Neusalza hat die Punkte zur Halbzeit im Sack Der 5:1 Halbzeitstand ist auch der Endstand.

In der Startphase taten sich die Gastgeber auf dem gut bespielbaren Rasen am Hänscheberg gegen den TSV Cossebaude traditionell schwer. Jonathan Klapsch hatte für die Gäste die erste Möglichkeit, sein Versuch landete am Außennetz (9.). Auf der anderen Seite köpfte Benjamin Wendschuh knapp über das TSV Tor (11.). Nach 17. Spielminuten folgte die Neusalzaer Führung, ebenfalls nach einer Ecke. Die Eingabe von FSV Kapitän Tobias Draßdo köpfte Patrick Rangel Mendes auf das Tor, TSV Keeper Lars Vogler parierte und Benjamin Wendschuh staubte per Kopf zur Führung ab. Nach einem Sololauf von Vincent Jarmer über die rechte Offensivseite landete der Ball bei Lukaš Bouška, welcher durch die vielbeinige Abwehrreihe der Gäste zum 2:0 traf (22.). Ein langer Ball auf Patrick Rangel Mendes wurde im Zweikampf von den Gästen zu kurz abgewehrt und Neusalzas Andreas Wanacki traf aus über 20 Metern zum 3:0 (26.). Cossebaude war bis zu diesem Zeitpunkt keinesfalls drei Tore schlechter. In der 29. und 30. Minute musste FSV Torsteher Marc Röhricht zwei Glanzparaden aufbieten, um die Null zu halten. Der 38 jährige Schlussmann hatte diesmal den Vorzug vor Dominic Schiring erhalten und machte seine Sache als Vertreter hervorragend. Nach einem langen Ball von Geburtstagskind Louis Rudolph in die Hälfte der Gäste aus der Landeshauptstadt leisteten die sich ein katastrophales Fehlabspiel, welches Vincent Jarmer zum 4:0 in den Torwinkel setzte (31.). In der 37. Spielminute verpasste es Louis Rudolph den fünften Neusalzaer Tagestreffer zu erzielen, seinen Lupfer aus vollem Lauf parierte Lars Vogler im TSV Gehäuse. Auf der Gegenseite hatte Martin Wagner die Möglichkeit das Ergebnis zu verkürzen, doch Gustavo Dos Santos Oliveira und Torwart Marc Röhricht klärten in höchster Not mit vereinten Kräften (39.). Beide Neusalzaer versuchten es auch drei Minuten später mit vereinten Kräften, doch diesmal ohne Erfolg, denn sie brachten Gästespieler Richard Richter zu Fall. Schiedsrichter Jan Schindler aus Neschwitz pfiff Elfmeter, welchen Rico Kleebank sicher und flach zum 4:1 verwandelte (42.). Den kleinen Hoffnungsschimmer der Gäste erstickten die FSV Kicker aber ganz schnell im Keim. Nach einer Ecke von Louis Rudolph köpfte Patrick Rangel Mendes zum 5:1 Pausenstand ein (45.). Die zweite Halbzeit begann wie der erste Durchgang, mit einer Chance für den TSV Cossebaude. Torjäger Philipp Hendrich, welcher von der Neusalzaer Defensive ansonsten völlig abgemeldet wurde, verfehlte das Neusalzaer Tor am knapp (47.). In der Folge spielten nur noch die Neusalzaer, welcher aber nicht mehr mit dem Tempo und der Konsequenz aus dem ersten Spielabschnitt agirten. Dennoch kamen sie zu weiteren guten Möglichkeiten. Gästetorwart Lars Vogler parierte die Schüsse von Vincent Jarmer (55.) und Patrick Rangel Mendes (62.). Und eine Flanke von Andreas Wanacki kratzten die Gäste ebenfalls noch von der Linie (77.). Zudem erhielt FSV Verteidiger Benjamin Wendschuh nach einem rustikal geführten Zweikampf (83.) die fünfte gelbe Karte der Saison und wird so im folgende Spiel fehlen. (gs)