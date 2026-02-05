Neusalza gewinnt Blitzturnier in Radeberg

FSV Kicker Louis Rudolph gehörte zu einer der auffälligsten Spieler im Turnier und gewann mit seinem Team am Ende verdient. – Foto: Doreen Hartmann

Der FSV 1990 Neusalza-Spremberg gastierte am ersten Februar-Sonntag kurzfristig zu einem Blitzturnier in Radeberg, wo die FSV Kicker auf dem geräumten Kunstrasenplatz zunächst in zweimal 35 Minuten auf den Landesligisten Dresdner SC 1898 trafen. Marius Riedel (3.) und Paul Jockusch (9.) nutzten schon früh zwei Abspielfehler der Dresdner zur frühen Zwei-Tore-Führung. Zwei weitere Treffer der beiden Neusalzaer Offensivspieler (10./12.) fanden keine Anerkennung. Fast mit dem Pausenpfiff versenkte Marius Riedel eine Rudolph Eingabe zum 3:0 (34.). Zur Pause wechselten die FSV Kicker munter durch. So brauchte man zehn Minuten, um sich wieder zurechtzufinden, in dieser Zeit nutzte der Dresdner Maxim Lehmann ein Zögern im Neusalzaer Abwehrzentrum zum Anschluss (40.). Fünf Minuten vor Spielende bugsierten Felix Julius und sein Gegenspieler eine Erdmann Eingabe zum 4:1 Endstand für die Neusalzaer über die Torlinie. Anschließend besiegte der FSV 1990 Neusalza-Spremberg die 2. Männermannschaft des Dresdner SC in zweimal 25 Minuten mit 3:0 (2:0). Die frühe Führung besorgte FSV Torjäger Marius Riedel nach Steilpass von Laurin Egea-Gimenez (4.). Nach weiter Spieleröffnung von FSV Keeper Dominic Schiring legte der Neusalzaer Stürmer für seinen Offensivpartner Sebastian Tews auf, welcher das 2:0 erzielte (24.). Derselbe Spieler erhöhte nach einem Jockusch Zuspiel und feiner Direktabnahme kurz nach der Pause auf 3:0 (28.). Im Schlussabschnitt schwanden die Kräfte der FSV Kicker, und so kam die DSC Reserve noch zu zwei guten Möglichkeiten, die ungenutzt blieben. Im abschließenden letzten Turnierspiel besiegte die 1. Männermannschaft des Dresdner SC 1898 die eigene Reservemannschaft nach einer weitgehend ereignislosen ersten Halbzeit durch Tore von Moritz Mann (31.) und Julius Nitzsche (39.) mit 2:0 (1:0). Auch auch die DSC Reserve hatte dabei ihre Chancen. So setzte sich der FSV 1990 Neusalza-Spremberg am Ende mit der Optimalpunktzahl von sech vor den beiden DSC Vertretungen durch. Bester Torschütze des Turniers wurde Marius Riedel vom Turniersieger mit drei Tagestreffern. (gs)