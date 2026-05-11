Neusalza-Spremberg marschiert weiter – Torfestival in Dohna

– Foto: SG Dresden Striesen

In der Sachsenklasse Ost rückt die endgültige Entscheidung am 25. Spieltag immer näher. Während der FSV 1990 Neusalza-Spremberg seine Ausnahmestellung mit einem Sieg in Radeberg untermauerte, verlor der Verfolger aus Oderwitz wertvollen Boden. Im Tabellenkeller wird die Lage für die Aufsteiger immer prekärer, doch Görlitz sendet ein deutliches Lebenszeichen aus der Lausitz. Die Fans erlebten ein Wochenende voller Emotionen, das von einem historischen Torfestival in Dohna bis hin zu einem gedrehten Derby in Dresden alles zu bieten hatte. Bei noch fünf ausstehenden Partien für die meisten Teams spitzt sich die Lage dramatisch zu.

Striesen drehte im Stadtderby einen Zwei-Tore-Rückstand auf beeindruckende Weise. Niclas Herm-Meyer in der 16. Minute und Richard Kluge in der 34. Minute brachten die Gäste aus Weixdorf zunächst in Führung und ließen den Außenseiter hoffen. Doch Tom Blazek leitete noch vor dem Pausenpfiff in der 44. Minute die Wende ein. Nach dem Seitenwechsel brachen bei Weixdorf alle Dämme: Arno Stephan in der 46. Minute, Phillip Schweizer in der 56. Minute, Sebastian von Gahlen in der 70. Minute sowie erneut Blazek in der 78. Minute sorgten für klare Verhältnisse. Den Schlusspunkt zum 6:2 setzte Maximilian Bräuer in der 90. Minute. Striesen klettert damit auf Rang sechs der Tabelle.

Ein wahres Wahnsinnspiel erlebten die Zuschauer in Dohna. Der Post SV Dresden startete furios und führte durch Maximilian Findeisen in der 4. Minute und Alexander Lamm in der 18. Minute früh mit 0:2. Was dann folgte, war ein offensiver Orkan der Hausherren. Lukas Schumann in der 28. Minute, Philipp Flacke in der 38. Minute, Tom Keil in der 40. Minute und John-Benedikt Henschel in der 43. Minute drehten die Partie noch vor der Pause komplett. In der zweiten Hälfte schraubten Felix Wolf in der 53. Minute, erneut Keil in der 69. Minute, Oliver Haubold in der 85. Minute und Henschel in der 90.+6 Minute das Ergebnis auf 8:4 hoch. Die weiteren Dresdner Tore durch Jean Samuel Kodji in der 59. Minute und erneut Lamm in der 77. Minute blieben nur statistisches Beiwerk. Dohna festigt Platz acht, während der Post SV auf Rang zwölf abrutscht. ---

Ein herber Rückschlag für die Resthoffnung des FSV Oderwitz 02 im Kampf um die absolute Spitze ereignete sich in Hoyerswerda. Die Gäste sahen lange wie der Verlierer aus, nachdem Marius Laurin Schäfer den Tabellensiebten mit zwei Treffern in der 14. Minute und 45. Minute in Front brachte. Doch der Tabellenzweite bewies im zweiten Durchgang Moral. Oliver Kahle verkürzte in der 57. Minute, ehe Milan Salich in der 65. Minute zum 2:2 Endstand traf. Mit 50 Punkten verliert Oderwitz den Anschluss an den Primus nun fast vollständig. ---

Im Kellerduell sicherte sich die Reserve aus Bischofswerda drei überlebenswichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Eine Stunde lang hielt Bannewitz das torlose Unentschieden, doch Ben Hommel brach in der 60. Minute den Bann für die Gäste. Ben Michael in der 76. Minute und Aaron Huwald in der 88. Minute besiegelten die Heimpleite für den Tabellenvierzehnten endgültig. Bischofswerda klettert damit auf Rang 13 der Tabelle, während für Bannewitz bei nur 15 Punkten das rettende Ufer in immer weitere Ferne rückt. ---

Die Eintracht aus Niesky bleibt auf dem dritten Tabellenplatz eine Macht und zeigte dem Tabellenvorletzten die Grenzen auf. Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehten die Gäste in Zschachwitz mächtig auf. Julian Zieschang eröffnete in der 47. Minute den Reigen. Ein Eigentor von Roman Sauer in der 66. Minute, Luca Darius Pluta in der 73. Minute, Jonas Donke in der 80. Minute und Niklas Gavin Kleschatzky in der 85. Minute machten die Überlegenheit der Nieskyer deutlich. Clemens Reime gelang in der 90.+1 Minute per Foulelfmeter lediglich der Ehrtreffer für die Gastgeber. Zschachwitz bleibt mit 15 Punkten auf dem 15. Platz. Lukas Scharf (Pressesprecher, Eintracht Niesky): „Wir übernahmen von Beginn an die Kontrolle über die Partie, schafften es jedoch zunächst nicht, uns zwingende Torchancen zu erarbeiten. Vor allem im letzten Drittel agierten wir teilweise noch zu statisch. Zschachwitz blieb hingegen über Konter stets gefährlich, sodass wir kurz vor der Pause zweimal das nötige Glück hatten, nicht in Rückstand zu geraten. Direkt nach dem Seitenwechsel fiel dann das enorm wichtige 1:0 für uns. Mitten in eine anschließende Druckphase der Gastgeber hinein konnten wir mit dem 2:0 nachlegen, was Zschachwitz sichtlich den Schwung nahm. Kurz darauf schwächten sich die Hausherren zusätzlich durch eine Gelb-Rote Karte. In Überzahl kontrollierten wir das Spiel souverän und kombinierten uns immer wieder gut durch, wodurch wir drei weitere Treffer erzielten. Einziger Wermutstropfen bleibt jedoch, dass wir es erneut nicht geschafft haben, die Partie ohne Gegentor zu beenden.“ ---

Neusalza-Spremberg hat den nächsten großen Schritt Richtung Meisterschaft getan. Vor 103 Zuschauern in Radeberg bewies der Tabellenführer Nervenstärke gegen den Tabellenvierten. David Haist brachte die Gäste bereits in der 11. Minute in Führung und unterstrich die Ambitionen des Primus. Zwar glich Oliver Hirsch in der 24. Minute per Foulelfmeter für die Radeberger aus, doch Tom Nathe sicherte in der 70. Minute am Ende den Sieg. Mit nun 61 Punkten führt Neusalza die Tabelle mit elf Zählern Vorsprung an und kann den Aufstieg fast schon feiern. Jacques Damm (Sportlicher Leiter, Radeberger SV): „Es war ein würdiger Rahmen für dieses Spitzenspiel. Von unserer Seite aus waren alle hochmotiviert, gegen den Tabellenführer anzutreten. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, in dem wirklich alle Spieler alles gegeben haben. In der ersten Halbzeit waren wir spielbestimmend und erarbeiteten uns die besseren Chancen. Umso unerwarteter fiel das 1:0 für Neusalza-Spremberg durch einen abgefälschten Schuss aus 25 Metern. Der anschließende Ausgleich durch den Elfmeter war absolut berechtigt. Rein theoretisch hätten wir zu diesem Zeitpunkt schon mit 2:1 führen können; eigentlich war der 1:1-Halbzeitstand aus Radeberger Sicht zu wenig. Doch wie es im Fußball leider oft ist: Wenn man seine Chancen nicht nutzt, bekommt man in der zweiten Halbzeit durch einen Eckball das 2:1. In der Folge hatte Neusalza-Spremberg mehr Spielanteile und war spielbestimmender. Dank der couragierten Leistung aller Akteure des Radeberger Sportvereins haben wir die Partie jedoch lange offen gehalten und hätten zum Schluss sogar noch den Ausgleich erzielen können. Alles in allem war es, wie gesagt, ein würdiger Rahmen für ein gutes Spitzenspiel. Es ist sehr schade, dass man sich gegen den Spitzenreiter nicht mit Punkten belohnt hat.“ ---

Ein deutliches Lebenszeichen sendete das Tabellenschlusslicht aus Görlitz in Deutschbaselitz. Poul Hasse brachte die Gäste bereits in der 11. Minute in Front. Karamo Keita erhöhte in der 53. Minute auf 0:2. Zwar keimte bei den Hausherren nach dem Treffer von Justin Julian Bloch in der 59. Minute kurz Hoffnung auf, doch Keita per Foulelfmeter in der 67. Minute und Krystian Gawora in der 80. Minute machten den 1:4 Auswärtssieg perfekt. Görlitz hat nun 14 Punkte auf dem Konto und rückt bis auf einen Zähler an Zschachwitz heran, während Deutschbaselitz auf dem elften Platz verharrt. Ronny Glöckner (Trainer, Aufbau Deutschbaselitz): „Das war eine ganz bittere Heimniederlage gegen den Tabellenletzten. Wir hatten gehofft, in diesem Spiel etwas für unser Selbstvertrauen tun zu können, doch man hat der Mannschaft die enorme Verunsicherung aufgrund der letzten Niederlagen deutlich angemerkt. ---

Radebeul bleibt in der Erfolgsspur und zieht nach Punkten mit dem Tabellenvierten gleich. Benno Töppel war mit einem Doppelpack in der 17. Minute und 31. Minute der gefeierte Mann der ersten Hälfte. Leon Trier in der 58. Minute und Steve Deinhart in der 66. Minute erhöhten im zweiten Durchgang souverän auf 4:0. Für die Gäste aus Wesenitztal, die nach der frühen Auswechslung von Torwart Alfred Schindler in der 11. Minute geschwächt waren, traf Martin Schiefner in der 73. Minute zum 4:1 Endstand. Radebeul untermauert Platz fünf, Wesenitztal rutscht auf Rang neun ab.

Ezequiel Rosendo (Trainer, Radebeuler BC): „Obwohl wir noch einige Gelegenheiten liegen gelassen haben, konnten wir vier Tore erzielen, indem wir Fehler des Gegners provoziert und diese konsequent ausgenutzt haben. Uns fehlte lediglich noch ein wenig Präzision und Qualität im Abschluss, um drei oder vier weitere Chancen besser zu verwerten. Viel mehr gibt es zu dem, was ich bereits in den letzten Wochen gesagt habe, nicht hinzuzufügen: Die Jungs spielen wirklich sehr gut und festigen sich zunehmend als geschlossene Mannschaft.“

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