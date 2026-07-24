Neusser Torjäger wechselt zum FC Germania Mallorca

Ganz wichtig ist ihm der unbedingte Rückhalt der Familie, für die das Abenteuer auf Mallorca ebenfalls eine hochemotionale Angelegenheit ist. Vater Frank Förster, Teamleiter der Anlagenpflege und Gärtner bei Wellneuss, der Bäder- und Saunatochter der Stadtwerke Neuss, und beim BV Weckhoven selbst mit Legendenstatus ausgestattet, hat die Karriere seines Sohnes stets intensiv begleitet. Und ist ebenso aus dem Häuschen wie seine Freundin, die ihn darin bestärkt hat, diese Gelegenheit zu ergreifen. Trotz der Begeisterung um ihn herum hält Danny Förster den Ball betont flach: „Der Vertrag läuft erst einmal für ein Jahr. Was danach passiert, hängt vom Erfolg ab. Aber ich haue mich hier voll rein und schließe nicht aus, länger auf Mallorca zu bleiben.“

In der spanischen Öffentlichkeit wird der neue Klub, allen Beteuerungen der Verantwortlichen zum Trotz, oft schlicht als „FC Ballermann“ oder „Deutschlands erste Fußball-WG“ auf der Insel bezeichnet. Für lokale Medien wie das „Mallorca Magazin“ ist das Motto „From Zero to La Liga“ nur ein ambitionierter Traum. Die Chance, es aus der achten spanischen Liga innerhalb eines Jahrzehnts bis ins Oberhaus zu schaffen, ist in der Tat gering. Zur Einordnung: Der auf Initiative des milliardenschweren Getränkekonzerns Red Bull gegründete RB Leipzig erreichte die Erste Bundesliga sieben Jahre nach der Gründung im Mai 2009; begann die Mission nach Übernahme des Startrechts des SSV Markranstädt in der Saison 2009/10 allerdings auch in der fünftklassigen Oberliga Nordost.