Neusorg will Osterfest nützen, um Verfolger zu distanzieren

Gehen wir noch in die miefige und dunkle Tabellenregion: Da erwartet das abgestiegene Schlußlicht aus Freihung (14./4) im "Match der Extreme" den Meister aus Trabitz (1./59). Der Vorletzte SG Upo II/Gebenbach II (13./13) steht im Kellerduell gegen die DJK Ebnath (11./26) vor einer richtungsweisenden Entscheidung: Gewinnt man, dann besteht unter Umständen rechnerisch noch eine Chance auf die Relegation, verliert man, ist der direkte Abstieg besiegelt. Bleibt noch der SV Riglasreuth (12./23 - in Schwarzenbach), der auswärts zum Siegen verdammt ist, will er die drohenden Überstunden umgehen.

Die 2 erwartet die 5, beide trennen aktuell vier Punkte. FuPa überlässt beiden Trainern, ausführlich auf dieses mit Spannung erwartete Duell zu blicken:

"An diesem Osterwochenende stehen für uns zwei enorm wichtige und richtungsweisende Spiele auf dem Programm. Am Ostersamstag empfangen wir mit dem SV Neusorg den aktuellen Tabellenzweiten. Die Gäste haben momentan vier Punkte Vorsprung auf uns - ein Heimsieg würde uns bis auf einen Zähler an den Relegationsplatz heranbringen. Das ist Motivation genug. Wir wissen aber auch um die Qualität von Neusorg und erwarten ein enges und intensives Duell, in dem wir alles investieren müssen, um als Sieger vom Platz zu gehen. Nur zwei Tage später geht es am Ostermontag gegen die SG Seugast/Schlicht II. Für uns heißt es: volle Konzentration, maximale Bereitschaft und zwei überzeugende Auftritte, um das Maximum aus diesem Doppelspieltag herauszuholen. Wir wollen zeigen, dass wir oben mitspielen können – und dafür braucht es über Ostern zwei starke Leistungen", sagt Tobias Gradl, Coach der Schwarz-Weissen aus Kemnath.

"Am kommenden Samstag gastieren wir im Nachholspiel der Kreisklasse West beim SVSW Kemnath. Die Partie hätte ursprünglich noch vor der Winterpause stattfinden sollen, wurde jedoch aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes in Kemnath verschoben. Nun kommt es zum mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen zweier Teams aus dem oberen Tabellendrittel. Wir stehen derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz und haben die Chance, uns durch einen Auswärtserfolg weiter von den Verfolgern abzusetzen. Besonders im Hinblick auf die anstehenden entscheidenden Wochen wäre ein Dreier in Kemnath ein wichtiger Schritt, um sich im Aufstiegsrennen eine noch bessere Ausgangsposition zu verschaffen. Meine Mannschaft hat in den letzten Partien mit engagierten Leistungen überzeugt und geht entsprechend mit breiter Brust in das Duell. In Kemnath wartet jedoch ein Gegner, der ebenfalls ambitioniert auftritt und auf eigenem Platz alles daransetzen wird, um Punkte einzufahren. Wir wissen, dass Kemnath unangenehm zu bespielen ist, aber wir konzentrieren uns auf unsere Stärken. Wenn wir als Einheit auftreten, unser Spiel durchziehen und die richtige Mentalität an den Tag legen, können wir dort etwas mitnehmen. Die Jungs sind heiß – wir freuen uns auf das Spiel“, so das Statement von Gästetrainer Patrick Müller.

Im Überblick die Matches der Runde 23 am Ostermontag: