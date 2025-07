Neusorgs Landesliga-Frauen: 7 Neue, König wieder Cheftrainer

Die Frauenmannschaft des SV Neusorg geht nach dem souverän geschafften Klassenerhalt erneut in der Landesliga Nord an den Start. Und das mit frischem Wind. Einige Gesichter sind neu im Team. Zudem werden zwei „alte Hasen“ künftig wieder ihre Schuhe für den SVN schnüren. Auf der Trainerbank ist ein Altbekannter zurück in der Rolle des Chefcoaches.

Die Nordoberpfälzer konnten mit Leonie Scharnagl, Ina Hohle und Laura Heinl drei Neuzugänge an die Steinwaldstraße holen. „Wir freuen uns riesig darüber, sie als neue Teile unserer Mannschaft gewonnen zu haben“, schreibt der Verein in einer Mitteilung auf seinen sozialen Kanälen. Scharnagl wechselte aus der B-Jugend der SG Großkonreuth und der U17 des TSV Neudorf nach Neusorg und wird vor allem die Defensive unterstützen. Hohle spielte zuletzt im Raum Freising, musste sich jedoch durch einen Standortwechsel nach einem neuen Verein umgesehen. Sie wird für den SVN als unsere neue Nummer 1 den Kasten sauber halten. Als dritte Neue im Bunde kam Heinl vom neuen Ligakonkurrenten TSV Plankenfels. Sie ist keine Unbekannte, da sie durch den Wechsel wieder für ihre beiden alten Vereine auflaufen kann – den SV Neusorg und den SG-Partner bei der Zweiten, den SV Kulmain).



Darüber hinaus stoßen mehrere Spielerinnen der U17-SG in den Damenbereich hervor. Mit Amelie Gailer, Lucia Schäffler, Mingxing Zhang und Julia Bartl werden vier neue, junge Kräfte die beiden Erwachsenen-Mannschaften unterstützen. Überdies wechselte Lisa Schinner vom TSV Arzberg-Röthenbach wieder zurück zur Bezirksliga-SG.



Erfreulich auch: Mit Luisa Popp und Paula Netzel werden zwei alte Hasen wieder ihre Schuhe für den SVN schnüren. Beide sind schon lange Teil des Teams, mussten in der vergangenen Spielzeit jedoch etwas kürzer treten. „Umso mehr freuen wir uns, dass sie diese Saison wieder voll angreifen werden und vor allem auch ihre Erfahrung in den jungen Kader einbringen können.“



Auf der Trainerposition der Neusorger Landesliga-Mädels übernimmt Christian König (35) nach einer einjährigen Babypause wieder die Cheftrainer-Position. Amelie Kraus (26), welche die Truppe letzte Saison sehr gut geleitet hat, rückt auf eigenen Wunsch auf die Co-Trainerinnen-Position. Johannes Hasenfürter und Stefanie Schneck scheiden aus persönlichen Gründen aus dem Trainergespann aus. Die Testspiel-Serie beginnt am heutigen Sonntag mit einem Heimspiel gegen den FFC Hof. Weitere Testgegner sind der SC Regensburg, der SV Thenried, der TSV Theuern und der TSV Neudorf.