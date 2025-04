Neusorger Heimdreier lässt Trabitzer Meisterschaftssause vertagen

Von Beginn an entwickelte sich ein intensives Kreisklassenspiel, bei dem Neusorg früh das Heft in die Hand nahm. Bereits in den Anfangsminuten hatte Leon Traßl die Riesenchance zur Führung, kam aber aus knapp zwei Metern nicht mehr entscheidend an den Ball. Neusorg war spielbestimmend, Immenreuth hielt jedoch leidenschaftlich dagegen. Die Zweikämpfe waren hart, aber fair - beiden Teams war anzumerken, wie wichtig dieses Duell war. Nach einem schnellen Gegenstoß der Gäste tauchte Lautner frei vor Wedlich auf – doch der Neusorger Keeper blieb cool und wehrte stark mit dem Fuß ab. Wenig später folgte dann jedoch der erste Dämpfer: In der 23. Minute nutzte Lautner eine Unachtsamkeit in der Defensive zum 0:1 für die Gäste. Die Heimelf zeigte aber prompt eine Reaktion: Traßl wurde auf der linken Seite freigespielt, seine Flanke kam punktgenau auf den Kopf von König, der zum verdienten 1:1-Ausgleich einköpfte. Mit diesem Zwischenstand ging es auch in die Kabinen.

Neusorg kam mit frischem Elan aus der Pause, wurde jedoch kalt erwischt: Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff brachte Stauffer die Gäste erneut in Führung. Doch auch dieser Rückschlag brachte die Hausherren nicht aus dem Konzept - im Gegenteil. Der SVN erhöhte die Schlagzahl und drängte auf den Ausgleich. In der 61. Minute setzte sich Herold auf der Außenbahn stark durch und brachte den Ball scharf vors Tor. Beim Rettungsversuch bugsierte ein Immenreuther Abwehrspieler den Ball unglücklich ins eigene Netz - 2:2! Angetrieben vom eigenen Willen, das Spiel endgültig zu drehen, hatte König wenig später eine Doppelchance, scheiterte jedoch knapp. Doch in der 78. Minute wurde der Einsatz endlich belohnt: König brach über den Flügel durch und legte mustergültig zurück auf Traßl, der per Volleyschuss kompromisslos zum 3:2 vollendete. Kurz vor Schluss hätte Bektemirov per Kopf beinahe noch auf 4:2 erhöht, doch die Querlatte rettete für die Gäste. Fazit: Auch nach zweimaligem Rückstand zeigte die Mannschaft Moral, Kampfgeist und spielerische Klasse. Der Sieg ist nicht nur verdient, sondern auch ein wichtiger Motivationsschub für die kommenden Aufgaben. (Quelle: Spielbericht SV Neusorg)

„Ich bin richtig stolz auf die Jungs! Zwei Mal zurückzuliegen und trotzdem so eine Reaktion zu zeigen, das ist nicht selbstverständlich. Wir haben heute viel investiert, nie aufgegeben und uns als echte Einheit präsentiert. Klar, wir hatten Phasen, in denen es etwas wackelig war, aber unterm Strich war das ein absolut verdienter Sieg. Genau solche Spiele bringen uns als Team weiter – und pushen uns für die nächsten Aufgaben", so SVN-Coach Patrick Müller.

"Ich denke, es war ein 50:50-Spiel. Beide Mannschaften haben gekämpft bis zum Umfallen. Leider ist uns die letzten 20 Minuten ein wenig die Kraft ausgegangen, so dass wir leider noch das Spiel an Neusorg abgeben mussten", so der Trainer der Gäste, Matthias Müller.

Tore: 0:1 Julian Lautner (23.), 1:1 Christopher König (26.), 1:2 Tim Stauffer (49.), 2:2 Jannik Lautner (61./Eigentor), 3:2 Leon Traßl (78.) - Schiedsrichter: Mario Bächer - Zuschauer: 102