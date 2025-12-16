Neusalzaer Hallenturniere 2025

Am Montag, dem 15.12.2025, losten die Neusalzaer Vorstandsmitglieder Martin Grafe und Georg Schröer die Vorrundengruppen für die Neusalzaer Hallenturniere der Männermannschaften aus. Diese steigen traditionell zwischen Weihnachten und Neujahr in der Turnhalle an der Schulstraße.
Eröffnet werden die Hallentage in diesem Jahr am Samstag, dem 27.12.2025, um 18:00 Uhr mit dem ältesten Männerhallenturnier Ostsachsens, dem Hallenturnier um den Pokal des Bürgermeisters der Stadt Neusalza-Spremberg, bei dem die Landesklassenmannschaft des FSV 1990 Neusalza-Spremberg Titelverteidiger und Turnierfavorit ist. Das Hallenturnier um den Pokal des Bürgermeisters der Stadt Neusalza-Spremberg fand bereits im Januar 1994 erstmals statt. Erster Sieger war damals ebenfalls der gastgebende FSV 1990 Neusalza-Spremberg, welcher sich im Endspiel gegen den SV 1861 Oberoderwitz mit 6:2 durchsetzte. Nach einer Bau- und Coronapause zwischen 2018 und 2022 gewann die TSG Lawalde zweimal das Turnier. Im Vorjahr holten die heimischen FSV Kicker den Pokal zurück in die Spreestadt. Auch in diesem Jahr ist das Turnier mit zwei Mannschaften des Gastgebers, den zwei besten A-Juniorenmannschaften Ostsachsens, drei Kreisoberligisten und dem Ortsnachbarn BSG Sohland-Oppach wieder stark besetzt. In Gruppe A tummeln sich die Mannschaften FSV 1990 Neusalza-Spremberg (weiß), FC Oberlausitz Neugersdorf A-Junioren, BSG Sohland-Oppach und ESV Lok Zittau. Der Gruppe B wurden neben dem FSV 1990 Neusalza-Spremberg (rot) die Mannschaften SSV Neustadt/Hohwald, Bischofswerdaer FV 08 A-Junioren und FSV Kemnitz zugelost.
Am Sonntag, dem 28.12.2025, werden dann gleich zwei Hallenturniere ausgetragen. Um 10:00 Uhr steigt das Hallenturnier der Alten Herren mit Ü35 Spielern in der kleinen Turnhalle, welches seinen ganz besonderen Charme versprüht. Im Modus Jeder gegen jeden treffen die Gastgeber auf die Mannschaften SV Oberland Spree, TSV 1859 Wehrsdorf, BSG Sohland-Oppach, SC Großschweidnitz-Löbau und SpVgg Ebersbach.
Ab 16:00 Uhr kämpft dann auch die 2. Männermannschaft des FSV 1990 Neusalza-Spremberg um die Titelverteidigung beim Hallenturnier um den Pokal der Fleischerei Ganske. In Gruppe A bekommt es der Gastgeber mit den Teams TSV 1859 Wehrsdorf, SpVgg Ebersbach und SC Großschweidnitz-Löbau II zu tun. In Gruppe B kämpfen die Vertretungen FSV 1990 Neusalza-Spremberg III, TSV Herwigsdorf 1891, SV Neueibau II und SV Oberland Spree II um die Halbfinaltickets. An beiden Turniertagen ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Der Einlass für Zuschauer erfolgt zu allen drei Hallenturnieren eine Stunde vor Turnierbeginn. (gs)