Neusalza fordert Bischofswerda – Kellerduell in Görlitz

Ein echtes Prestigeduell erwartet die Zuschauer in Niesky. Der Tabellendritte empfängt den Fünften. Beide Teams trennen lediglich zwei Punkte. Das Hinspiel war ein Spektakel sondergleichen und endete 3:3 unentschieden. Lukas Scharf in der 13. Minute, Benjamin Schiller in der 42. Minute und Lukas Finn Sandor Bajusz in der 72. Minute trafen für Niesky, während Wallace Lucas Aires da Silva mit einem Doppelpack in der 59. Minute und der 86. Minute sowie Lucas Breuning in der 85. Minute den Hoyerswerdaer FC im Spiel hielten. Nach der deutlichen Heimpleite gegen den Spitzenreiter muss Niesky nun Charakter zeigen, um den dritten Platz zu verteidigen. Hoyerswerda will die Scharte der 0:3 Niederlage gegen Striesen auswetzen.

In Wesenitztal steht alles im Zeichen des Klassenerhalts. Der Tabellenzwölfte empfängt den Vorletzten aus Zschachwitz. Für die Gäste ist die Lage fast aussichtslos, doch das Hinspiel macht Mut: Damals siegte Zschachwitz deutlich mit 5:2. Noah Hoffmann in der 13. Minute, Vincent Lu Goldberg in der 24. Minute, Jerome-Jason Nguyen in der 35. Minute, Noah Pafel in der 49. Minute und Christoph Eberlein in der 59. Minute sorgten für Jubelstürme beim Aufsteiger. Wesenitztal hingegen hat sich mit dem Sieg in Bannewitz etwas Luft verschafft und will sich nun für die bittere Schlappe aus der Hinrunde revanchieren, um vielleicht ein paar Plätze zu klettern. ---

Es ist das Spiel der letzten Hoffnung im Tabellenkeller. Das Schlusslicht aus Görlitz empfängt den Tabellenvierzehnten aus Bannewitz. Nur acht Punkte haben die Görlitzer auf dem Konto, doch im Hinspiel gelang ihnen ein furioser 5:1 Erfolg gegen den Mitaufsteiger. Mykhailo Statnik in der 31. Minute, Moritz Adam in der 40. Minute und 53. Minute, Krystian Gawora in der 43. Minute und Josef Hintersatz in der 50. Minute zerlegten Bannewitz damals förmlich. Beide Mannschaften stehen unter gewaltigem Druck. Für Bannewitz ist es die Chance, die Schmach aus dem Hinspiel zu tilgen und den Anschluss an Platz 13 zu halten. --- Morgen, 15:00 Uhr SV Chemie Dohna Chemie Dohna SG Dresden Striesen SG Striesen 15:00 PUSH Wenn der Tabellenvierte auf den Siebten trifft, ist Spektakel garantiert. Das Hinspiel zwischen diesen beiden Mannschaften war eine Achterbahnfahrt der Gefühle und endete mit einem torreichen 4:4 Unentschieden. Die Zuschauer sahen Treffer von Levin Alexander Thäsler in der 8. Minute, Yannick Born in der 11. Minute, Eric Zimmermann in der 18. Minute und Lorenz Thomas in der 67. Minute für Striesen. Auf der Gegenseite glänzte Tom Keil mit Toren in der 19. Minute und der 59. Minute, unterstützt durch Stanley Rost in der 24. Minute und Eric-Pascal Plodek in der 27. Minute. Dohna hat sich durch den jüngsten Sieg in Radebeul auf den vierten Rang vorgeschoben und strotzt vor Energie. --- Morgen, 15:00 Uhr FSV Oderwitz 02 FSV Oderwitz Radebeuler BC 08 Radebeul 15:00 PUSH Für den FSV Oderwitz 02 zählt im Kampf um die Meisterschaft nur ein Sieg. Als Tabellenzweiter mit 45 Punkten darf man den Anschluss an Neusalza-Spremberg nicht verlieren. Doch Vorsicht ist geboten: Das Hinspiel gegen den Radebeuler BC 08 ging mit 1:2 verloren. Theo Haase in der 55. Minute und Leon Trier in der 62. Minute brachten Radebeul damals auf die Siegerstraße, während Dawid Więckiewicz in der 90.+2 Minute nur noch Ergebniskosmetik betreiben konnte. Radebeul rangiert derzeit auf dem neunten Platz und reist nach der knappen Heimniederlage gegen Dohna mit Wut im Bauch an. Oderwitz hingegen muss beweisen, dass sie dem Druck der Verfolgerrolle gewachsen sind. --- So., 19.04.2026, 11:00 Uhr Post SV Dresden Post SV SV Aufbau Deutschbaselitz SV Aufbau 11:00 PUSH Der Post SV Dresden will nach der herben 1:5 Klatsche in Radeberg zurück in die Spur. Zu Gast ist der Aufsteiger aus Deutschbaselitz, der auf dem elften Rang unmittelbar vor den Dresdnern platziert ist. Im Hinspiel behielt der Post SV mit 2:0 die Oberhand, wobei Maximilian Schwan mit einem frühen Doppelschlag in der 6. Minute und 11. Minute zum Matchwinner avancierte. Mit 23 Punkten braucht der Post SV dringend einen Erfolg, um den Anschluss zu halten. Deutschbaselitz hingegen möchte die fünf Punkte Vorsprung auf den Gegner verteidigen oder sogar vergrößern. ---

Der Tabellenführer brennt auf Vergeltung. Mit 49 Punkten thront der FSV 1990 Neusalza-Spremberg einsam an der Spitze, doch die Erinnerung an das Hinspiel schmerzt noch immer. Es war eine jener seltenen Partien, in denen der Primus mit 3:4 den Kürzeren zog. In einem atemberaubenden Schlagabtausch trafen damals Luca Elias Einenkel in der 12. Minute, Ben Hommel in der 24. Minute, John Pascal Mann in der 75. Minute und Elias Goebel in der 87. Minute für die Bischofswerdaer. Die Tore von Andreas Wanacki in der 29. Minute, Marius Riedel in der 39. Minute und Leon Erdmann in der 88. Minute reichten nicht aus. Nun empfängt der Spitzenreiter die Zehntplatzierten aus Bischofswerda und will zeigen, dass jene Niederlage nur ein Ausrutscher war. Es spricht vieles für die Heimelf, die nach dem Triumph in Niesky vor Selbstbewusstsein strotzt. ---

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr SG Weixdorf Weixdorf Radeberger SV Radeberg 15:30 PUSH

In Weixdorf treffen zwei Mannschaften des gesicherten Mittelfelds aufeinander. Der Achte empfängt den Sechsten. Das Hinspiel bot Tore am Fließband und endete mit einem 6:3 für Weixdorf. Richard Kluge in der 16. Minute, Pascal Scheuner in der 30. Minute und 43. Minute, Luka Maximilian Pecher in der 37. Minute und 90.+2 Minute sowie Miguel Handke in der 51. Minute sorgten für klare Verhältnisse. Radeberg will nach dem souveränen Sieg gegen den Post SV die gute Form bestätigen und Revanche für die Niederlage aus der Hinrunde nehmen. Nur drei Punkte trennen die beiden Kontrahenten in der Tabelle.

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