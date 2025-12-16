Neusalzaer Hallenturniere 2025

Am Montag, dem 15.12.2025, losten die Neusalzaer Vorstandsmitglieder Martin Grafe und Georg Schröer die Vorrundengruppen für die Neusalzaer Hallenturniere der Männermannschaften aus. Diese steigen traditionell zwischen Weihnachten und Neujahr in der Turnhalle an der Schulstraße.

Eröffnet werden die Hallentage in diesem Jahr am Samstag, dem 27.12.2025, um 18:00 Uhr mit dem ältesten Männerhallenturnier Ostsachsens, dem Hallenturnier um den Pokal des Bürgermeisters der Stadt Neusalza-Spremberg, bei dem die Landesklassenmannschaft des FSV 1990 Neusalza-Spremberg Titelverteidiger und Turnierfavorit ist. Das Hallenturnier um den Pokal des Bürgermeisters der Stadt Neusalza-Spremberg fand bereits im Januar 1994 erstmals statt. Erster Sieger war damals ebenfalls der gastgebende FSV 1990 Neusalza-Spremberg, welcher sich im Endspiel gegen den SV 1861 Oberoderwitz mit 6:2 durchsetzte. Nach einer Bau- und Coronapause zwischen 2018 und 2022 gewann die TSG Lawalde zweimal das Turnier. Im Vorjahr holten die heimischen FSV Kicker den Pokal zurück in die Spreestadt. Auch in diesem Jahr ist das Turnier mit zwei Mannschaften des Gastgebers, den zwei besten A-Juniorenmannschaften Ostsachsens, drei Kreisoberligisten und dem Ortsnachbarn BSG Sohland-Oppach wieder stark besetzt. In Gruppe A tummeln sich die Mannschaften FSV 1990 Neusalza-Spremberg (weiß), FC Oberlausitz Neugersdorf A-Junioren, BSG Sohland-Oppach und ESV Lok Zittau. Der Gruppe B wurden neben dem FSV 1990 Neusalza-Spremberg (rot) die Mannschaften SSV Neustadt/Hohwald, Bischofswerdaer FV 08 A-Junioren und FSV Kemnitz zugelost.