Neusalzas Griff nach der Schale und nackte Angst in Bannewitz

– Foto: Steffen Gorks

Die Sachsenklasse Ost nähert sich am 25. Spieltag ihrem klimatischen Höhepunkt. Während der FSV 1990 Neusalza-Spremberg mit neun Punkten Vorsprung einsam seine Kreise an der Spitze zieht und bereits am kommenden Wochenende den Aufstieg in greifbare Nähe rücken kann, herrscht in den unteren Regionen der Tabelle nackte Existenzangst. Ganze vier Mannschaften müssen am Saisonende den bitteren Gang in die Kreisoberliga antreten, was den Druck auf die Kellerkinder ins Unermessliche steigert. Besonders in Bannewitz und Görlitz brennt der Baum, während im Mittelfeld prestigeträchtige Derbys und Revanche-Duelle auf dem Programm stehen. Die Zuschauer dürfen sich auf eine Mischung aus meisterlicher Souveränität und verzweifeltem Überlebenskampf freuen, wenn die Helden der Provinz um jeden Grashalm fressen.

In der Landeshauptstadt bahnt sich ein emotionales Derby an. Die SG Dresden Striesen empfängt die SG Weixdorf und brennt auf Wiedergutmachung für die herbe 1:4 Schlappe aus der Hinrunde. Damals avancierte Miguel Handke mit zwei Treffern in der 64. Minute und 85. Minute zum Matchwinner für Weixdorf, während Tom Blazek in der 17. Minute den einzigen Striesener Treffer erzielte. Striesen belegt den sechsten Tabellenplatz und will die bittere Derby-Bilanz korrigieren. Weixdorf hingegen steht auf Rang zehn und könnte einen weiteren Erfolg für den Klassenerhalt zementieren. Die Zuschauer dürfen eine hitzige Atmosphäre erwarten, in der es um mehr als nur drei Punkte geht.

Morgen, 15:00 Uhr SV Chemie Dohna Chemie Dohna Post SV Dresden Post SV 15:00 PUSH

Wenn der SV Chemie Dohna auf den Post SV Dresden trifft, ist ein Torspektakel fast garantiert. Das Hinspiel war ein wahres Festival der Offensivreihen und endete mit einem spektakulären 4:4 Unentschieden. Tom Keil rettete Dohna damals mit Toren in der 57. Minute und 83. Minute einen Punkt, nachdem die Post-Elf zwischenzeitlich mit 4:1 geführt hatte. Aktuell steht Dohna auf dem achten Platz und schaut auf eine wechselhafte Saison zurück. Für den Post SV Dresden auf dem zwölften Rang ist die Lage deutlich prekärer. Mit nur 27 Punkten im Gepäck benötigen die Dresdner dringend einen Sieg, um den Vorsprung auf die Abstiegsplätze zu vergrößern. ---

Morgen, 13:00 Uhr Hoyerswerdaer FC Hoyerswerda FSV Oderwitz 02 FSV Oderwitz 13:00 PUSH

Der Tabellenzweite aus Oderwitz steht vor einer Herkulesaufgabe in Hoyerswerda. Mit neun Punkten Rückstand auf die Spitze ist die Meisterschaft für die Gäste in weite Ferne gerückt, doch die Ehre gebietet den Kampf bis zur letzten Minute. Das Hinspiel endete mit einem knappen 2:1 Sieg für Oderwitz, bei dem Mateusz Cygan in der 37. Minute und Dawid Drumlak in der 90.+3 Minute trafen, während Lukas Gierth in der 53. Minute für Hoyerswerda erfolgreich war. Der Hoyerswerdaer FC belegt derzeit den siebten Rang und möchte nach dem Unentschieden in Bischofswerda wieder dreifach punkten. Für Oderwitz ist es die Chance, die minimale theoretische Hoffnung auf den Aufstieg zu wahren und den zweiten Platz zu festigen. ---

Für den Aufsteiger aus Zschachwitz gleicht die Aufgabe gegen den Tabellendritten einer Mission Impossible. Nach dem 2:8 Debakel gegen den Spitzenreiter steht die Mannschaft auf dem vorletzten Platz und hat bereits 88 Gegentore kassiert. Niesky hingegen reist mit dem Rückenwind eines 9:3 Sieges an und will den dritten Platz verteidigen. Das Hinspiel war jedoch überraschend eng und endete 2:1 für die Eintracht, wobei Bruno Vogel erst in der 86. Minute per Foulelfmeter den Sieg sicherte. Zschachwitz muss über sich hinauswachsen, um gegen die geballte Offensivkraft der Nieskyer nicht erneut unter die Räder zu kommen und die letzte minimale Hoffnung auf den Klassenerhalt zu nähren. ---

Das absolute Spitzenspiel des Wochenendes steigt in Radeberg. Der Tabellenvierte empfängt den souveränen Primus der Sachsenklasse Ost. Die Erinnerung an das Hinspiel ist für den Radeberger SV ein traumatisches Erlebnis, als man in Neusalza-Spremberg mit 0:7 unterging. Marius Riedel und Leon Erdmann trafen damals nach Belieben. Der FSV 1990 Neusalza-Spremberg führt die Tabelle mit 58 Punkten an und hat bereits 90 Tore erzielt. Mit einem Sieg könnte die Meisterschaft bei entsprechenden Ergebnissen der Konkurrenz fast schon gefeiert werden. Radeberg will nach dem souveränen 3:0 in Görlitz beweisen, dass man zu den Top-Teams der Liga gehört und dem Tabellenführer die Stirn bieten kann. Jacques Damm (sportlicher Leiter, Radeberger SV): „Der Tabellenführer kommt nach Radeberg. Ich denke, wir sind gut gerüstet für dieses Spiel. Zwar können wir personell nicht ganz aus dem Vollen schöpfen, aber das lassen wir erst einmal dahingestellt. Wir haben junge Spieler, die in die Mannschaft nachrücken, und wir werden es dem Tabellenführer in Radeberg so schwer wie möglich machen. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass wir auch gegen solche Gegner bestehen können. Als Dankeschön für unsere Zuschauer gewähren wir an diesem Wochenende freien Eintritt und hoffen auf zahlreiche Unterstützung. Ich denke, es wird mit der Partie gegen Neusalza ein rundum gelungener Samstag werden. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Wir sind gut vorbereitet und lassen uns überraschen, wie der Samstag verläuft.“ ---

Morgen, 15:00 Uhr Radebeuler BC 08 Radebeul SV Wesenitztal Wesenitztal 15:00 PUSH

Der Radebeuler BC 08 hat sich still und heimlich auf den fünften Tabellenplatz vorgearbeitet und strotzt vor Spielfreude. Im Heimspiel gegen den SV Wesenitztal soll die Siegesserie fortgesetzt werden. Das erste Duell der Saison entschied Radebeul knapp mit 2:1 für sich, wobei Lasse Schapp in der 88. Minute den entscheidenden Treffer markierte. Wesenitztal belegt nach dem überzeugenden 4:0 gegen Deutschbaselitz den neunten Rang und hat 33 Punkte auf dem Konto. Die Gäste benötigen noch den einen oder anderen Zähler, um den Klassenerhalt endgültig abzusichern. Es wird ein Spiel zwischen technischer Finesse der Radebeuler und der kämpferischen Leidenschaft der Wesenitztaler erwartet. Ezequiel Rosendo (Trainer, Radebeuler BC): „Unsere Mannschaft festigt sich immer mehr. Seit sieben oder acht Spielen treten wir sehr klar in unserer Spielweise auf. Dabei muss die Ordnung zu 100 % eingehalten werden, um große Laufwege oder intensive Sprints zu minimieren. Darauf aufbauend wollen wir gemeinsam einen Angriff aufbauen und möglichst effizient sein. In der Hinrunde, haben wir analysiert und dabei festgestellt, dass es viele Dinge gab, die wir verbessern mussten. Das Wichtige ist, dass die Jungs, also die gesamte Mannschaft, bereit sind, sich zu verbessern, neue Dinge zu lernen und sich an neue Situationen anzupassen. Das macht meine Arbeit als Trainer deutlich einfacher. Und genau deshalb war jetzt der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, dass wir uns Schritt für Schritt weiter stabilisieren. Vor allem die Einstellung hat in den letzten sieben oder acht Spielen, wie gesagt, eine zentrale Rolle gespielt. Aus dieser Einstellung heraus entsteht auch der Teamgeist unserer Mannschaft. Alles andere ist eine Konsequenz dieser Haltung. Für das Spiel morgen erwarten wir einen sehr erfahrenen Gegner. Viele ihrer Spieler kennen wir bereits, sie haben schon hier in Radebeul gespielt. Es war ein hartes Spiel dort in Wesenitztal, aber wir kennen unsere Stärken, und genau die müssen wir morgen auf den Platz bringen, um das Spiel zu kontrollieren und zu dominieren.“ ---

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SV Bannewitz SV Bannewitz Bischofswerdaer FV 08 BFV 08 II 15:00 PUSH