Neusalza-Spremberg siegt im Schnee von Hoyerswerda Die FSV Kicker überwintern damit auf dem fünften Platz der Landesklasse Ost. Hoyerswerda steckt weiter im Tabellenkeller.

Unter den Augen von Ex Trainer Karsten Haasler taten sich die FSV Kicker zunächst schwer, kamen dann aber auf dem mit Schnee bedeckten Kunstrasenplatz am Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion immer besser ins Spiel. In der 14. Minute gingen die Gäste nach einer Ecke der Hoyerswerdaer sogar in Führung. Die Neusalzaer fingen den Ball ab und konterten blitzschnell. Nach Eingabe von Vincent Jarmer legte Louis Rudolph gekonnt für Patrick Rangel Mendes ab, welcher wuchtig zur Gästeführung einnetzte. Nur vier Minuten später hatte der 27 jährige Brasilianer die nächste gute Möglichkeit, als er den Ball nach einem Sololauf an den Außenpfosten setzte (18.). In der Folge hatten die Gastgeber ihre einzig nennenswerte Möglichkeit im Spiel. FSV Keeper Dominic Schiring lenkte einen Schuss von Lukas Gierth zur Ecke. In deren Anschluss erzielte Lucas Breuning aus dem Gewühl heraus den Ausgleich (21.). Die FSV Defensivreihen ließ anschließend keine weiteren Möglichkeiten zu. Mit dem Pausenpfiff wurde FSV Kapitän Tobias Draßdo von HFC Keeper Dominik Krüger beim Torabschluss von den Beinen geholt, die Pfeife des Unparteiischen Peter Schiffke aus Neustadt/Sachsen blieb aber stumm (45. +1). Aus der Pause kamen die Gäste wacher heraus. Nach einem weiten Querpass von Patrick Rangel Mendes landete der Ball beim Hoyerswerdaer Schlussmann Dominik Krüger, dieser konnte das Spielgerät allerdings nicht sauber kontrollieren, da er von FSV Stürmer Louis Rudolph gestört wurde. Der Neusalzaer Offensivmann schnappte sich den Ball und vollendete zur erneuten Gästeführung (47.). Auch in der Folgezeit blieben die Born Schützlinge das gefährlichere Team. Nach einem Rückpass von Philipp Mühlmann setzte Patrick Rangel Mendes den Ball knapp am Tor vorbei (51.), Lukaš Bouška verfehlte das HFC Tor ebenfalls knapp (67.) und wiederum Patrick Rangel Mendes hatte eine sehr gute Kopfballchance, die das Ziel verfehlte (75.). In der Schlussviertelstunde hatten die Platzherren mehr vom Spiel, ohne dabei große Gefahr auszustrahlen. Die FSV Kicker wollten den Sieg an diesem trüben Nachmittag aber einfach mehr und kämpften verbissen um die drei Punkte. Patrick Rangel Mendes traf sogar noch den Torpfosten des HFC Kastens (87.) und Lukaš Bouškas Schuss entschärfte Dominik Krüger im Tor der Platzherren (89.). In der Nachspielzeit musste FSV Keeper Dominic Schiring nachmals hellwach sein, als er im Anschluss an mehrere HFC Ecken den Ball dann aber fest im Griff hatte, stand der Sieg des FSV 1990 Neusalza-Spremberg endgültig fest. Die Platzherren überwintern aller Voraussicht nach auf dem 11. Platz. Die Gäste aus dem Oberlausitzer Bergland überwintern auf dem 5. Platz der Landesklasse Ost. Das feierte die Neusalzaer Mannschaft am Sonntag bei einem gemeinsamen Ausflug auf den Weihnachtsmarkt der 100 Sterne in Neusalza-Spremberg. (gs)