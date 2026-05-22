Neusalza-Spremberg ist Meister

Beide Mannschaften mussten auf einige Akteure verzichten. So fehlten den Gästen gleich drei Spieler gelbgesperrt und noch ein paar Verletzte. FSV Trainer André Kohlschütter musste auf Pavel Frie (Verletzung), Andreas Wanacki (Arbeit) und Leon Erdmann (Verletzung) verzichten. Zudem musste auch Philipp Mühlmann (Verletzung) kurzfristig passen. Bereits nach vier Minuten hatte Marius Riedel die große Chance, die Neusalzaer in Führung zu schießen. Nach einer Eingabe von Dominik Šebek scheiterte der FSV Torjäger an Gästetorwart Florian Kopittke. Die Aufbau Mannschaft stand tief und kompakt in der eigenen Hälfte und lauerte auf Fehler und Kontersituationen, welche jedoch kaum vorhanden waren. Der Tabellenführer agierte zwar etwas nervös und tat sich mit dem Gegner schwer, war dennoch die spielbestimmende Mannschaft, die geduldig auf ihre Möglichkeiten wartete. Erst nach reichlich einer halben Stunde ergab sich wieder eine Chance für die FSV Kicker, als Mittelfelddribbler Paul Jockusch abzog und SVA Torwart Florian Kopittke stark parierte (33.). Mit dem Pausenpfiff ergab sich die dritte Neusalzaer Gelegenheit – und bekanntlich sind aller guten Dinge drei. Marius Riedel steckte den Ball auf Paul Jockusch durch, der die Nerven behielt und zum 1:0 einschoss (45.+2). Der Neusalzaer Erfolgstrainer André Kohlschütter lobte seine Mannschaft zur Pause und motivierte sie, keinesfalls nachzulassen. Die Gäste gaben ihre defensive Grundhaltung aber nicht auf, und so blieb es weiterhin schwer, klare Möglichkeiten herauszuspielen. Zunächst verhinderten die Gäste mit vereinten Kräften einen Abschluss von Tobias Draßdo aus aussichtsreicher Position (48.). Auch zwanzig Minuten später warfen sich die Deutschbaselitzer Spieler mehrfach in die Abschlüsse der Platzherren (68.) und kämpften für ein besseres Ergebnis. Zudem verfehlte ein Schuss von FSV Kapitän Tobias Draßdo den langen Pfosten knapp (74.). Die riesige Möglichkeit zur Vorentscheidung ergab sich kurz darauf für Marius Riedel, der eine Eingabe von Adrian Kittan dicht bedrängt aus Nahdistanz nicht im Tor unterbringen konnte (77.). Nur wenig später konnte der Neusalzaer Mittelstürmer dann aber doch jubeln. Nach einer Hereingabe von Dominik Sebek vollendete der 30 jährige Angreifer zum 2:0 (81.) und ließ seine Mitspieler sowie die Neusalzaer Anhänger jubeln. In der Nachspielzeit verpasste der Torjäger dann sogar noch eine weitere dicke Möglichkeit, aber ein dritter Tagestreffer wäre auch des Guten zu viel gewesen. Die Deutschbaselitzer Gäste verkauften sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten so teuer wie möglich. Am Neusalzaer Jubel über die Meisterschaft und den Aufstieg änderte dies aber nichts. Anschließend feierten Spieler, Trainerstab, Fans und Vereinsmitglieder den Titelgewinn. (gs)

Neusalzas FSV Trainer André Kohlschütter nach dem Spiel: "Gegen tiefstehende und kompakt verteidigende Gäste war es schwer, zu guten Torchancen zu kommen. Wichtig war der Treffer kurz vor dem Pausenpfiff. Dass der zweite Treffer erst gegen Ende des Spiels fiel, war ein kleines Manko in unserem Offensivspiel in der zweiten Halbzeit. Mit dem elften Sieg in Folge im Jahr 2026 und dem damit verbundenen Aufstieg ist das aber zu verkraften. Wir freuen uns auf die kommenden Spiele und haben uns intern noch einiges für die restlichen vier Spiele vorgenommen."