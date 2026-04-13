Neusalza siegt im Gipfel – Bannewitz taumelt dem Abgrund entgegen

– Foto: Steffen Gorks

Der 21. Spieltag der Sachsenklasse Ost hat die Machtverhältnisse an der Tabellenspitze eindrucksvoll zementiert und den Überlebenskampf im Keller drastisch verschärft. Im mit Spannung erwarteten Gipfeltreffen zwischen dem FV Eintracht Niesky und dem FSV 1990 Neusalza-Spremberg demonstrierte der Spitzenreiter seine ganze Klasse und ließ den Verfolger vor 150 Zuschauern ohne jede Chance. Während Neusalza-Spremberg nun mit 49 Punkten dem Aufstieg entgegensteuert, brennt in den unteren Regionen der Baum lichterloh.

Die Hoffnung auf den Klassenerhalt schwindet beim FV Blau-Weiß Zschachwitz zusehends. Dabei begann die Partie gegen die SG Weixdorf vielversprechend, als Sascha Schneider die Hausherren in der 13. Minute in Führung brachte. Doch der Tabellenfünfzehnte konnte den Vorsprung nicht verwalten. Louis Lehmann glich in der 34. Minute für die Gäste aus, und noch vor dem Seitenwechsel drehte Richard Kluge in der 42. Minute die Partie zugunsten der Weixdorfer. Mit lediglich 15 Punkten klebt der Aufsteiger auf einem Abstiegsplatz fest, während Weixdorf auf Platz acht vorrückt.

Nach dem Sieg der Vorwoche ist der Post SV Dresden wieder hart auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Beim Radeberger SV gerieten die Dresdner früh unter die Räder. Louis Thuß eröffnete den Reigen in der 12. Minute. Kurz vor der Pause sorgten Oliver Hirsch in der 42. Minute und Spielertrainer Eric Bachmann in der 45.+1 Minute für eine Vorentscheidung. Erneut Hirsch erhöhte in der 54. Minute auf 4:0. Zwar gelang Maximilian Findeisen in der 73. Minute der Ehrtreffer zum 4:1 für den Tabellendreizehnten, doch Sebastian Schmutzler stellte in der 90.+2 Minute den 5:1 Endstand her. Radeberg verbessert sich damit auf den sechsten Tabellenplatz. ---

Der Verfolger aus Oderwitz lässt nicht locker und bleibt dem Spitzenreiter auf den Fersen. Vor der Kulisse von 170 Zuschauern in Deutschbaselitz zeigte der Tabellenzweite eine abgeklärte Leistung. Milan Salich brachte die Oderwitzer in der 25. Minute auf Kurs. Der Aufsteiger aus Deutschbaselitz wehrte sich nach Kräften und hielt die Partie lange offen, konnte die eigene Niederlage aber nicht verhindern. Erst in der Nachspielzeit, in der 90.+3 Minute, sorgte Philip Scholz mit dem 0:2 für die endgültige Entscheidung. Oderwitz untermauert mit diesem Erfolg seinen zweiten Tabellenplatz mit nun 45 Punkten, während Deutschbaselitz auf den elften Rang abrutscht. ---

Im Verfolgerduell behielt der SV Chemie Dohna die Oberhand und kletterte auf den vierten Tabellenplatz. Vor 73 Zuschauern in Radebeul neutralisierten sich beide Mannschaften über weite Strecken. Der eingewechselte Max Viertel erzielte in der 75. Minute den goldenen Treffer des Tages zum 0:1 Endstand. Radebeul rutscht durch diese Heimpleite auf den neunten Rang ab. Für Dohna ist dieser Erfolg der zehnte Saisonsieg, der die Mannschaft mit nun 34 Punkten fest in der oberen Tabellengruppe etabliert. ---

Eine bittere Enttäuschung erlebte der Hoyerswerdaer FC im heimischen Stadion. Gegen die SG Dresden Striesen kassierte die Mannschaft eine deutliche 0:3 Niederlage und rutscht damit auf den fünften Tabellenplatz ab. Die Misere begann in der 27. Minute, als Tim Schröter einen Elfmeter zur Führung für die Dresdner verwandelte. Hoyerswerda wurde in der zweiten Halbzeit eiskalt bestraft. Leo Leichsenring in der 64. Minute und Phillip Schweizer in der 70. Minute schraubten das Ergebnis in die Höhe. Zu allem Überfluss sah Alexander Seibt in der 73. Minute noch die Rote Karte. Striesen hingegen klettert durch diesen Erfolg auf den siebten Platz. ---

Es war die Reifeprüfung für den Tabellenführer, und der FSV 1990 Neusalza-Spremberg bestand sie mit Bravour. Beim Tabellendritten in Niesky übernahm der Primus von Beginn an das Kommando. Marius Riedel brach in der 39. Minute den Bann und brachte die Gäste in Führung. Niesky bemühte sich, fand aber kein Mittel gegen die beste Defensive der Liga. Als Leon Erdmann in der 63. Minute auf 0:2 erhöhte, war der Widerstand der Eintracht gebrochen. Erneut Marius Riedel setzte in der 84. Minute mit dem 0:3 den Schlusspunkt unter die Spitzenpartie. Neusalza-Spremberg führt die Tabelle nun mit vier Punkten Vorsprung vor Oderwitz an, während Niesky auf dem dritten Platz verharrt und den Anschluss an die Spitze verloren hat. ---

Es war ein dramatisches Kellerduell, das erst in der Schlussminute entschieden wurde. Die Reserve aus Bischofswerda tat sich gegen das Tabellenschlusslicht aus Görlitz lange schwer. Görlitz hielt das torlose Unentschieden bis kurz vor dem Ende. In der 89. Minute erlöste Ben Michael die Gastgeber mit dem Treffer zum 1:0 Heimsieg. Für Bischofswerda sind dies drei wichtige Punkte, während für die Görlitzer weiterhin nur acht Punkte auf dem Konto stehen. ---

Ein Nachmittag zum Vergessen für den SV Bannewitz. Im richtungsweisenden Duell gegen den SV Wesenitztal unterlag der Aufsteiger mit 0:3 und verlor zudem zwei wichtige Akteure durch Platzverweise. Martin Schiefner brachte die Gäste in der 53. Minute in Front. Nur vier Minuten später schwächte Jeremy Lippelt seine Farben mit einer Gelb-Roten Karte in der 57. Minute. Nick Siegemund nutzte die Überzahl in der 71. Minute zum 0:2. In der 76. Minute sah auch noch Maximilian Genschmar nach einer Notbremse die Rote Karte. Den Schlusspunkt setzte erneut Schiefner in der 90. Minute.

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