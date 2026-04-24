Neusalzas Revanche gegen Bannewitz und der Abstiegsgipfel im Keller

– Foto: Steffen Gasch

Die Sachsenklasse Ost steuert am 23. Spieltag auf einen hochemotionalen Wendepunkt zu. Während der FSV 1990 Neusalza-Spremberg mit 52 Punkten einsam von der Spitze grüßt, wartet nun eine Begegnung, die noch immer wie ein Stachel im Fleisch des Tabellenführers sitzt. Die Reise führt zum SV Bannewitz, jener Mannschaft, die in der Hinrunde den Primus zu Fall brachte. Im Tabellenkeller kommt es zum ultimativen Überlebenskampf, wenn die beiden am schlechtesten platzierten Teams aufeinandertreffen.

Morgen, 13:00 Uhr Hoyerswerdaer FC Hoyerswerda SV Chemie Dohna Chemie Dohna 13:00 live PUSH

Zwei Tabellennachbarn treffen in Hoyerswerda aufeinander. Der Siebte fordert den Sechsten heraus. Im Hinspiel behielt der Hoyerswerdaer FC mit einem glatten 3:0 die Oberhand. Wallace Lucas Aires da Silva eröffnete in der 36. Minute den Reigen, bevor Marc-Bruno Laser in der 42. Minute und Alexander Seibt in der 81. Minute alles klar machten. Beide Mannschaften mussten am letzten Spieltag Niederlagen einstecken und suchen nun nach Stabilität. Nur ein Punkt trennt Dohna und Hoyerswerda, was eine enge und umkämpfte Partie im Mittelfeld verspricht.

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Morgen, 15:00 Uhr Radeberger SV Radeberg SV Wesenitztal Wesenitztal 15:00 PUSH

Der Radeberger SV ist die Mannschaft der Stunde. Nach dem fulminanten 7:2 Erfolg in Weixdorf kletterte das Team auf den vierten Tabellenplatz. Nun empfängt man den Neunten aus Wesenitztal, der sich durch ein 3:0 gegen Zschachwitz etwas Luft verschafft hat. Das Hinspiel entschied Radeberg mit 3:1 für sich. Maurice Hagen in der 82. Minute und Jannik Haufe in der 90.+6. Minute sorgten damals für die Entscheidung, nachdem Wesenitztal durch eine Rote Karte für Nick Siegemund in der 47. Minute geschwächt worden war. Radeberg will mit einem Heimsieg den vierten Platz verteidigen, während Wesenitztal mit 30 Punkten den Klassenerhalt einen Schritt näher kommen könnte. ---

Morgen, 15:00 Uhr Radebeuler BC 08 Radebeul Post SV Dresden Post SV 15:00 PUSH

In Radebeul herrscht nach dem Sieg in Oderwitz Euphorie. Die Mannschaft steht auf dem achten Platz und empfängt den Post SV Dresden, der sich mit einem 4:0 gegen Deutschbaselitz auf den zwölften Rang vorgeschoben hat. Das Hinspiel war eine klare Sache für die Dresdner, die mit 3:0 gewannen. Arthur Bär in der 66. Minute, Jakob Schulz in der 75. Minute und Maximilian Findeisen in der 80. Minute trafen für die Post-Elf. Radebeul sinnt auf Revanche und möchte den Aufwärtstrend fortsetzen, während der Post SV die 26 Punkte weiter ausbauen muss, um die Abstiegsränge auf Distanz zu halten. ---

In Zschachwitz findet das Duell der Enttäuschten statt. Der Tabellenfünfzehnte empfängt das Schlusslicht aus Görlitz. Für beide Aufsteiger ist die Lage beinahe aussichtslos, doch ein Sieg in diesem direkten Vergleich ist die Grundvoraussetzung für das Wunder Klassenerhalt. Im Hinspiel behielt Zschachwitz knapp mit 1:0 die Oberhand, wobei Vincent Lu Goldberg in der 68. Minute den entscheidenden Treffer markierte. Zschachwitz steht bei 15 Punkten, während Görlitz mit lediglich acht Zählern am Ende des Feldes rangiert. ---

Morgen, 15:00 Uhr SG Dresden Striesen SG Striesen FSV Oderwitz 02 FSV Oderwitz 15:00 PUSH

Für den FSV Oderwitz 02 ist dieses Gastspiel in der Landeshauptstadt die vielleicht letzte Chance, den Traum vom Titel am Leben zu erhalten. Mit sieben Punkten Rückstand auf die Spitze ist ein Sieg beim Tabellenfünften Pflicht. Das Hinspiel war eine deutliche Angelegenheit, als Oderwitz mit 5:1 triumphierte. Besonders Mateusz Cygan glänzte damals mit einem späten Doppelpack in der 82. Minute und der 90.+1. Minute. Striesen hingegen hat sich nach dem jüngsten 3:1 Erfolg in Dohna auf den fünften Platz vorgearbeitet und strotzt vor Selbstvertrauen. Die Dresdner werden dem Favoriten das Feld nicht kampflos überlassen, um ihre eigene Position im oberen Drittel zu festigen. ---

Morgen, 15:00 Uhr Bischofswerdaer FV 08 BFV 08 II FV Eintracht Niesky Niesky 15:00 PUSH

Die Reserve aus Bischofswerda steht auf dem 13. Platz unter gewaltigem Druck. Nach der knappen 0:1 Niederlage beim Spitzenreiter empfängt man nun den Tabellendritten aus Niesky. Die Eintracht hat nach dem überzeugenden 4:1 gegen Hoyerswerda 38 Punkte auf dem Konto und will den dritten Rang zementieren. Das erste Aufeinandertreffen endete mit einem deutlichen 4:1 für Niesky, bei dem Luca Darius Pluta mit Toren in der 31., 78. und 88. Minute zum überragenden Akteur auf dem Platz avancierte. Bischofswerda benötigt jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg, trifft aber auf eine der spielstärksten Offensiven der Liga. ---

Der Tabellenführer brennt auf Vergeltung für eine der bittersten Stunden dieser Spielzeit. Im Hinspiel unterlag Neusalza-Spremberg dem SV Bannewitz überraschend mit 1:2. Damals schwächte Paul Jockusch seine Mannschaft in der 41. Minute durch eine Gelb-Rote Karte, woraufhin Justin Pascal Hoppe in der 45.+1. Minute und Florian Schmieder in der 52. Minute für den Außenseiter trafen. Der Anschlusstreffer von Marius Riedel in der 75. Minute kam zu spät. Aktuell trennen beide Welten: Während der FSV mit 52 Punkten dem Aufstieg entgegenstrebt, kämpft Bannewitz auf Platz 14 mit nur 15 Zählern verzweifelt gegen den Abstieg. Neusalza-Spremberg wird alles daran setzen, die Schmach zu tilgen und die Tabellenführung weiter auszubauen. ---

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SV Aufbau Deutschbaselitz SV Aufbau SG Weixdorf Weixdorf 15:00 PUSH

Der Aufsteiger aus Deutschbaselitz muss nach der deutlichen Pleite beim Post SV schleunigst in die Spur finden. Auf dem elften Platz liegend, beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone nur wenige Punkte. Gast in Deutschbaselitz ist die SG Weixdorf, die nach dem 2:7 Debakel gegen Radeberg Wiedergutmachung leisten will. Das Hinspiel gewann Weixdorf souverän mit 3:0 durch Tore von Miguel Handke in der 26. Minute, Dennis Richter in der 33. Minute und Martin Bienioschek in der 82. Minute. Weixdorf hat 30 Punkte und könnte mit einem Sieg die Lücke nach hinten vergrößern.

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