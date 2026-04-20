Neusalza-Spremberg feiert Last-Minute-Sieg – Radeberg glänzt

– Foto: Steffen Gorks

Die Sachsenklasse Ost steuert am 22. Spieltag auf eine Vorentscheidung in der Meisterschaftsfrage zu. Während der FSV 1990 Neusalza-Spremberg in einem nervenaufreibenden Finale seine Vormachtstellung behauptete, erlebte der erste Verfolger aus Oderwitz einen herben Rückschlag im heimischen Stadion. Mit noch acht ausstehenden Partien für die meisten Teams ist die nackte Existenzangst bei den Aufsteigern nun greifbar, während die Eintracht aus Niesky ihre kleine Hoffnung auf den Relegationsplatz durch einen Heimsieg nährt.

In Niesky sahen die 105 Zuschauer eine Partie, die an Dramatik kaum zu überbieten war. Hoyerswerda hätte früh in Führung gehen können, doch Martin Hoßmang scheiterte in der 9. Minute mit einem Foulelfmeter an Eintracht-Schlussmann Aleksander Sobczak. Fast im Gegenzug erzielte Lucas Breuning in der 12. Minute das 0:1 für die Gäste. Niesky zeigte sich unbeeindruckt: Niklas Gavin Kleschatzky glich in der 19. Minute aus, bevor Julian Zieschang mit einem Doppelschlag in der 67. Minute und 71. Minute die Weichen auf Sieg stellte. Lukas Scharf setzte in der 89. Minute den Schlusspunkt zum 4:1. Niesky festigt damit den dritten Platz, während Hoyerswerda auf Rang sieben abrutscht.

Im Kampf um den Klassenerhalt hat der SV Wesenitztal einen Big Point gelandet. Gegen den Tabellenvorletzten aus Zschachwitz feierte die Mannschaft einen souveränen 3:0 Erfolg. Martin Schiefner brach in der 48. Minute den Bann, bevor Moritz Wenzel in der 53. Minute und Florian Wagner in der 64. Minute alles klar machten. Für Zschachwitz wird die Lage bei nur 15 Punkten auf dem Konto immer aussichtsloser. Wesenitztal hingegen verschafft sich mit nun 30 Punkten als Tabellenneunter ein wichtiges Polster auf die Abstiegszone.

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Der Spitzenreiter hat die Reifeprüfung bestanden und die Scharte aus der Hinrunde ausgewetzt. In einer zähen Partie gegen die Reserve aus Bischofswerda sah es lange nach einer Punkteteilung aus, die den Meisterschaftskampf noch einmal hätte spannend machen können. Doch in der 91. Minute erlöste Jan Hybner seine Mannschaft mit dem goldenen Treffer zum 1:0. Neusalza-Spremberg baut damit den Vorsprung an der Tabellenspitze auf sieben Punkte aus und steht nun bei 52 Zählern. Für die Gäste aus Bischofswerda ist die knappe Niederlage bitter, da sie trotz einer disziplinierten Defensivleistung ohne Punkte die Heimreise antreten müssen und auf dem 13. Rang verbleiben. ---

Die SG Dresden Striesen hat drei wichtige Punkte aus Dohna entführt, profitierte dabei jedoch von eklatanten Fehlern der Hausherren. In der 19. Minute unterlief Armand Deugoué Leugoue ein Eigentor zur Gästeführung. Nur drei Minuten später erhöhte Phillip Schweizer in der 22. Minute auf 0:2. Als Eric Zimmermann in der 52. Minute das 0:3 erzielte, war die Partie entschieden. Ein weiteres Eigentor, diesmal durch Dresdens Torhüter Christian Kunath in der 66. Minute, bescherte Dohna den Ehrtreffer. Striesen klettert auf den fünften Platz, während Dohna nach der Heimpleite auf Rang sechs zurückfällt. ---

Ein schwerer Schlag für die Aufstiegshoffnungen des FSV Oderwitz 02 ereignete sich im heimischen Stadion. Gegen den Radebeuler BC 08 unterlag der Tabellenzweite überraschend mit 0:1. Das entscheidende Tor des Tages erzielte Steve Deinhart bereits in der 21. Minute. Trotz wütender Angriffe in der Schlussphase gelang den Oderwitzern kein Treffer mehr. Durch diese Heimpleite bleibt der FSV bei 45 Punkten stehen und verliert den direkten Kontakt zur Spitze. Radebeul hingegen klettert durch diesen Achtungserfolg auf den achten Tabellenplatz und stabilisiert sich im gesicherten Mittelfeld der Liga. ---

Der Post SV Dresden hat ein deutliches Ausrufezeichen im Tabellenkeller gesetzt. Gegen den Aufsteiger aus Deutschbaselitz siegten die Dresdner hochverdient mit 4:0. Alexander Lamm eröffnete in der 31. Minute den Reigen, ehe Maximilian Findeisen mit zwei Treffern in der 38. Minute und 40. Minute noch vor dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse sorgte. Erneut Lamm setzte in der 93. Minute den Schlusspunkt. Mit 26 Punkten belegt der Post SV nun den zwölften Rang, während Deutschbaselitz mit 28 Punkten auf Platz elf verweilt und den Blick nach unten richten muss. ---

Ein wahres Torfestival bekamen die 110 Zuschauer in Weixdorf geboten. Der Radeberger SV präsentierte sich in einer beängstigenden Frühform und zerlegte die Gastgeber förmlich. Julian Babisch in der 4. Minute sowie Oliver Hirsch mit einem Blitz-Doppelpack in der 15. Minute und 16. Minute sorgten für eine schnelle Drei-Tore-Führung. Felix Claus erhöhte noch vor der Pause in der 42. Minute auf 0:4. Zwar keimte bei Weixdorf nach den Treffern von Niclas Herm-Meyer in der 54. Minute und Miguel Handke in der 61. Minute kurz Hoffnung auf, doch erneut Claus in der 75. Minute, Christian Noack in der 85. Minute und Eric Wenzel in der 93. Minute machten das Debakel perfekt. Radeberg springt auf Platz vier, Weixdorf rutscht auf den zehnten Rang.

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