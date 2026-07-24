Neusser Torjäger wechselt zum FC Germania Mallorca

Als Danny Förster vor Kurzem in den sozialen Medien auf den Post des FC Germania Mallorca stieß, war er sofort angefixt. Der Verein sucht mit dem Slogan „From Zero to La Liga“ Spieler für sein ebenso ehrgeiziges wie verrücktes Projekt, innerhalb von zehn Jahren in die Primera División, die erste spanische Liga, aufzusteigen. Eigentlich hatte sich der Torjäger des Kreisligisten BV Weckhoven nach insgesamt 150 Treffern in den drei zurückliegenden Spielzeiten für die anstehende Saison zwar schon dem ambitionierten A-Ligisten SV Glehn angeschlossen, doch die einmalige Chance auf ein Auslandsabenteuer wollte sich der 33-Jährige nicht entgehen lassen.
Mit Unterstützung seiner äußerst motivierten Instagram-Community verdiente er sich unter mehr als 2000 Bewerbern, die mit Videos und Fotos auf sich aufmerksam gemacht hatten, eine Einladung zum Probetraining im Stadion von Magaluf auf Mallorca – und fiel durch. Doch der für den TuS Grevenbroich auch schon in der Landesliga sowie die DJK Gnadental und die Holzheimer SG in der Bezirksliga tätige Neusser blieb dran.
In intensiven Einzelgesprächen mit dem prominenten Trainer Thorsten Legat machte er klar, dass er „Bock auf das Projekt“ hat und sicherte sich so doch noch einen der nur fünf freien Kaderplätze. Legat war vor seiner Tour durch diverse Reality-TV-Formate wie „Dschungelcamp“ oder „Das Sommerhaus der Stars“ Bundesliga-Profi. Mit Werder Bremen holte er in der Saison 1991/92 den Europapokal der Pokalsieger und wurde im Jahr darauf Deutscher Meister. Für Förster war die Zusage eine fast unwirkliche Entwicklung: „Nach langem Warten hatten sich die Verantwortlichen extrem kurzfristig gemeldet. Vom Anruf bis zum Training blieben mir nur vier Tage Zeit, in denen ich alles regeln musste.“
Thorsten Legat, dessen Pressekonferenz zum Einstieg als Trainer beim Landesligisten FC Remscheid („Reeehmscheid“) im Oktober 2015 längst zu einem Youtube-Klassiker geworden ist, sei im Gespräch sympathisch, sehr impulsiv, aber auch sehr direkt gewesen. „So wie man ihn kennt. Er hat gleich klargestellt, dass Partygänger bei uns nichts zu suchen haben.“
Obwohl der FC Germania Mallorca finanziell und medial von Bierstraßen-König Carlos Lucio, der unter anderem die Lokale „Sommerland“ und „Et Dömsche“ an der Playa de Palma betreibt, unterstützt wird, machte auch Legat klar: „Wer nur hier ist, um zum Ballermann zu gehen, der ist hier fehl am Platz und kann sofort wieder nach Hause gehen.“ Der deutsche Reality-TV-Darsteller, Influencer und Fitnesstrainer Aleks Petrovic ist der Kopf des Projekts und gemeinsam mit Immobilienmakler Amir Aziz einer der Gründer des FC Germania Mallorca. Als Sportlicher Leiter fungiert Bastian Müller, der unter anderem als Profi beim FC Bayern München II, Fortuna Düsseldorf und Alemannia Aachen unter Vertrag war.
Danny Förster unterschrieb am vergangenen Freitag auf Mallorca einen ab dem 1. August gültigen Kontrakt beim FC Germania. Trainingsbeginn ist am 3. August, das erste Testspiel am 14. August, und die Saison in den untersten spanischen Ligen (Divisiones Regionales) beginnt Mitte September. Am 1. August bezieht der Goalgetter aus Neuss-Weckhoven mit den Teamkollegen die Vereins-WG in Palma. Möglich ist das nur, weil sein Arbeitgeber, die Stadtwerke Neuss, einer einjährigen Dienstunterbrechung zugestimmt hat. Auch der SV Glehn legte ihm keine Steine in den Weg.
Ganz wichtig ist ihm der unbedingte Rückhalt der Familie, für die das Abenteuer auf Mallorca ebenfalls eine hochemotionale Angelegenheit ist. Vater Frank Förster, Teamleiter der Anlagenpflege und Gärtner bei Wellneuss, der Bäder- und Saunatochter der Stadtwerke Neuss, und beim BV Weckhoven selbst mit Legendenstatus ausgestattet, hat die Karriere seines Sohnes stets intensiv begleitet. Und ist ebenso aus dem Häuschen wie seine Freundin, die ihn darin bestärkt hat, diese Gelegenheit zu ergreifen. Trotz der Begeisterung um ihn herum hält Danny Förster den Ball betont flach: „Der Vertrag läuft erst einmal für ein Jahr. Was danach passiert, hängt vom Erfolg ab. Aber ich haue mich hier voll rein und schließe nicht aus, länger auf Mallorca zu bleiben.“
In der spanischen Öffentlichkeit wird der neue Klub, allen Beteuerungen der Verantwortlichen zum Trotz, oft schlicht als „FC Ballermann“ oder „Deutschlands erste Fußball-WG“ auf der Insel bezeichnet. Für lokale Medien wie das „Mallorca Magazin“ ist das Motto „From Zero to La Liga“ nur ein ambitionierter Traum. Die Chance, es aus der achten spanischen Liga innerhalb eines Jahrzehnts bis ins Oberhaus zu schaffen, ist in der Tat gering. Zur Einordnung: Der auf Initiative des milliardenschweren Getränkekonzerns Red Bull gegründete RB Leipzig erreichte die Erste Bundesliga sieben Jahre nach der Gründung im Mai 2009; begann die Mission nach Übernahme des Startrechts des SSV Markranstädt in der Saison 2009/10 allerdings auch in der fünftklassigen Oberliga Nordost.