Neuss: Erste Tests für Ober- und Landesligisten Noch nicht mal einen Monat ist es her, dass auch für die heimischen Fußballteams in der Ober- und Landesliga die Saison endete. In dieser Woche steigen Jüchen, Holzheim, Kapellen und Gnadental aber schon wieder in die Vorbereitung ein. Eine zentrale Aufgabe wird es sein, die neuen Spieler zu integrieren. von RP / David Beineke · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Bei der Holzheimer SG hat sich personelle eine ganze Menge bewegt. – Foto: Hubert Wilschrey

Der 30. Juni ist in Sachen Saisonplanung Jahr für Jahr ein Datum, dem die Verantwortlichen in den Fußballvereinen entgegenfiebern. Denn weil an diesem Tag offiziell die Abmeldefrist endet, können sie sich erst danach sicher sein, dass der Kader auch wirklich so aussieht, wie sie ihn in den Wochen davor oft in zahlreichen und endlosen Gesprächen mit etlichen Spielern zusammengestellt haben. Die gute Nachricht von den heimischen Klubs in der Ober- und der Landesliga: Bei ihnen gab es keine bösen Überraschungen, kein eingeplanter Spieler sprang mehr ab.

Weil die Holzheimer SG nach dem Abgang von Abteilungsleiter und Sponsor Michael Volz sowie dem hauchdünnen Klassenverbleib den größten Umbruch von den höherklassigen Teams aus dem Fußballkreis Grevenbroich/Neuss zu stemmen hat, fiel dort der Startschuss für die Vorbereitung am frühesten. Der neue Coach Sven van Beuningen bat seine Spieler schon am Dienstag zum Kennenlernen auf die Johann-Dahmen-Sportanlage, am Mittwoch folgte die erste Trainingseinheit und schon am Sonntag steht auswärts bei der U19 von RW Essen der erste Test auf dem Plan. 22 Feldspieler in Holzheim „Alle Spieler haben ihre Hausaufgaben erledigt und sind fit zum ersten Treffen gekommen. Wir freuen uns riesig, dass es nun wieder losgeht und sind gespannt, wie der neue Kader zusammenwächst“, sagt David Rodriguez aus der sportlichen Leitung der Holzheimer. Aktuell umfasst der HSG-Kader 22 Feldspieler und drei Torhüter. Abgänge gab es auf den letzten Drücker keine mehr, aber eventuell wird noch ein Spieler hinzugenommen. „Es kommen Probespieler, aber da muss alles passen, damit wir noch etwas machen. Denn wir sind mit unserem aktuellen Kader absolut zufrieden.“