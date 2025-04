Neusorg verpasst Vorentscheidung um Platz 2

In den eisigen Gefilden des Tabellenkellers steht seit gestern fest, dass die SG Upo II/Gebenbach II (13./16) trotz ihres 3:2-Heimsieges gegen die DJK Ebnath nach zwei Spielzeiten in der Kreisklasse den FC Freihung (14./4) in die A-Klasse begleiten muss. Weiterhin kämpfen fünf Teams darum, die vier Plätze auf dem rettenden Ufer zu ergattern und die Relegation zu umgehen. Das sind der SV Auerbach II (8./30), die SG Seugast/Schlicht II (9./29), der VfB Mantel (10./29), der SV Riglasreuth (11./26) und die aktuell den "Schleudersitz" besetzende DJK Ebnath (12./26). Das Hauen und Stechen um die direkte Rettung geht also weiter, am kommenden Wochenende treffen vier der betroffenen Teams in den Partien Riglasreuth vs. Auerbach II und Ebnath vs. Mantel direkt aufeinander.

Im Überblick die Matches des Osterwochenends:

Von Beginn an entwickelte sich ein kampfbetontes Duell. Kemnath kombinierte immer wieder gefährlich durchs Zentrum und hatte nach 16 Minuten die erste Großchance – doch der Abschluss ging knapp am Tor vorbei. In der 21. Minute war es dann Kovalov, der die Gastgeber mit 1:0 in Führung brachte. Neusorg fand mit zunehmender Spieldauer besser ins Spiel und belohnte sich kurz vor der Pause: In der Nachspielzeit flankte Geißler perfekt auf Burger, der per Flugkopfball zum 1:1-Ausgleich einnetzte. Zur Pause wurde beim SVN dann Herold eingewechselt - und die Maßnahme zeigte sofort Wirkung. Nach wenigen Sekunden legte er für Hupas auf, der trocken zur 2:1-Führung abschloss. Neusorg verteidigte in der Folge leidenschaftlich. Herold traf später nur Aluminium und Wedlich rettete stark gegen Abdullah. Dank einer geschlossenen Teamleistung nahm der SV Neusorg verdient drei Punkte aus Kemnath mit.(Quelle: Spielbericht SVN)

„Ich bin absolut stolz auf mein Team. Ein vorbildlicher Auftritt mit Toren zum richtigen Zeitpunkt - jetzt gilt es, weiter dran zu bleiben“, so ein sehr zufriedener Gästecoach Patrick Müller.

"Wir hatten das Spiel in der ersten Hälfte komplett unter Kontrolle und gehen hochverdient mit 1:0 in Führung. Neusorg hatte bis kurz vor dem Halbzeitpfiff nicht eine einzige Gelegenheit. Dann kollektives Abschalten bei einem gegnerischen Eckball und der SVN gleicht quasi mit dem Halbzeitpfiff per Kopf aus. Nach diesem Nackenschlag hat mein Team komplett den Faden verloren und kassierte eine Minute nach der Halbzeit zu allem Überfluss noch das 1:2. Anschließend rannten wir weiter an, wurden aber insgesamt nur ein bis zwei Mal wirklich gefährlich. Neusorg versuchte die sich auftuenden Lücken zu nutzen, blieb aber bis auf einen Pfostenschuss weiterhin harmlos. Alles in allem eine schmerzhafte Niederlage, Gratulation an Neusorg zu einer gnadenlos effektiven Leistung", so der Kemnather Trainer Tobi Gradl.

Tore: 1:0 Andrii Kovalov (21.), 1:1 Niklas Burger (45.+1), 1:2 Rene Hupas (46.) - Schiedsrichter: Robert Stich - Zuschauer: 110