Neusalza verabschiedet Radek Selinger

Das sind die reinen Fakten zu Radek Selinger (im Bild rechts) in seiner Zeit am Hänscheberg. Am Samstag verabschiedeten und ehrten die Verantwortlichen des FSV 1990 Neusalza-Spremberg vor dem Heimspiel der 1. Männermannschaft gegen die SG Weixdorf (3:0) einen der erfolgreichsten Neusalzaer Fussballer. FSV Präsident Michael Förster (im Bild links), welcher selbst viele Jahre mit ihm auf dem Rasen stand, würdigte den defensiven Mittelfeldspieler nicht nur als einen großartigen Fussballer und Sportsmann, sondern auch als tollen Menschen und Freund. Im Sommer 2021 wechselte Radek Selinger zum SSV 1862 Langburkersdorf. Lange musste die Verabschiedung warten, Corona und Terminüberschneidungen machten immer einen Strich durch die Rechnung. Für die Zukunft wünscht der FSV 1990 Neusalza-Spremberg dem mittlerweile 38 jährigen Tschechen natürlich alles erdenklich Gute, vor allem aber Gesundheit für ihn und seine ganze Familie. Radek Selinger wird immer ein gern gesehener Gast in Neusalza-Spremberg sein. Na shledanou Radek.