Neusalza ist Meister – Bannewitz siegt im Drama gegen Hoyerswerda

– Foto: Franziska Liebig

Am 26. Spieltag der Sachsenklasse Ost sind die endgültigen Entscheidungen an der Spitze gefallen. Der FSV 1990 Neusalza-Spremberg feiert nach einem Heimsieg die verdiente Meisterschaft und blickt uneinholbar von Platz eins herab. Dahinter patzte der Verfolger aus Oderwitz beim Post SV Dresden, wodurch das Rennen um die Vizemeisterschaft völlig offen ist. Bannewitz bezwang Hoyerswerda in einer dramatischen Schlussphase, während Zschachwitz in Bischofswerda unterging und Görlitz im Aufwind einen Dämpfer erhielt.

Das Nachholspiel des 22. Spieltags war ein purer Überlebenskampf, der erst nach über einer Stunde seinen Helden fand. Vor 91 Zuschauern in Görlitz standen sich zwei Mannschaften gegenüber, die sich im Tabellenkeller keinen Zentimeter Raum ließen. Die Erlösung für die Hausherren folgte in der 66. Minute, als Poul Hasse das 1:0 erzielte. Görlitz verteidigte diesen Vorsprung bis zum Schlusspfiff. Durch diesen zweiten Sieg in Folge klettert der Aufsteiger mit nun 17 Punkten auf den 14. Tabellenplatz und reicht die rote Laterne sowie den letzten Rang weiter. Bannewitz hingegen rutscht mit weiterhin 15 Zählern auf den 15. Platz ab und steckt tiefer denn je im Sumpf der Abstiegszone.

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Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die 100 Zuschauer auf dem Jahnsportplatz beim Verfolgerduell des 26. Spieltags. Die Eintracht aus Niesky untermauerte ihre starke Form und ging in der 26. Minute durch Bruno Vogel mit 1:0 in Führung. Radeberg zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam mit viel Wucht aus der Kabinenpause. Bereits in der 48. Minute belohnte Louis Thuß die Bemühungen der Gäste mit dem Ausgleich zum 1:1. Als die Punkteteilung bereits beschlossene Sache schien, schlug Benjamin Schiller zu. In der Nachspielzeit erzielte er den vielumjubelten Treffer zum 2:1 Endstand. Niesky zieht durch diesen Erfolg nach Punkten mit dem Tabellenzweiten aus Oderwitz gleich und steht nun bei 50 Zählern. Der Radeberger SV verbleibt trotz einer engagierten Leistung mit 42 Punkten auf dem vierten Rang. Jacques Damm (Sportlicher Leiter, Radeberger SV): „Es war ein rundum gelungener Fußballabend in Niesky. Es herrschte eine sehr gastfreundliche Atmosphäre, und es war eine gute Entscheidung, das Spiel unmittelbar vor Männertag auszutragen. Die Bedingungen unter Flutlicht auf dem Rasenplatz waren hervorragend. In der ersten Halbzeit hatte Niesky mehr Spielanteile und war besser in der Partie. Niesky hätte zwar auch höher führen können, aber es stand lediglich 1:0. Wir kamen dann gut aus der Kabine und erzielten sofort durch einen Kopfball von Louis Thuß den 1:1-Ausgleich. Danach entwickelte sich eine ausgeglichene Partie auf Augenhöhe, in der die Dominanz phasenweise wechselte. Je länger das Spiel dauerte, desto eher hätte es in beide Richtungen ausschlagen können; jeder hätte hier den ‚Lucky Punch‘ setzen können. In diesem Fall war es leider Niesky, die in der 95. oder 96. Minute trafen. Das ist natürlich ärgerlich, in unserer aktuellen Situation jedoch verkraftbar. Wir hätten den Punkt gerne mitgenommen, aber die Niederlage ist kein Weltuntergang – von daher ist alles gut. Wir haben zwar durch ein sehr spätes Gegentor verloren, aber alles in allem passt die Leistung gegen ein Spitzenteam der Landesklasse.“ Lukas Scharf (Pressesprecher, Eintracht Niesky): „Es war die erwartet schwere Partie, die wir am Ende durch einen Last-Minute-Treffer für uns entscheiden konnten. Von Beginn an übernahmen wir mit viel Ballbesitz die Kontrolle über das Spiel und erspielten uns immer wieder gute Möglichkeiten. Eigentlich hätten wir unsere Führung bereits im ersten Durchgang deutlicher gestalten müssen. Gleichzeitig hatten wir jedoch das nötige Glück, dass Radeberg seine Chancen kurz vor der Pause nicht konsequent genug ausspielte. Nach dem frühen Ausgleich in der zweiten Halbzeit fanden wir zunächst nur schwer zurück in die Partie. Radeberg erhöhte den Druck und machte es uns in dieser Phase enorm schwer; klare Torchancen blieben jedoch auf beiden Seiten Mangelware. Am Ende hatten wir das glücklichere Ende für uns und konnten durch den späten Treffer die drei Punkte in Niesky behalten.“ ---

Die Reserve aus Bischofswerda hat den FV Blau-Weiß Zschachwitz tief in den Abgrund gestürzt und einen deutlichen 5:2 Heimsieg gefeiert. Vor 138 Zuschauern schockte Christoph Eberlein die Hausherren zwar mit der frühen Führung für das Tabellenschlusslicht in der 8. Minute, doch beinahe im Gegenzug glich Ben Michael ebenfalls in der 8. Minute aus. Michael lief danach völlig heiß und schoss einen lupenreinen Hattrick mit weiteren Treffern in der 13. und 19. Minute heraus. Zschachwitz verkürzte durch Clemens Reime in der 57. Minute noch einmal auf 3:2, doch Dustin Töppel in der 62. Minute und John Pascal Mann in der 66. Minute machten alle Hoffnungen der Gäste zunichte. Bischofswerda festigt damit Platz zwölf, während Zschachwitz mit 15 Punkten auf dem letzten Rang festsitzt. ---

Die SG Dresden Striesen hat drei wichtige Punkte aus Wesenitztal entführt und den fünften Tabellenplatz gefestigt. Vor 123 Zuschauern entwickelte sich eine zähe Partie, in der die Defensivreihen lange Zeit dominierten. Erst in der 71. Minute erlöste Yannek Wolf die mitgereisten Dresdner Fans mit dem Führungstreffer. In einer dramatischen Schlussphase erhöhten die Gäste in der 90.+2 Minute auf 0:2, ehe Martin Schiefner in der 90.+4 Minute nur noch der Anschlusstreffer zum 1:2 Endstand für den Tabellenzehnten gelang. Wesenitztal muss den Blick bei weiterhin 33 Punkten nach unten richten. ---

Der Aufwärtstrend der Görlitzer hat einen herben Dämpfer erhalten. Gegen den spielstarken Radebeuler BC 08 unterlag der Tabellenfünfzehnte knapp mit 2:3. Niclas Gavin Petzold brachte die Gäste bereits in der 7. Minute in Führung. Karamo Keita weckte in der 15. Minute mit dem Ausgleich die Hoffnungen der 68 Zuschauer in der Grenzstadt. Im zweiten Durchgang zeigten die Radebeuler jedoch ihre Klasse: Moritz Löschner in der 58. Minute und Max Derfert in der 62. Minute schraubten das Ergebnis auf 1:3 hoch. Der späte Anschlusstreffer von Poul Hasse in der 90.+4 Minute änderte nichts mehr an der Niederlage. Radebeul klettert auf einen starken vierten Platz mit nun 45 Punkten, während Görlitz auf Rang 15 verharrt. Ezequiel Rosendo (Trainer, Radebeuler BC): „Wir sind sehr gut in die Partie gestartet und haben früh das 1:0 erzielt. Danach haben wir leider etwas nachgelassen – sowohl in der Intensität als auch im Druck. Dadurch kam Görlitz besser ins Spiel und erzielte den 1:1-Ausgleich. In der zweiten Halbzeit agierten wir wieder konzentrierter und konnten die Tore zum 2:1 und 3:1 nachlegen. Dennoch hätten wir einige Situationen noch besser ausspielen müssen. Am Ende sind wir glücklich über den Sieg, aber wir müssen lernen, das Niveau und die Intensität über die vollen 90 Minuten konstant hochzuhalten.“ ---

Was für ein Drama an der Cottaer Straße. Der Post SV Dresden stürzt den Tabellenzweiten aus Oderwitz in einer spektakulären Begegnung mit 5:3. Die 69 Zuschauer erlebten ein wahres Wechselbad der Gefühle. Oliver Kahle brachte die Gäste in der 20. Minute per Foulelfmeter in Führung, doch Richard Kohl in der 24. Minute und Jean Samuel Kodji in der 28. Minute drehten das Spiel schnell zugunsten der Dresdner. Matěj Werner glich in der 45.+2 Minute für Oderwitz aus. Direkt nach dem Seitenwechsel erzielte Maximilian Findeisen in der 47. Minute das 3:2, das Krystof Janu in der 50. Minute erneut egalisierte. In der Schlussphase behielt die Post-Elf die Nerven: Niklas Calvin Arnold in der 72. Minute und Jakob Schulz in der 78. Minute schossen den Post SV zum Sieg. Dresden klettert auf Platz elf, während Oderwitz den zweiten Platz nur noch dank der besseren Tordifferenz vor Niesky behauptet. ---

Totgesagte leben länger. Der SV Bannewitz feiert einen heroischen 3:2 Heimsieg gegen den Hoyerswerdaer FC und schöpft im Tabellenkeller neuen Mut. Zunächst sah es nach einer klaren Angelegenheit für die Gäste aus, als Marius Laurin Schäfer in der 11. Minute und Martin Hoßmang in der 21. Minute eine Zwei-Tore-Führung für den Tabellensiebten herausschossen. Doch Bannewitz gegen Hoyerswerda entwickelte eine ungeahnte Eigendynamik. Dominik Hardtke verkürzte in der 33. Minute, ehe Florian Schmieder in der 39. Minute noch vor der Pause den Ausgleich markierte. Der absolute Höhepunkt folgte in der 89. Minute, als Niklas Winkler das Stadion mit dem Siegtreffer zum 3:2 zum Jubeln brachte. ---

Magerkost für die 144 Zuschauer in Weixdorf. Im Mittelfeldduell zwischen den Gastgebern und dem SV Chemie Dohna gab es am Ende keine Tore zu bewundern. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend, sodass das torlose Remis am Ende folgerichtig war. Dohna verteidigt mit nun 38 Punkten den acht Platz erfolgreich, während die SG Weixdorf mit 34 Zählern auf dem neunten Rang verbleibt. Beide Vereine verpassen damit die Chance, sich entscheidend in der Tabelle zu verbessern, halten sich aber im gesicherten Mittelfeld. ---

Der Vorhang ist gefallen. Mit einem verdienten 2:0 Heimsieg gegen den Aufsteiger aus Deutschbaselitz krönt sich der FSV 1990 Neusalza-Spremberg vor 140 Zuschauern vorzeitig zum Meister der Liga. Platz eins ist der Mannschaft mit nun 64 Punkten nicht mehr zu nehmen. Paul Jockusch erlöste die treuen Fans in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit dem wichtigen Führungstreffer in der 45.+2 Minute. In der zweiten Halbzeit machte Marius Riedel in der 81. Minute mit dem 2:0 alles klar und löste grenzenlosen Jubel auf den Rängen aus. Deutschbaselitz rutscht nach dieser Niederlage auf Platz 13 ab und zittert bei weiterhin 28 Punkten gewaltig vor den vier Abstiegsplätzen.

Ronny Glöckner (Trainer, Aufbau Deutschbaselitz): „Vor dem Spiel hatte sich die Konstellation natürlich ein bisschen geändert: Wir sind auf einen Abstiegsplatz gerutscht, während Neusalza mit einem Sieg bereits Meister werden konnte. Demzufolge war es enorm wichtig, für dieses Spiel die richtige Einstellung mitzubringen und alles reinzuhauen. Und das haben wir über die vollen 90 Minuten hinweg getan.

Wir haben ein richtig gutes Spiel gezeigt und versucht, so viel wie möglich von unserem Tor wegzuhalten. Jeder Einzelne hat leidenschaftlich gekämpft – genau das wünscht man sich auch für die verbleibenden vier Partien. Leider war die Qualität des Gegners am Ende einfach zu hoch, sodass sie eben diese ein, zwei Tore besser waren. Der Knackpunkt war natürlich das 1:0 quasi mit dem Pausenpfiff. Bis dahin hatten wir sehr gut gegen den Ball gearbeitet und nach vorne den einen oder anderen Nadelstich gesetzt; mehr war einfach nicht drin.

In der zweiten Halbzeit haben wir weiterhin versucht, kompakt zu stehen, um irgendwie noch einen Punkt mitzunehmen. Durch einen Konter in der 80. Minute war die Partie beim Stand von 2:0 dann allerdings entschieden. Glückwunsch an den neuen Meister Neusalza!

Für uns heißt es jetzt natürlich, über Pfingsten ein bisschen auszuruhen und die Köpfe freizukriegen. Klar ist aber auch: Nur mit genau so einer Leistung haben wir die Chance, in der Klasse zu bleiben. Wir müssen weiterhin alles reinhauen und gemeinsam kämpfen. Dafür haben wir noch vier Spiele – und in denen ist alles möglich.“

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