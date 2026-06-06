Neuss: Showdown in der Kreisliga A

Wevelinghoven steht kurz vorm Aufstieg. – Foto: Lukas Bernrath

Die Kreisliga A steht vor einem spannenden Saisonfinale. Vor dem letzten Spieltag am Sonntag kämpfen der BV Wevelinghoven, die DJK Novesia Neuss und der VfR Büttgen noch um die beiden verbleibenden Bezirksliga-Plätze hinter Meister Germania Grefrath. Gleichzeitig entscheidet sich zwischen dem FSV Vatan und dem TuS Grevenbroich, wer neben Zons den Gang in die Kreisliga B antreten muss.

Wevelinghoven hat alles in der Hand

Die beste Ausgangslage im Aufstiegskampf hat weiterhin der BV Wevelinghoven. Nach dem 1:0-Erfolg bei der DJK Novesia Neuss reicht der Mannschaft von Trainer Markus Stupp im Heimspiel gegen den bereits geretteten TuS Reuschenberg ein Punkt, um den Aufstieg perfekt zu machen. Weil Wevelinghoven allerdings den direkten Vergleich gegen den VfR Büttgen verloren hat, könnte der BVW bei einer Niederlage noch abgefangen werden.

Die Vorfreude auf das Saisonfinale ist beim BVW jedenfalls riesig. „Am liebsten würden wir sofort spielen“, sagt Stupp. „Wir hatten eine sehr gute Trainingswoche mit 20 und 22 Spielern in den letzten Einheiten der Saison.“ Für den Trainer geht es am Sonntag um weit mehr als nur den Aufstieg: „Es ist nicht nur das Spiel um den Aufstieg und Platz zwei, sondern auch der Abschied einiger Spieler, die ihre Karriere beenden.“ Entsprechend groß sei die Euphorie im Umfeld: „Alle sind heiß – die Spieler, der ganze Verein und hoffentlich das ganze Dorf. Es wird voll, wir haben richtig Bock auf dieses Spiel.“

Ähnlich ist die Ausgangslage bei der DJK Novesia Neuss. Die Mannschaft von Trainer Darius Ferber tritt beim SV Glehn an und hat den Aufstieg trotz der Niederlage im direkten Duell gegen Wevelinghoven weiterhin in der eigenen Hand. Mit einem Sieg wäre der Bezirksliga-Aufstieg sicher – unabhängig davon wie Büttgen spielt. „Die Vorfreude auf das Saisonfinale ist groß“, sagte Ferber. „Wir hatten eine gute Trainingswoche und fühlen uns gut vorbereitet.“ Die vergangenen Wochen hätten zwar Kraft gekostet, dennoch gehe seine Mannschaft optimistisch in das entscheidende Spiel: „Wir haben unsere Schlüsse aus den vergangenen beiden Spielen gezogen und wollen den Aufstieg jetzt perfekt machen.“

Radtke: "Keinen Grund, nicht optimistisch zu sein"

Büttgen hingegen hofft auf einen Patzer von Novesia oder Wevelinghoven. „Die Stimmung ist grundsätzlich gut“, sagte VfR-Trainer Marc Radtke. „Natürlich hätten wir es lieber in der eigenen Hand.“ Dennoch blickt er positiv auf die Saison seiner Mannschaft: „Wenn wir drei Punkte holen, wäre es das beste Kreisliga-A-Ergebnis einer Büttgener Mannschaft. Deshalb gibt es keinen Grund, nicht optimistisch zu sein.“ Viel Einfluss auf die Konkurrenz habe der VfR ohnehin nicht: „Wir müssen abwarten, was die anderen machen, und gleichzeitig unsere eigenen Hausaufgaben erledigen.“

Auch im Tabellenkeller fällt die Entscheidung erst am letzten Spieltag. Der FSV Vatan und der TuS Grevenbroich kämpfen noch gegen Abstieg. Dabei steht vor allem der FSV Vatan unter Druck, der zwei Zähler hunter dem TuS steht und zu Hause gegen Aufstiegskandidat Büttgen antritt. Erst vor zwei Wochen übernahm Semih Ciftci die Mannschaft, nachdem sich Verein und Ex-Trainer Utku Ayaz gemeinsam zu einer Trennung entschlossen hatten. „Wir gehen positiv in dieses Spiel“, sagt Ciftci. Auch personell sieht’s gut aus: „Wir haben weiterhin einen großen Kader, obwohl wir einige Spieler aussortiert haben. Dafür sind vier Spieler aus der zweiten Mannschaft hochgekommen und das hat vergangene Woche sehr gut funktioniert.“

Parallel empfängt der TuS Grevenbroich den bereits gesicherten TSV Straberg und hofft ebenfalls auf den Klassenerhalt. „Wir sind motiviert und wollen den Klassenerhalt schaffen“, sagte Trainer Friedel Geuenich. „Wir sind personell ordentlich aufgestellt, haben gut trainiert und hoffen, diese schwierige Saison am Ende noch positiv abschließen zu können.“