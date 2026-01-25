Neuss: Wo die Baustellen der Topteams sind

Holzheimer SG Von einer Generalprobe will HSG-Coach Jesco Neumann mit Blick auf die Auswärtspartie am Sonntag (15.30 Uhr) beim Landesligisten ASV Süchteln nicht sprechen. Einerseits, weil es sein könnte, dass am Mittwoch noch kurzfristig ein Test eingeschoben wird. Andererseits, weil der Verlauf der Vorbereitung alles andere als nach seinen Vorstellungen war. Das hat dazu geführt, dass es erst in der vergangenen Woche so richtig losgehen konnte und sich dann Testspiele, Training und die Auftritte bei der Kreishallenmeisterschaft knubbelten.

„Konkurrenten aus der Oberliga haben auch schlechte Resultate eingefahren“, meint Klinger und fügt hinzu: „Auch im Sommer war die Vorbereitung nicht optimal. Wichtig ist, dass die Jungs den Ernst der Lage erkennen und wir im ersten Rückrundenspiel zu Hause gegen ETB SW Essen voll da sind.“ Was ihn viel mehr als die Testspiele wurmt, ist der schlechte Zustand des Jüchener Kunstrasens. Darin sieht er auch einen Grund für die aktuelle Häufung von Verletzungen. Die Generalprobe steigt am Sonntag (15 Uhr) daheim gegen den Mittelrheinligisten FC Teutonia Weiden. Die aktuellen Baustellen der Jüchener erinnern stark an die Hinrunde: Sie erspielen sich zu wenig Chancen. Und die, die sie haben, nutzen sie nicht effizient genug.

„Die Jungs waren total platt, deswegen ist der Test am Montag gegen Kapellen auch nicht wertbar“, sagt Neumann mit Blick auf die Partie gegen den Lokalrivalen aus der Landesliga. Absagen wollte er sie aber dennoch auf keinen Fall, denn auch so hat sie aus seiner Sicht etwas gebracht. „Ich konnte jedem Spieler eine Halbzeit geben und letzte Reize setzen. Wir wollen zumindest körperlich beim ersten Punktspiel in Kleve in bestmöglicher Verfassung sein“, so Neumann, der mit seinem Team auf einem Abstiegsplatz überwintert. Im letzten Test geht es für ihn darum, die Winterzugänge weiter zu integrieren.

Zudem wird wichtig sein, auszuprobieren, wie der Ausfall von Oguz Ayan am besten kompensiert werden kann. Der Topstürmer hatte sich beim Budenzauber in Gustorf, das hat eine Untersuchung unter der Woche ergeben, einen Innenbandriss im rechten Knie zugezogen und dürfte mindestens drei Monate ausfallen. Immerhin ist der im Sommer gekommene Robert Wilschrey nach einer schweren Verletzung zurück. Er hat schon in der Halle gespielt und stand auch gegen seinen Ex-Klub Kapellen auf dem Platz.

SC Kapellen Nach der starken Hinrunde, die auf dem zweiten Tabellenplatz endete, konnten die Kapellener in der Vorbereitung auch nicht das Programm durchziehen, das sie sich vorgenommen hatten. „Aber das ging allen Teams so. Das Ergebnis und wie wir gegen Holzheim gespielt haben, hat uns aber beruhigt“, sagt Jörg Ferber in seiner Funktion als Sportlicher Leiter des SC Kapellen. Die Verantwortlichen hoffen nun, dass Spieler wie Hiroya Suguro, Jonas Giesen, Simon Sasse, Thomas Lavia und Brian Schormann, die gegen die HSG noch fehlten, bald zurückkommen.

Vielleicht schon im letzten Test am Samstag (14.30 Uhr) beim Mittelrheinligisten TuS Königsdorf. „Spielerisch können wir vieles aus der Hinrunde mitnehmen. Es geht nun eher darum, dass unser Trainer Lennart Ingmann mit Blick auf das erste Spiel gegen Bergisch Born sieht, welche Spieler es draufhaben“, so Ferber. Einen sehr guten Eindruck hinterließ am Montag Winterzugang Dennis Höfling im Test gegen seinen Ex-Verein Holzheim.

DJK Gnadental DJK-Coach Sebastian Michalsky hat als Spieler, der etliche Jahre auf hohem Niveau unterwegs war, und als Trainer ähnliche Erfahrungen gemacht. Deswegen sagt er: „Wintervorbereitungen sind immer scheiße.“ Das Gute daran ist, dass er gelernt hat, damit umzugehen. Deswegen ist er der Meinung: „Unter den Umständen haben es die Jungs gut gemacht.“ Für ihn geht es im letzten Test am Sonntag (14 Uhr) daheim gegen den DSC 99 darum, weiter an der defensiven Stabilität zu feilen.

Wann ist Traoré wieder fit?

Die Anfälligkeit hinten war in der Hinrunde das Hauptproblem. 41 Gegentore sind der zweitschlechteste Wert der Liga, in der Gnadental als 14. knapp vor den direkten Abstiegsplätzen überwintert. „Gerade mit Blick auf das erste Spiel gegen Nettetal, das wir in der Hinrunde 0:5 verloren haben, ist das ein Thema“, so Michalsky. Um die eigene Abteilung Attacke macht es sich hingegen keine Sorgen: „Offensiv sind wir immer für ein Tor gut.“ Schlecht ist aber, dass Ex-Profi Ibrahima Taroré aktuell verletzt ist, es gibt jedoch Hoffnung, dass er in Nettetal dabei sein kann.

Apropos Taroré: Die Dokumentation, wegen der der NDR in der Hinrunde ein Kamerateam zum Derby gegen den SC Kapellen zur Bezirkssportanlage am Nixhütter Weg geschickt hatte, ist fertig. Unter dem Titel „Halstenberg, Schieber und Traoré - Ex-Profis im Amateurfußball“, wird sie am Sonntag um 22.55 Uhr ausgestrahlt und ist schon in der ARD-Mediathek abrufbar.