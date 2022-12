Neusalzaer Hallenturniere Nach vier Jahren Pause steigen in Neusalza-Spremberg zum Jahresende wieder die traditionellen Hallenturniere der Männermannschaften.

Höhepunkt ist dabei natürlich das Hallenturnier um den Pokal des Bürgermeisters der Stadt Neusalza-Spremberg am Freitag, dem 30.12.2022 um 18:00 Uhr in der Turnhalle an der Schulstraße. Die letzte Ausgabe fand am Jahresende 2018 statt, damals setzten sich die Gastgeber mit 1:0 im Endspiel gegen den FSV Oderwitz 02 durch. 2019 fiel das Turnier den umfangreichen Baumaßnahmen an und in der Halle zum Opfer, 2020 und 2021 machten die Coronabeschränkungen einen Strich durch die Rechnung.