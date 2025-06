Neuss: Kreisteams zeigen in der Bezirksliga gute Entwicklung

Für die beiden Aufsteiger 1. FC Grevenbroich-Süd und SV Uedesheim war das Saisonziel mit dem Klassenerhalt klar definiert. Abstiegssorgen kamen aber bei beiden Mannschaften nie auf, sie rangierten nie unter dem elften Tabellenplatz. Die Südstädter setzten trotz des sportlichen Erfolgs zum Winter auf einen Trainerwechsel und das mit Erfolg. Unter dem neuen Coach Botan Melik holte die Mannschaft im Vergleich zur Hinrunde 14 Zähler mehr, was Platz vier in der Rückrundentabelle bedeutet. „Die Saison war für uns ein großer Erfolg, an den wir anknüpfen wollen. Wir haben in der Rückrunde schon bewiesen, dass wir jeden schlagen können. Das wollen wir auch in der nächsten Saison beweisen“, betont Melik.

Uedesheim konnte mit dem achten Rang die Erwartungen von Trainer Oliver Seibert übertreffen. Neben dem guten Abschneiden in der Liga hat der SVÜ auch im Kreispokal überzeugt. Im Spiel um Platz schlug die Seibert-Truppe den Landesligisten Holzheimer SG und schaffte so die Qualifikation für den Niederrheinpokal. Mit dem Transfer des langjährigen Kapellen-Spielers Can Yücel haben die Neusser ein Zeichen für die neue Saison gesetzt. „Wir haben uns als Verein dafür entschieden, uns leistungsorientiert aufzustellen. Unser Ziel ist es, die positive Entwicklung unserer Spieler und des Vereins weiter voranzutreiben. Deshalb haben wir bereits mehrere talentierte Spieler für die kommende Saison verpflichtet“, erklärt Seibert.