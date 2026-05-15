Neusalzas Revanche gegen Baselitz – Görlitz im Aufwind

– Foto: Steffen Gorks

In der Sachsenklasse Ost steuert die Saison am 26. Spieltag auf einen dramatischen Höhepunkt zu. Während der FSV 1990 Neusalza-Spremberg mit einem Vorsprung von elf Punkten einsam an der Spitze thront und den Aufstieg bereits vor Augen hat, wartet nun eine psychologisch hochgradig aufgeladene Aufgabe auf den Primus. Mit dem SV Aufbau Deutschbaselitz reist jene Mannschaft an, die dem Tabellenführer in der Hinrunde eine schmerzhafte Niederlage beibrachte. Doch nicht nur an der Spitze werden Schicksale besiegelt. Im Tabellenkeller herrscht nach den jüngsten Erfolgen des NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 eine völlig neue Dynamik. Da am Ende der Spielzeit vier Mannschaften den bitteren Gang in die Unterklassigkeit antreten müssen, gleicht jedes Spiel in der unteren Tabellenhälfte einem Endspiel um die sportliche Existenz. Die Atmosphäre auf den Plätzen ist elektrisierend, wenn Traditionen auf nackte Existenzangst treffen.

Das Nachholspiel des 22. Spieltags war ein purer Überlebenskampf, der erst nach über einer Stunde seinen Helden fand. Vor 91 Zuschauern in Görlitz standen sich zwei Mannschaften gegenüber, die sich im Tabellenkeller keinen Zentimeter Raum ließen. Die Erlösung für die Hausherren folgte in der 66. Minute, als Poul Hasse das 1:0 erzielte. Görlitz verteidigte diesen Vorsprung bis zum Schlusspfiff. Durch diesen zweiten Sieg in Folge klettert der Aufsteiger mit nun 17 Punkten auf den 14. Tabellenplatz und reicht die rote Laterne sowie den letzten Rang weiter. Bannewitz hingegen rutscht mit weiterhin 15 Zählern auf den 15. Platz ab und steckt tiefer denn je im Sumpf der Abstiegszone.

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Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die 100 Zuschauer auf dem Jahnsportplatz beim Verfolgerduell des 26. Spieltags. Die Eintracht aus Niesky untermauerte ihre starke Form und ging in der 26. Minute durch Bruno Vogel mit 1:0 in Führung. Radeberg zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam mit viel Wucht aus der Kabinenpause. Bereits in der 48. Minute belohnte Louis Thuß die Bemühungen der Gäste mit dem Ausgleich zum 1:1. Als die Punkteteilung bereits beschlossene Sache schien, schlug Benjamin Schiller zu. In der Nachspielzeit erzielte er den vielumjubelten Treffer zum 2:1 Endstand. Niesky zieht durch diesen Erfolg nach Punkten mit dem Tabellenzweiten aus Oderwitz gleich und steht nun bei 50 Zählern. Der Radeberger SV verbleibt trotz einer engagierten Leistung mit 42 Punkten auf dem vierten Rang. Jacques Damm (Sportlicher Leiter, Radeberger SV): „Es war ein rundum gelungener Fußballabend in Niesky. Es herrschte eine sehr gastfreundliche Atmosphäre, und es war eine gute Entscheidung, das Spiel unmittelbar vor Männertag auszutragen. Die Bedingungen unter Flutlicht auf dem Rasenplatz waren hervorragend. In der ersten Halbzeit hatte Niesky mehr Spielanteile und war besser in der Partie. Niesky hätte zwar auch höher führen können, aber es stand lediglich 1:0. Wir kamen dann gut aus der Kabine und erzielten sofort durch einen Kopfball von Louis Thuß den 1:1-Ausgleich. Danach entwickelte sich eine ausgeglichene Partie auf Augenhöhe, in der die Dominanz phasenweise wechselte. Je länger das Spiel dauerte, desto eher hätte es in beide Richtungen ausschlagen können; jeder hätte hier den ‚Lucky Punch‘ setzen können. In diesem Fall war es leider Niesky, die in der 95. oder 96. Minute trafen. Das ist natürlich ärgerlich, in unserer aktuellen Situation jedoch verkraftbar. Wir hätten den Punkt gerne mitgenommen, aber die Niederlage ist kein Weltuntergang – von daher ist alles gut. Wir haben zwar durch ein sehr spätes Gegentor verloren, aber alles in allem passt die Leistung gegen ein Spitzenteam der Landesklasse.“ Lukas Scharf (Pressesprecher, Eintracht Niesky): „Es war die erwartet schwere Partie, die wir am Ende durch einen Last-Minute-Treffer für uns entscheiden konnten. Von Beginn an übernahmen wir mit viel Ballbesitz die Kontrolle über das Spiel und erspielten uns immer wieder gute Möglichkeiten. Eigentlich hätten wir unsere Führung bereits im ersten Durchgang deutlicher gestalten müssen. Gleichzeitig hatten wir jedoch das nötige Glück, dass Radeberg seine Chancen kurz vor der Pause nicht konsequent genug ausspielte. Nach dem frühen Ausgleich in der zweiten Halbzeit fanden wir zunächst nur schwer zurück in die Partie. Radeberg erhöhte den Druck und machte es uns in dieser Phase enorm schwer; klare Torchancen blieben jedoch auf beiden Seiten Mangelware. Am Ende hatten wir das glücklichere Ende für uns und konnten durch den späten Treffer die drei Punkte in Niesky behalten.“ ---

Das Duell zwischen dem dreizehnten Platz und dem Tabellenschlusslicht ist ein Spiel der nackten Nerven. Das Hinspiel endete nach einem dramatischen Verlauf 2:2 unentschieden. Vincent Lu Goldberg in der 6. Minute und Ferdinand Klappan in der 31. Minute brachten Zschachwitz zweimal in Front, doch John Pascal Mann rettete Bischofswerda mit einem Doppelpack in der 9. und 86. Minute den Punkt. Zschachwitz steht mit nur 15 Punkten mit dem Rücken zur Wand und hat bereits 93 Gegentore kassiert. Bischofswerda hat nach dem Sieg in Bannewitz 27 Zähler auf dem Konto und könnte mit einem Heimsieg einen riesigen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Wesenitztal Wesenitztal SG Dresden Striesen SG Striesen 15:00 PUSH

Wesenitztal braucht jeden Punkt, um sich endgültig von der Abstiegszone zu distanzieren. Als Tabellenneunter empfängt man die SG Dresden Striesen, die derzeit den sechsten Rang belegt. Das Hinspiel war eine enge Angelegenheit, die Striesen mit 2:1 für sich entschied. Tom Blazek in der 32. Minute und Levin Alexander Thäsler in der 59. Minute trafen für die Landeshauptstädter, während Florian Wagner in der 51. Minute für den zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte. Striesen hat nach dem 6:2 Erfolg gegen Weixdorf eine breite Brust, während Wesenitztal nach dem 1:4 in Radebeul auf die eigene Heimstärke setzt. ---

In der Grenzstadt herrscht nach zwei Siegen in Folge eine fast greifbare Euphorie. Der NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 hat die rote Laterne abgegeben und sich auf den 14. Tabellenplatz vorgekämpft. Nun empfängt man den Tabellenfünften aus Radebeul. Das Hinspiel entschieden die Radebeuler mit 2:0 für sich, wobei Lasse Schapp in der 75. Minute und Leon Trier in der 91. Minute die Tore erzielten. Görlitz hat Blut geleckt und will den Schwung des Last-Minute-Sieges gegen Bannewitz mitnehmen, um den Rückstand von zehn Punkten auf das rettende Ufer weiter zu verkürzen. Radebeul hingegen strotzt nach dem 4:1 gegen Wesenitztal vor Selbstvertrauen und will den vierten Platz angreifen. Ezequiel Rosendo (Trainer, Radebeuler BC): „Wir treffen auf eine Mannschaft, die dringend Punkte benötigt und sehr kompakt verteidigt. Wir werden versuchen, diesen Zugzwang des Gegners auszunutzen und genau dort anzusetzen, wo sie durch das Absichern bestimmter Bereiche andere Räume offenlassen. Das Wichtigste für mich als Trainer ist, dass die Spieler ihre Aufgaben auf dem Platz nicht nur ausführen, weil ich es vorgebe, sondern weil sie verstehen, warum sie diese erfüllen müssen. Dadurch entwickeln wir uns als Team enorm weiter, da die Spieler das Spiel sowie die einzelnen Situationen und Aktionen auf dem Feld immer besser begreifen.“ ---

So., 17.05.2026, 11:00 Uhr Post SV Dresden Post SV FSV Oderwitz 02 FSV Oderwitz 11:00 PUSH

Für den FSV Oderwitz 02 ist ein Sieg in Dresden die absolute Grundvoraussetzung, um die minimale Resthoffnung auf den Aufstieg zu wahren. Der Tabellenzweite liegt elf Punkte hinter Neusalza-Spremberg und darf sich keinen weiteren Patzer erlauben. Die Erinnerung an das Hinspiel ist für Oderwitz eine Quelle der Kraft, als man die Post-Elf mit 6:1 demontierte. Damals trafen Dawid Więckiewicz in der 11. und 89. Minute sowie Dawid Drumlak in der 33. und 51. Minute zweifach. Till Scholz steuerte in der 56. Minute einen weiteren Treffer bei. Der Post SV Dresden rangiert auf Platz 12 und benötigt nach der herben 4:8 Niederlage in Dohna dringend Stabilität in der Defensive, um nicht unter die vier Abstiegsränge zu rutschen. ---

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr SV Bannewitz SV Bannewitz Hoyerswerdaer FC Hoyerswerda 15:00 PUSH

In Bannewitz klammert man sich an die glorreichen Momente der Hinrunde. Gegen den Hoyerswerdaer FC gelang dem jetzigen Tabellenfünfzehnten einer der wenigen Saisonsiege. Niklas Winkler schockte Hoyerswerda damals mit einem Doppelpack in der 22. und 31. Minute, bevor Robin Glanz in der 91. Minute den 3:1 Endstand perfekt machte. Lukas Gierth hatte in der 34. Minute den zwischenzeitlichen Anschluss erzielt. Heute trennen beide Teams Welten: Hoyerswerda steht auf Platz sieben und will nach dem Remis gegen Oderwitz wieder dreifach punkten. Für Bannewitz ist es nach der Niederlage im Kellerduell gegen Görlitz vielleicht eine der letzten Chancen, den Anschluss an Platz 13 nicht völlig zu verlieren. ---

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr SG Weixdorf Weixdorf SV Chemie Dohna Chemie Dohna 15:00 PUSH

In Weixdorf treffen zwei Mannschaften des Mittelfelds aufeinander. Der Zehnte empfängt den Achten. Im Hinspiel behielt Chemie Dohna knapp mit 1:0 die Oberhand, wobei Tom Keil in der 47. Minute das goldene Tor erzielte. Dohna reist mit der Empfehlung eines furiosen 8:4 Sieges gegen den Post SV an, was die Offensivstärke der Gäste unterstreicht. Weixdorf hingegen will nach der deutlichen Derby-Niederlage gegen Striesen Wiedergutmachung vor heimischer Kulisse leisten. Nur vier Punkte trennen diese beiden Vereine, was eine umkämpfte Partie auf Augenhöhe verspricht. ---

Für den Tabellenführer ist dieses Heimspiel weit mehr als eine Pflichtaufgabe auf dem Weg zur Meisterschaft. Es ist der Tag der Abrechnung mit dem eigenen Trauma. In der Hinrunde unterlag Neusalza-Spremberg dem Aufsteiger aus Deutschbaselitz mit 2:3. Marius Riedel hatte sein Team in der 21. Minute zwar in Führung gebracht, doch Marvin Czwikla glich in der 26. Minute per Foulelfmeter aus. In einer hitzigen Schlussphase trafen Mykyta Bespalov in der 70. Minute und Lucas Wolnik in der 73. Minute für die Gäste, ehe Tobias Draßdo in der 80. Minute nur noch verkürzen konnte. Jan Hybner sah damals in der 93. Minute die Rote Karte. Neusalza-Spremberg will mit nun 61 Punkten beweisen, dass jene Pleite ein Ausrutscher war, während Deutschbaselitz als Tabellenelfter jeden Zähler gegen die drohende Abstiegszone benötigt.

Ronny Glöckner (Trainer, Aufbau Deutschbaselitz): „Natürlich sind wir uns der Schwere der Aufgabe gegen den Spitzenreiter bewusst, der an diesem Tag – wenn alles für ihn läuft – bereits die Meisterschaft perfekt machen kann. Wir kennen dieses Gefühl selbst noch aus dem letzten Jahr in der Kreisoberliga und wissen, wie es sich anfühlt.

Nach sechs Niederlagen in Folge stecken wir mitten im Abstiegskampf und befinden uns in einer entsprechend schwierigen Situation. Dennoch werden wir am Sonntag alles reinwerfen. Wir können im Grunde befreit aufspielen, da man gegen einen Tabellenführer immer nur für eine Überraschung sorgen kann. Dafür benötigen wir allerdings einen Sahnetag. Wir werden alles daran setzen und dann Pfingsten nutzen, um noch einmal Kräfte für die letzten vier entscheidenden Spiele zu bündeln.“

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