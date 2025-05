Neusorg Vizemeister, Ebnath muss in die Relegation

Zwei Entscheidungen musste der 26. Spieltag in der Kreisklasse West noch bringen, die beiden Releganten "oben" und "unten" waren noch zu ermitteln. Dabei nützte der SV Neusorg (2./52) seine Chance, aus eigener Kraft die Möglichkeit zu erarbeiten, dem Meister SpVgg Trabitz womöglich in die Kreisliga folgen zu können. Mit einem klaren 5:0 bei Absteiger SG Upo II/Gebenbach II qualifizierte sich die Müller-Crew für die Relegation, in der sie am kommenden Donnerstag in Weiherhammer auf den Zwölften der Kreisliga Süd, die SG Kastl/Utzenhofen trifft. Der FC Dießfurt (3./50) der nach einer beeindruckenden Aufholjagd ganz nah an den SVN herangerückt war, wusste schon beim Anpfiff seiner Partie gegen den SV 08 Auerbach II (Endstand 7:1), dass er am Ende nur noch den undankbaren dritten Platz belegen kann, da die Partie in "Upo" zwei Stunden vorher begonnen hatte.