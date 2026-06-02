Neusalza jubelt – Weixdorf stürzt schwächelnde Oderwitzer

– Foto: Manuela Ludewig

In der Sachsenklasse Ost sind am 27. Spieltag emotionale Welten aufeinandergeprallt. Während der frischgebackene Meister FSV 1990 Neusalza-Spremberg seine Ausnahmestellung mit einem abgeklärten Auswärtssieg untermauerte und den Titel weiter veredelte, herrschte auf den anderen Plätzen entweder blankes Entsetzen oder grenzenlose Euphorie. Im Kampf um Platz zwei leisteten sich die Verfolger schmerzhafte Patzer, wodurch das Rennen um die Vizemeisterschaft dramatisch bleibt. Doch die wahre Brutalität dieser Liga zeigte sich im Tabellenkeller. Drei Mannschaften stehen nun punktgleich bei 18 Zählern auf den Abstiegsrängen, was den Abstieg somit auch sicher macht.

Eine regelrechte Schockwelle erlebte der Tabellenzweite vor heimischer Kulisse. Gegen die SG Weixdorf musste der FSV Oderwitz 02 eine schmerzhafte 1:2 Heimniederlage hinnehmen. Richard Kluge brachte die Gäste in der 36. Minute in Front. Zwar keimte kurz vor dem Pausenpfiff Hoffnung auf, als Matěj Werner in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, der 45.+2 Minute, den Ausgleich für Oderwitz erzielte. Doch direkt nach dem Wiederanpfiff schockte der eingewechselte Miguel Handke die Hausherren in der 46. Minute mit dem 1:2. Weixdorf verteidigte den Vorsprung leidenschaftlich vor 89 Zuschauern und klettert auf Platz neun mit 37 Punkten. Oderwitz bleibt zwar Zweiter mit 50 Zählern, spürt aber den Atem der Konkurrenz.

Eine gnadenlose Demontage erlebten die 215 Zuschauer im Stadion des Hoyerswerdaer FC. Die Heimelf zerlegte den Post SV Dresden nach allen Regeln der Kunst mit 7:0. Marius Laurin Schäfer leitete den Torreigen in der 20. Minute ein. Vor der Pause erhöhte Vladyslav Basiuk in der 43. Minute auf 2:0, ehe er direkt nach dem Seitenwechsel in der 48. Minute seinen Doppelpack schnürte. Wallace Lucas Aires da Silva trug sich in der 55. Minute in die Torschützenliste ein, gefolgt von Schäfers zweitem Treffer in der 67. Minute. In der Schlussphase machten der eingewechselte Tom Luca Nowy in der 85. Minute und Silvio Liebe per Foulelfmeter in der 90.+2 Minute das Debakel für den Verein auf Platz 13 perfekt. Hoyerswerda springt auf den siebten Rang mit 41 Punkten. ---

Im absoluten Keller-Drama des Spieltags ist ein hoher Sieg gelungen. Der FV Blau-Weiß Zschachwitz fertigte den Mitaufsteiger SV Bannewitz mit 6:1 ab. Vor 64 Zuschauern überrannten die Gastgeber ihren Gegner förmlich. Vincent Lu Goldberg eröffneten in der 10. Minute das Schützenfest. Ein Tor von Georg Müller in der 49. Minute und Clemens Reime in der 61. Minute schraubten das Ergebnis in die Höhe. Erneut Goldberg in der 71. Minute, Sascha Schneider in der 74. Minute und der eingewechselte Steffen Voigt in der 83. Minute machten das halbe Dutzend voll. Justin Pascal Hoppe gelang in der 88. Minute nur noch der Ehrtreffer für die völlig bedienten Bannewitzer. Durch dieses Ergebnis stehen nun drei Teams punktgleich bei 18 Zählern am Tabellenende und stehen damit als Absteiger fest. ---

Der Radeberger SV hat seine Pflichtaufgabe vor 81 Zuschauern knapp gelöst. Gegen die Reserve aus Bischofswerda feierte die Mannschaft einen wichtigen 2:1 Heimsieg. Markus Scholz erwischte einen Blitzstart und brachte Radeberg bereits in der 2. Minute in Führung. Bischofswerda hielt stark dagegen und belohnte sich in der 43. Minute, als Luca Elias Einenkel den Ausgleich erzielte. In einer umkämpften zweiten Halbzeit war es schließlich Louis Thuß, der in der 56. Minute den vielumjubelten Siegtreffer für die Hausherren markierte. Radeberg klettert mit nun 45 Punkten auf den vierten Tabellenplatz, während Bischofswerda mit 30 Punkten auf dem zwölften Rang verweiht. Marco Widtmann (Co-Trainer, Radeberger SV): „Es war ein eher zähes Spiel, das wir am Ende durch zwei Standardsituationen für uns entscheiden konnten. Aus dem Spiel heraus strahlten wir insgesamt zu wenig Torgefahr aus; im letzten Drittel fehlten uns die zündenden Ideen oder wir haben die Angriffe nicht sauber zu Ende gespielt. Nach dem verschossenen Elfmeter erzielten wir zum Glück noch das 2:1, aber gegen Ende der Partie war Bischofswerda dem Ausgleich deutlich näher als wir dem dritten Treffer.“ ---

Der Kampf um die Vizemeisterschaft hat für den FV Eintracht Niesky einen herben Dämpfer erhalten. Beim Aufsteiger in Deutschbaselitz unterlag der Tabellendritte überraschend deutlich mit 3:0. Vor 152 Zuschauern erwiesen sich die Hausherren als extrem effektiv. Justin Julian Bloch brach in der 29. Minute den Bann, ehe Marick Schütz noch vor dem Pausenpfiff in der 38. Minute auf 2:0 erhöhte. Niesky fand kein Durchkommen gegen die dicht gestaffelte Abwehr. Mirko Kockel besiegelte das Debakel für die Gäste in der 75. Minute durch einen verwandelten Handelfmeter. Deutschbaselitz klettert mit nun 31 Punkten auf den elften Platz, während Niesky mit 50 Punkten die Chance verpasste, an Oderwitz vorbeizuziehen. Ronny Glöckner (Trainer, SV Aufbau Deutschbaselitz): „Das war unser letztes Heimspiel, da wir die verbleibenden drei Partien der Saison auswärts bestreiten müssen. Wir wussten um die schwere Aufgabe gegen Niesky. Für uns war das die Chance zu zeigen, dass wir an den guten defensiven Ansatz aus den Vorwochen gegen Neusalza anknüpfen können. Das ist uns gelungen: Wir haben das gegen Niesky konsequent fortgesetzt und in unserer eigenen Hälfte das Spiel des Gegners frühzeitig unterbunden. ---

Der frischgebackene Meister ließ auch nach dem feststehenden Titelgewinn keine Zweifel an seiner Professionalität aufkommen. Vor 79 Zuschauern in Radebeul feierte der FSV 1990 Neusalza-Spremberg einen 0:2 Auswärtssieg. Die Gastgeber hielten lange Zeit diszipliniert dagegen und hatten einige Chancen, doch in der zweiten Halbzeit brach die meisterliche Klasse durch. Tom Nathe erzielte in der 69. Minute die erlösende Führung für die Oberlausitzer. Der eingewechselte Pavel Frie machte in der 81. Minute mit dem 0:2 alles klar. Neusalza-Spremberg schraubt sein Punktekonto damit auf stolze 67 Zähler hoch, während der Radebeuler BC 08 mit 45 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz verbleibt. Ezequiel Rosendo (Trainer, Radebeuler BC): „Bis zur 70. Minute haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht und uns viele Chancen herausgespielt. Drei hochkarätige Möglichkeiten wurden vom gegnerischen Torwart stark pariert, und bei drei weiteren Gelegenheiten fehlte uns die nötige Präzision beziehungsweise haben wir beim letzten Pass nicht die beste Entscheidung getroffen. Schade. Aus einer Ecke fiel dann das 1:0 für den Gegner, und kurz darauf folgte nach einer Reihe von Abprallern direkt das 2:0. Manchmal ist es im Fußball eben so und man muss es akzeptieren. Insgesamt bin ich mit unserer Leistung dennoch sehr zufrieden.“ ---

Puren Nervenkrieg bot das Duell in der Grenzstadt, das vor 72 Zuschauern mit einem 2:2 Unentschieden endete. Viktor Krol brachte den Aufsteiger aus Görlitz in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, der 45.+1 Minute, per Foulelfmeter in Führung. In der zweiten Halbzeit überschlugen sich die Ereignisse, als Krol in der 59. Minute wegen eines Foulspiels die Rote Karte sah. In Unterzahl geriet Görlitz ins Schwimmen: Tom Blazek glich in der 65. Minute aus, und Phillip Schweizer drehte das Spiel in der 83. Minute zugunsten der Dresdner. Doch der Tabellenvierzehnte zeigte ein riesiges Kämpferherz. Filip Zablocki rettete Görlitz in der 85. Minute den Punkt, was den Gelb-Weißen im Kampf gegen den Abstieg aber nicht mehr weiterhilft. ---

Der SV Wesenitztal hat im gesicherten Mittelfeld ein echtes Ausrufezeichen gesetzt und drei Punkte aus Dohna entführt. Beim 1:5 Auswärtssieg ließen die Gäste den Hausherren kaum eine Chance. Florian Wagner besorgte in der 10. Minute die frühe Führung. Zwar glich John-Benedikt Henschel in der 37. Minute per Foulelfmeter für Dohna aus, doch nach dem Seitenwechsel spielte nur noch Wesenitztal. Martin Schiefner in der 52. Minute, Nick Siegemund in der 69. Minute, Pascal Hänisch in der 78. Minute und der eingewechselte Phillip Kaps in der 83. Minute schraubten das Ergebnis in die Höhe. Wesenitztal klettert mit 36 Punkten auf den zehnten Rang, während Dohna auf Platz acht stagniert.

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