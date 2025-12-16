Neuss: Weißenberger und Südstädter liegen in der Bezirksliga gleichauf

Weit weg von Abstiegssorgen sind die SVG Weissenberg, der 1. FC Grevenbroich-Süd und der TSV Bayer Dormagen auf den Plätzen sechs bis acht. Die SVG und die Südstädter gehen beide mit 27 Zählern in die Winterpause und sind somit die besten Kreisteams der Hinrunde. Beide Mannschaften sind noch nicht lange in der Bezirksliga. Für die Grevenbroicher ist es erst die zweite Saison nach dem Aufstieg, die SVG Weissenberg befindet sich in ihrer dritten Spielzeit auf diesem Niveau. Für die SVG, die sich bisher von Jahr zu Jahr steigern konnte, lief die Hinrunde nach Plan. „Unser Hauptziel ist immer der Klassenerhalt und da sind wir auf einem sehr guten Weg. Wir wussten, dass es in der Düsseldorfer Gruppe nicht leicht wird, trotzdem haben wir bewiesen, dass wir mit jeder Mannschaft mithalten können“, lobt Trainer Dirk Schneider.

Das Punkteziel, dass der Trainer für die Hinrunde ausgerufen hatte, konnte sein Team übertreffen. Um sich auch im Vergleich zur vergangenen Saison tabellarisch zu verbessern, muss die SVG den sechsten Platz behaupten. „Wir haben in unseren ersten beiden Bezirksligajahren in ganz unterschiedlichen Gruppen gespielt, weshalb die Saisons schwer zu vergleichen sind. Aber auch unabhängig von der Tabelle haben die Jungs eine hervorragende Hinrunde gespielt und unsere Ideen gut umgesetzt“, betont Schneider.

Obwohl die Weissenberger punkgleich mit den Südstädtern in die Winterpause gehen, haben die Grevenbroicher über das gesamte Jahr gesehen die meisten Bezirksligapunkte im Rhein-Kreis eingefahren. Insgesamt kommt der 1. FC auf 55 Zähler, knapp dahinter lagen jedoch Weissenberg und Dormagen. In der ersten Hälfte des Jahres stand noch Botan Melik für die Südstädter an der Seitenlinie. Seinen Erfolg konnte sein Nachfolger Christian Niebel weiterführen. „Unser Ziel war es, in der oberen Tabellenhälfte zu landen, das haben wir in der Hinrunde auch geschafft. Die Jungs haben sich das starke Jahr erarbeitet“, so Niebel.

Seinem Team gelang beim Jahresabschluss ein deutlicher 4:1 (1:0)-Sieg gegen Hochdahl. Dabei traf erneut Topstürmer Berkay Köktürk doppelt und ist mit elf Treffern gemeinsam mit Paul Winkelmann (SVG Weissenberg) und Felix Frason (SV Uedesheim) der beste Hinrundentorjäger der heimischen Mannschaften. Über das ganze Jahr gesehen traf Niclas Kuypers vom TSV Bayer Dormagen mit 22 Toren am häufigsten.