wahl mit einem sehenswerten Flugkopfball zum Ausbau der Neustädter Führung einnetzt (5:0, 63.). Für den Rest der Spielzeit war dann das Verwalten des Ergebnisses angesagt. „Wir sind einer mehr, lasst den Ball laufen“, war jetzt die Devise. Standardsituationen blieben weiterhin ein gefährliches Thema. Elia Walther führt aus, Steven Simons Kopfballversuch wird von Sauerbrey kurz vor dem Einschlag geklärt (81.). Drei Minuten später die Flippereinlage als Koproduktion der Eingewechselten im Meininger Strafraum. Erst scheitert Robin Lee Engler, dann Collin Schröter und am Ende zieht Franz Wietasch ab und trifft zum Endstand ins lange Eck (6:0, 84.).