Neuss investiert 1,5 Millionen in marode Sportanlage

Der Ascheplatz ist bald Geschichte. – Foto: Christian Haas

„Spaß im Gras“ muss umziehen, denn auf dem angestammten Zeltplatz sind Baugeräte aufgefahren. Die Ferienaktion, die seit gut 30 Jahren von der Stadt gemeinsam mit dem Sozialdienst katholischer Männer (SKM) für Kinder und Jugendliche angeboten wird, findet vom 20. bis 31. Juli erstmals auf der Bezirkssportanlage Gnadental statt und nicht mehr in Grimlinghausen. Der neue Standort liege zwar näher am Ausflugsziel Kinderbauernhof, berichtet Klaus Winkels vom SKM, aber weiter weg von der Erft, die in den Sommertagen wie ein Abenteuerspielplatz genutzt wurde – mit Schlauchboot und Klettersteigen.

Mit dem Alternativangebot hält die Stadt Wort, nachdem über die Zukunft des populären Jugendzeltlagers lange Ungewissheit herrschte. Denn seit mehr als einem Jahr ist beschlossene Sache, dass die Bezirkssportanlage in Grimlinghausen umfassend modernisiert wird. Sie wurde im Sportausschuss parteiübergreifend mehr als einmal als diejenige Sportanlage bezeichnet, die ein „Lifting“ am dringendsten nötig hat. Genau das geschieht gerade – mit einem Investitionsaufwand von 1,5 Millionen Euro.

Neuer Kunstrasen kommt

Eines der Grundprobleme der Anlage war die Entwässerung des Tennenplatzes. Bei hohen Wasserständen in der nahe gelegenen Erft oder nach ergiebigen Niederschlägen musste der Platzwart mehr als einmal das Schild aushängen: „Spielfeld gesperrt“ – weil unbespielbar. Mit der Überarbeitung wird dieses Problem jetzt aus der Welt geschafft: Der alte Sportplatz wird abgetragen, der Unterbau erneuert und dabei das Niveau des Spielfeldes deutlich angehoben, und schlussendlich darauf ein großer Kunstrasenplatz angelegt. Nach vielen Jahren des Wartens, zahlreichen Gesprächen und intensiven Bemühungen des auf der Anlage Heimrecht genießenden Sport-Clubs Grimlinghausen kann die Anlage nach Abschluss der Modernisierung künftig nahezu ganzjährig genutzt werden. „Gerade für unsere vielen Mannschaften – von der Jugend bis zu den Senioren – verbessern sich die Trainings- und Spielbedingungen deutlich“, sagt Vereinspräsident Bernd Ramakers, der zugleich der direkt gewählte Stadtverordnete für den Ort ist.