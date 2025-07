Neusser Derbyklassiker vorerst nur als Testspiel

Kapellen und Neuss treffen sich im Testspiel. – Foto: Sascha Köppen

Die Saisonvorbereitung hat erst am vergangenen Wochenende begonnen. Doch für die Fans des SC Kapellen und der Holzheimer SG steht am Samstag (16 Uhr) im Jupp-Breuer-Stadion schon ein Pflichttermin auf dem Programm. Dann treffen die beiden Lokalrivalen nämlich schon in einem Testspiel aufeinander und zum jetzigen Zeitpunkt ist völlig ungewiss, wann der Derby-Klassiker zum nächsten Mal zu sehen sein wird. In einem Pflichtspiel werden die Mannschaften, deren Platzanlagen gerade mal rund sechs Kilometer auseinanderliegen, jedenfalls nicht mehr so schnell die Klingen kreuzen.

Hintergrund ist, dass die Holzheimer durch den Oberliga-Aufstieg die Kapellener, die vom Leistungsniveau her viele Jahren in unerreichbaren Ferne schienen, mittlerweile hinter sich gelassen haben. Deswegen wird es in der neuen Saison für die HSG nicht mehr das Meisterschaftsduell mit dem SCK geben, als Begegnung mit einem Team aus dem Fußballkreis Grevenbroich/Neuss bleibt nur die Partie gegen den VfL Jüchen/Garzweiler, der vorige Saison als Meister ebenfalls den Sprung in die Oberliga schaffte. Und es ist sogar ausgeschlossen, dass das Los Kapellen und Holzheim im Kreispokal-Wettbewerb zusammenführt. Denn Oberligisten sind automatisch für den Niederrheinpokal qualifiziert und müssen demzufolge auf Kreisebene nicht mitspielen. Dass es den Derby-Klassiker vorerst nur als Testspiel geben kann, ist durchaus bedauerlich. Denn nachdem die Holzheimer im Jahr 2018 den Landesliga-Aufstieg gepackt hatten und seitdem regelmäßig auf die Schwarz-Gelben trafen, entwickelten sich die Lokalduelle zu echten Saison-Highlights, die von einer ordentlichen Portion Rivalität zwischen beiden Vereinen gespeist wurden. Zunächst waren die Holzheimer gegen den SCK, der zuvor als langjähriger Fünftligist der unangefochtene Platzhirsch im Fußballkreis 5 war, nicht mehr als ein Emporkömmling mit maximal Außenseiterchancen. Doch spätestens seit der ersten Nach-Corona-Saison schaffte es die HSG, die Lücke immer weiter zu schließen und konnte in der zurückliegenden Spielzeit sogar vorbeiziehen. Zur Rivalität trug aber auch bei, dass sich beide Mannschaften gegenseitig Spieler abwarben und dadurch im Laufe der Zeit etliche personelle Querverbindungen entstanden.