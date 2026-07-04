Neuss: Erste Tests für Ober- und Landesligisten

Der 30. Juni ist in Sachen Saisonplanung Jahr für Jahr ein Datum, dem die Verantwortlichen in den Fußballvereinen entgegenfiebern. Denn weil an diesem Tag offiziell die Abmeldefrist endet, können sie sich erst danach sicher sein, dass der Kader auch wirklich so aussieht, wie sie ihn in den Wochen davor oft in zahlreichen und endlosen Gesprächen mit etlichen Spielern zusammengestellt haben. Die gute Nachricht von den heimischen Klubs in der Ober- und der Landesliga: Bei ihnen gab es keine bösen Überraschungen, kein eingeplanter Spieler sprang mehr ab.
Weil die Holzheimer SG nach dem Abgang von Abteilungsleiter und Sponsor Michael Volz sowie dem hauchdünnen Klassenverbleib den größten Umbruch von den höherklassigen Teams aus dem Fußballkreis Grevenbroich/Neuss zu stemmen hat, fiel dort der Startschuss für die Vorbereitung am frühesten. Der neue Coach Sven van Beuningen bat seine Spieler schon am Dienstag zum Kennenlernen auf die Johann-Dahmen-Sportanlage, am Mittwoch folgte die erste Trainingseinheit und schon am Sonntag steht auswärts bei der U19 von RW Essen der erste Test auf dem Plan.
„Alle Spieler haben ihre Hausaufgaben erledigt und sind fit zum ersten Treffen gekommen. Wir freuen uns riesig, dass es nun wieder losgeht und sind gespannt, wie der neue Kader zusammenwächst“, sagt David Rodriguez aus der sportlichen Leitung der Holzheimer. Aktuell umfasst der HSG-Kader 22 Feldspieler und drei Torhüter. Abgänge gab es auf den letzten Drücker keine mehr, aber eventuell wird noch ein Spieler hinzugenommen. „Es kommen Probespieler, aber da muss alles passen, damit wir noch etwas machen. Denn wir sind mit unserem aktuellen Kader absolut zufrieden.“
Auch beim Ligakonkurrenten VfL Jüchen-Garzweiler flatterte zum Ende der Abmeldefrist keine überraschende Abmeldung mehr herein, dafür entschieden sich die sportlich Verantwortlichen zur Trennung von Matteo Matz. Als Ersatz für ihn suchen sie nun noch einen Perspektivspieler, der vergangenen Saison noch in der U19 gekickt hat. Ansonsten steht der Kader, wobei die Jüchener bei den Zugängen das Hauptaugenmerk auf die Offensive gelegt haben. Schließlich hätte sie nach einer starken Hinrunde die Torflaute nach dem Jahreswechsel fast noch den Klassenverbleib gekostet. Ein Ausrufezeichen setzte der VfL mit der Rückholaktion von Stürmer Fatlum Ahmeti, der bis zu seinem Wechsel zum FC Kosova im Jahr 2024 Tore wie am Fließband für Jüchen geschossen hatte. Die Vorbereitung beginnt auf der Anlage an der Stadionstraße am Sonntag, am Wochenende darauf stehen die ersten Testspiele gegen den SC Schiefbahn (Freitag) und gegen die SpVg Odenkirchen (Samstag) an.
Eine Klasse tiefer traf der SC Kapellen zwar deutlich öfter als die Jüchener, aus ihrer Sicht dennoch zu selten, um ihren eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Deswegen besserten auch sie hauptsächlich in Sachen Offensivpower nach, wobei unter den Zugängen sicher Yannick Joosten von der Holzheimer SG hervorsticht. Auch die Kapellener halten sich die Option offen, in der Vorbereitung noch einen Spieler in den Kader aufzunehmen. „Wir haben noch die eine oder andere Anfrage zum Probetraining. Wir müssen nichts machen, aber da sind von der Vita her durchaus interessante Spieler dabei. Da müssen wir schauen, ob wir im Rahmen der Vorbereitung zusammenfinden“, sagt Becker. Einen Spieler für eine spezielle Position suchen die Kapellener allerdings nicht. Beim Ligakonkurrenten DJK Gnadental hat der 30. Juni auch keine Veränderungen mehr gebracht. Trainer Sebastian Michalsky bittet den neuen Kader inklusive des Ex-Profis Ibrahima Traoré am Sonntag zum lockeren Aufgalopp, richtig los geht die Vorbereitung dann am Dienstag.